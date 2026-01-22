Saltillo albergará try out de selecciones Sureste AFAEC U15 y U17 de flag football

    Saltillo albergará try out de selecciones Sureste AFAEC U15 y U17 de flag football
    El proceso de evaluación se llevará a cabo el 25 de enero en los campos del Nido Águila del América, en Saltillo. FOTO: AFAEC

La Asociación de Futbol Americano del Estado de Coahuila realizará en Saltillo el único try out del año para integrar las selecciones en ramas varonil y femenil, con miras a los próximos procesos competitivos estatales y nacionales

Saltillo será sede del único try out del año para las selecciones Sureste de flag football de la AFAEC, un proceso que busca integrar a jugadores y jugadoras de las categorías U15 y U17, tanto en la rama varonil como femenil. La convocatoria está programada para el domingo 25 de enero de 2026 y se realizará en los campos del Nido Águila del América, al norte de la ciudad.

La prueba se desarrollará en un horario de 15:00 a 17:00 horas y forma parte del calendario oficial de la Asociación de Futbol Americano del Estado de Coahuila A.C. (AFAEC), en coordinación con la Federación Mexicana de Futbol Americano (FMFA), el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC) y el Instituto Municipal del Deporte de Saltillo.

De acuerdo con la información difundida por los organizadores, el try out tiene como objetivo detectar talento regional que pueda integrarse a los procesos selectivos del sureste del estado, una zona que en los últimos años ha incrementado su participación en torneos estatales y nacionales de flag football. La evaluación se centrará en fundamentos técnicos, comprensión del juego, disciplina táctica y desempeño en situaciones reales de campo.

La convocatoria está abierta a atletas nacidos en los rangos de edad correspondientes a las categorías U15 y U17, sin distinción de género. Para participar, se solicita a los aspirantes llevar sus propias bandas y tachones. Además, deberán presentarse con playera blanca para las pruebas ofensivas y playera negra para las dinámicas defensivas, con el fin de facilitar la organización y observación durante las sesiones.

El costo de inscripción para el try out será de 300 pesos, monto que cubre la participación en la jornada de evaluación. Las autoridades deportivas señalaron que este será el único filtro presencial que se realizará en Saltillo durante el año, por lo que representa una oportunidad para quienes buscan integrarse a las selecciones estatales de la región sureste.

Con este try out, la Asociación de Futbol Americano del Estado de Coahuila A.C. busca fortalecer la base deportiva de la entidad y dar continuidad a los programas de desarrollo juvenil, en un contexto donde el flag football mantiene un crecimiento constante en escuelas, ligas municipales y competencias federadas.

