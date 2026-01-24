Pamela Reyes y Francisco Rodríguez reciben nombramientos en la AFAEC

Fútbol Americano
/ 24 enero 2026
    Pamela Reyes y Francisco Rodríguez reciben nombramientos en la AFAEC
    La asociación continúa impulsando el desarrollo del futbol americano con una estructura más sólida en el estado. FOTOS: AFAEC

La Asociación de Futbol Americano del Estado de Coahuila anunció el nombramiento de Pamela Reyes Wiseman como su representante ante la Secretaría de Educación del Estado, así como la designación de Francisco Rodríguez Fonseca como representante de Saltillo

La Asociación de Futbol Americano del Estado de Coahuila A.C. (AFAEC) dio a conocer dos nombramientos que forman parte de su proceso de fortalecimiento institucional y de expansión de su presencia en el ámbito educativo y deportivo de la entidad. Se trata de la designación de Pamela Reyes Wiseman como representante oficial ante la Secretaría de Educación del Estado y de Francisco Rodríguez Fonseca como representante de AFAEC en Saltillo.

El primer anuncio corresponde al nombramiento de Pamela Reyes Wiseman, quien a partir de ahora será el enlace formal entre la asociación y la autoridad educativa estatal. De acuerdo con AFAEC, esta representación busca consolidar el trabajo conjunto entre el deporte organizado y el sistema educativo, con el objetivo de generar programas, acuerdos y acciones que impacten directamente en niñas, niños y jóvenes que practican futbol americano en Coahuila.

Desde la asociación se destacó que este paso responde a una visión que prioriza la formación integral de los atletas, entendiendo el deporte como un complemento del desarrollo académico. La figura de un representante ante la Secretaría de Educación permitirá establecer canales de comunicación más claros, además de impulsar proyectos que fortalezcan la práctica deportiva dentro y fuera de las escuelas, siempre bajo un marco institucional.

El segundo nombramiento anunciado es el de Francisco Rodríguez Fonseca, conocido en el ámbito deportivo como “Shino”, quien asumirá la representación de AFAEC en la ciudad de Saltillo. Esta designación implica la coordinación y el acompañamiento de los programas, equipos y entrenadores de la capital del estado, una de las plazas con mayor actividad dentro del futbol americano coahuilense.

AFAEC señaló que la representación en Saltillo tiene como propósito reforzar el trabajo de base, fomentar la organización entre las distintas categorías y mantener una comunicación constante con la asociación estatal. El rol del representante local también contempla la promoción de valores como la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo, considerados ejes centrales en la formación de los atletas.

Con estos dos nombramientos, la asociación busca fortalecer su estructura interna y consolidar liderazgos en áreas estratégicas. Por un lado, la relación con el sector educativo y, por otro, la atención directa a una de las ciudades clave para el desarrollo del futbol americano en Coahuila.

AFAEC reiteró que ambos cargos responden a una misma línea de trabajo: construir plataformas sólidas que generen oportunidades reales para las nuevas generaciones. La asociación subrayó que cada decisión institucional está orientada a mejorar las condiciones de formación deportiva y personal de sus integrantes, con una visión de largo plazo que involucra a familias, entrenadores, autoridades y comunidad.

Estos movimientos forman parte de una etapa en la que AFAEC busca consolidar su presencia en el estado, reforzar su identidad y continuar representando a Coahuila en el ámbito deportivo con una estructura cada vez más organizada.

