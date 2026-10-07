Rafa Márquez firma el peor inicio de un DT debutante con México en 66 años

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    Rafa Márquez firma el peor inicio de un DT debutante con México en 66 años
    Rafael Márquez cerró su primera gira al frente de México con dos empates y dos derrotas, además de siete goles recibidos. FOTO: MEXSPORT

El ‘Káiser’ cerró sus primeros cuatro encuentros sin victorias, con dos goles anotados y siete recibidos; Jamaica será su primera prueba oficial

Rafael Márquez comenzó su etapa como director técnico de la Selección Mexicana con un registro que encendió las alarmas rumbo al ciclo mundialista de 2030.

Tras cuatro partidos de preparación en la Fecha FIFA de septiembre y octubre, el “Káiser” no consiguió una sola victoria: empató 1-1 con Colombia y Perú, y después sufrió derrotas de 3-0 ante Estados Unidos y 2-0 frente a Chile.

El balance dejó al Tricolor con apenas dos goles a favor, siete en contra y una diferencia de -5.

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Más allá de tratarse de amistosos y de un periodo para probar futbolistas, las cifras colocaron a Márquez frente a una marca negativa: es el primer entrenador debutante con México que no gana ninguno de sus primeros cuatro encuentros.

El antecedente más cercano se remonta a 1960, cuando Ignacio Trelles inició su segunda etapa formal al frente del combinado nacional con dos empates y dos derrotas en sus primeros cuatro compromisos.

Aquel equipo marcó seis goles y recibió ocho, para diferencia de -2; el México de Márquez cerró estos cuatro juegos con un -5, por lo que su arranque resulta todavía más pobre en ese rubro.

La comparación con los técnicos recientes también expone el tropiezo. Gerardo Martino ganó sus primeros cuatro partidos; Jaime Lozano sumó tres victorias y una derrota; mientras que Diego Cocca y Javier Aguirre registraron dos triunfos y dos empates. Márquez, en cambio, obtuvo dos empates y sufrió dos derrotas.

El golpe más duro llegó frente a Estados Unidos, rival directo de la Concacaf, que castigó 3-0 a México. Tres días después, Chile volvió a exhibir problemas en ambas áreas y se impuso 2-0 en Los Ángeles.

Tras ese encuentro, Márquez reconoció que la gira sirvió para repartir minutos y evaluar futbolistas, al señalar que ya pudieron observar “quién puede estar y quién no”.

El seleccionador también admitió que al Tri le faltó contundencia en ataque y defensa y pidió no comparar este equipo con el que disputó el Mundial 2026, debido a las variantes y a jugadores con poca experiencia juntos. Sin embargo, el margen para experimentar comenzará a reducirse.

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La siguiente prueba será oficial. México enfrentará a Jamaica en noviembre por los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League, con la ida en Kingston y la vuelta en el Estadio BBVA de Monterrey.

Después de un arranque sin triunfos y con una marca negativa, Márquez llegará a esa serie con la obligación de transformar las pruebas en resultados y evitar que la presión aumente.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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