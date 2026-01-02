NFL Semana 18: Panthers buscan los Playoffs ante Buccaneers en jornada sabatina

Fútbol Americano
/ 2 enero 2026
    NFL Semana 18: Panthers buscan los Playoffs ante Buccaneers en jornada sabatina
    El partido se jugará en el Raymond James Stadium y podrá verse a través de DAZN y Disney+. FOTO: BUCCANEERS

Tampa Bay necesita ganar y esperar resultados de Atlanta, mientras Carolina depende de sí misma para asegurar un lugar en la postemporada

La Semana 18 de la NFL pondrá frente a frente a los Panthers de Carolina y los Buccaneers de Tampa Bay en un partido que puede definir el campeón de la NFC Sur y los equipos que avanzarán a los playoffs. Ambos llegan a este encuentro con posibilidades de asegurar su lugar, aunque la ruta de cada uno es diferente.

Los Buccaneers de Tampa Bay deben ganar en casa y, además, esperar que los Falcons de Atlanta no superen a los Saints de Nueva Orleans. Solo con ese escenario podrán asegurar el quinto título divisional consecutivo. Los Panthers de Carolina tienen un camino más directo: una victoria les garantiza un lugar en la postemporada. Sin embargo, incluso si pierden, podrían avanzar si Atlanta vence a Nueva Orleans, lo que mantiene la tensión hasta el último minuto.

TE PUEDE INTERESAR: Füllkrug llega al Milan y aprieta la competencia para Santi Giménez, quien sigue lesionado

El partido se jugará en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida, que puede recibir a alrededor de 75 mil personas. El kickoff está programado para las 15:30 horas, tiempo del centro de México y Centroamérica; en Estados Unidos será a las 16:30 horas del Este y 13:30 del Pacífico. Los derechos de transmisión corresponden a DAZN y Disney+.

Los Buccaneers de Tampa Bay llegan con siete derrotas en sus últimos ocho partidos y enfrentan el reto de revertir la tendencia. Baker Mayfield ha tenido que jugar pese a lesiones que limitan su movilidad, especialmente en el hombro. La derrota frente a los Panthers de Carolina en la Semana 16 dejó claro que cualquier error en este partido podría dejar fuera a Tampa Bay de la postemporada.

Por su parte, los Panthers de Carolina llegan con la ventaja de controlar su destino. Bryce Young fue determinante en el enfrentamiento previo contra Tampa Bay, completando dos pases de anotación. A lo largo de la temporada, Young ha mostrado capacidad para mantener la calma y liderar remontadas en momentos clave, una característica que será crucial este sábado en un partido decisivo para ambos equipos.

Con la división aún en juego y la posibilidad de playoffs abierta, el enfrentamiento entre Panthers de Carolina y Buccaneers de Tampa Bay se perfila como un cierre de temporada donde cada jugada y cada decisión podrán cambiar el rumbo de la NFC Sur.

