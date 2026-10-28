Panthers de Carolina vs Packers de Green Bay: horario y dónde ver el Thursday Night Football de la Semana 8

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    Panthers de Carolina vs Packers de Green Bay: horario y dónde ver el Thursday Night Football de la Semana 8
    Jordan Love y los Packers de Green Bay buscarán aprovechar su localía ante Panthers de Carolina para recuperar terreno en la NFC Norte. FOTOS: NFL

Carolina buscará defender el liderato del Sur de la NFC, mientras Green Bay intentará recuperarse de su tropiezo ante Detroit en un enfrentamiento marcado por las lesiones y la necesidad de ganar

La Semana 8 de la NFL comenzará este jueves 29 de octubre con un Thursday Night Football de alto voltaje: Packers de Green Bay recibirá a Panthers de Carolina en el emblemático Lambeau Field de Green Bay, Wisconsin, con dos equipos que buscan recuperarse de dolorosas derrotas y seguir en la pelea por playoffs.

El choque arrancará a las 18:15 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse por FOX One y NFL Game Pass a través de DAZN. Green Bay llega con récord de 4-3, mientras Carolina ostenta marca de 3-3 y encabeza el Sur de la Conferencia Nacional.

Los Packers de Matt LaFleur vienen de caer 20-17 frente a Lions de Detroit, resultado que complicó sus aspiraciones en un Norte de la NFC competitivo. En tanto, los Panthers de Dave Canales sufrieron una paliza de 43-13 ante Buccaneers de Tampa Bay y necesitan corregir sus errores defensivos.

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El duelo de quarterbacks promete ser determinante. Jordan Love promedia 279.7 yardas aéreas por partido, mientras Bryce Young registra 285.3, el segundo mejor promedio de la NFL. Sin embargo, el pasador de Carolina fue capturado cinco veces ante Tampa Bay y enfrentará una defensa capaz de presionar sin cargas adicionales.

Otra batalla estará por tierra: Green Bay apenas produce 59.9 yardas terrestres por juego, la cifra más baja de la Liga, pero tendrá enfrente a una defensiva de Carolina que permite 153.2, también la peor marca del campeonato. El regreso de Josh Jacobs podría representar una oportunidad para explotar esa debilidad.

Las lesiones también condicionan el panorama. Carolina no contará con Jaelan Phillips ni Damien Lewis, mientras Green Bay descartó a Zaire Franklin y Sean Rhyan. Matthew Golden aparece como cuestionable, lo que podría limitar las opciones de Love.

En su enfrentamiento más reciente, Carolina sorprendió a Green Bay con triunfo de 16-13 en noviembre de 2025. Ahora, bajo los reflectores del Thursday Night Football, uno buscará refrendar aquel golpe y el otro cobrar revancha ante su afición fiel.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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