Pamela Reyes y Francisco Rodríguez reciben nombramientos en la AFAEC

La Asociación de Futbol Americano del Estado de Coahuila A.C. (AFAEC) dio a conocer dos nombramientos que forman parte de su proceso de fortalecimiento institucional y de expansión de su presencia en el ámbito educativo y deportivo de la entidad. Se trata de la designación de Pamela Reyes Wiseman como representante oficial ante la Secretaría de Educación del Estado y de Francisco Rodríguez Fonseca como representante de AFAEC en Saltillo.

El primer anuncio corresponde al nombramiento de Pamela Reyes Wiseman, quien a partir de ahora será el enlace formal entre la asociación y la autoridad educativa estatal. De acuerdo con AFAEC, esta representación busca consolidar el trabajo conjunto entre el deporte organizado y el sistema educativo, con el objetivo de generar programas, acuerdos y acciones que impacten directamente en niñas, niños y jóvenes que practican futbol americano en Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: ¿De vuelta a Europa? revelan el interés de club histórico por Jorge Sánchez

Desde la asociación se destacó que este paso responde a una visión que prioriza la formación integral de los atletas, entendiendo el deporte como un complemento del desarrollo académico. La figura de un representante ante la Secretaría de Educación permitirá establecer canales de comunicación más claros, además de impulsar proyectos que fortalezcan la práctica deportiva dentro y fuera de las escuelas, siempre bajo un marco institucional.