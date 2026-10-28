México vs Nigeria: el Tri Femenil Sub-17 va por los Cuartos de Final del Mundial 2026; ¿dónde ver el partido?

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    México vs Nigeria: el Tri Femenil Sub-17 va por los Cuartos de Final del Mundial 2026; ¿dónde ver el partido?
    Citlalli Reyes encabeza a la Selección Mexicana Femenil Sub-17, que buscará superar a Nigeria para instalarse entre las ocho mejores del Mundial de Marruecos 2026. FOTO: X

Con Citlalli Reyes como figura y dos victorias consecutivas, la Selección Mexicana enfrentará a las africanas en Marruecos, con Venezuela esperando al ganador

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 afrontará este jueves 29 de octubre su primera eliminatoria en el Mundial de Marruecos 2026, cuando enfrente a Nigeria por el pase a Cuartos de Final. El duelo comenzará a las 9:00 horas, tiempo del centro de México, en el Complejo de Futbol Mohammed VI, en Salé, y podrá seguirse por Canal 9, TUDN y ViX.

El equipo de Miguel Gamero llega con dos victorias consecutivas, tras recuperarse de la derrota 2-0 ante España en el debut. La reacción comenzó con el triunfo 3-1 sobre Chile, gracias a las anotaciones de Mía Urbano, Citlalli Reyes y Nicole Jiménez, y continuó con el 1-0 frente a Australia que aseguró el segundo sitio del Grupo F con seis puntos.

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La figura mexicana es Citlalli Reyes, capitana y autora de los goles ante Chile y Australia. Su tanto al minuto 35 contra las australianas selló la clasificación y coincidió con un registro histórico: alcanzó 13 partidos disputados en tres ediciones del Mundial Sub-17, cifra récord de apariciones en el certamen, según la FIFA.

Sin embargo, México necesitará mayor contundencia. El propio Gamero reconoció que su equipo desperdició oportunidades ante Australia, aunque también encontró respuestas en Zoé Sánchez, elegida mejor jugadora de ese duelo, y en Bianka Arredondo, quien repartió dos asistencias en la remontada contra Chile.

Nigeria representa una amenaza seria: también terminó segunda de su sector con seis unidades. Tras caer 2-1 ante Polonia, derrotó 2-0 a Puerto Rico y cerró con un triunfo 3-1 sobre Corea del Norte, vigente campeona mundial, resultado que confirmó la capacidad ofensiva y competitiva de las africanas.

El historial añade un ingrediente especial: Nigeria venció 3-0 a México en la fase de grupos de 2014, y en un amistoso de 2024 empataron 1-1. Ahora, sin margen de error, el Tricolor buscará acercarse al subcampeonato de 2018 y al tercer lugar conquistado en 2025.

La ganadora ya conoce su siguiente obstáculo: Venezuela, que sorprendió este miércoles al eliminar 1-0 a Alemania. Antes de pensar en esa ronda, México deberá superar a unas nigerianas que llegan fortalecidas y mantener viva su aspiración de volver a figurar entre las mejores selecciones del planeta.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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