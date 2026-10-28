Panthers de Carolina vs Packers de Green Bay: horario y dónde ver el Thursday Night Football de la Semana 8

La Semana 8 de la NFL comenzará este jueves 29 de octubre con un Thursday Night Football de alto voltaje: Packers de Green Bay recibirá a Panthers de Carolina en el emblemático Lambeau Field de Green Bay, Wisconsin, con dos equipos que buscan recuperarse de dolorosas derrotas y seguir en la pelea por playoffs.

El choque arrancará a las 18:15 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse por FOX One y NFL Game Pass a través de DAZN. Green Bay llega con récord de 4-3, mientras Carolina ostenta marca de 3-3 y encabeza el Sur de la Conferencia Nacional.

Los Packers de Matt LaFleur vienen de caer 20-17 frente a Lions de Detroit, resultado que complicó sus aspiraciones en un Norte de la NFC competitivo. En tanto, los Panthers de Dave Canales sufrieron una paliza de 43-13 ante Buccaneers de Tampa Bay y necesitan corregir sus errores defensivos.