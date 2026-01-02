NFL Semana 18: Panthers buscan los Playoffs ante Buccaneers en jornada sabatina

La Semana 18 de la NFL pondrá frente a frente a los Panthers de Carolina y los Buccaneers de Tampa Bay en un partido que puede definir el campeón de la NFC Sur y los equipos que avanzarán a los playoffs. Ambos llegan a este encuentro con posibilidades de asegurar su lugar, aunque la ruta de cada uno es diferente.

Los Buccaneers de Tampa Bay deben ganar en casa y, además, esperar que los Falcons de Atlanta no superen a los Saints de Nueva Orleans. Solo con ese escenario podrán asegurar el quinto título divisional consecutivo. Los Panthers de Carolina tienen un camino más directo: una victoria les garantiza un lugar en la postemporada. Sin embargo, incluso si pierden, podrían avanzar si Atlanta vence a Nueva Orleans, lo que mantiene la tensión hasta el último minuto.

El partido se jugará en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida, que puede recibir a alrededor de 75 mil personas. El kickoff está programado para las 15:30 horas, tiempo del centro de México y Centroamérica; en Estados Unidos será a las 16:30 horas del Este y 13:30 del Pacífico. Los derechos de transmisión corresponden a DAZN y Disney+.