Intec Don Bosco representará a México en la Copa Panamericana Juvenil B tras ganar la liga

/ 1 diciembre 2025
    El Instituto Salesiano Tecnológico Don Bosco se proclamó campeón de la Quinta División Mexicana – MXA y Asociados, obteniendo el pase a la Copa Panamericana Juvenil B 2026 en San Salvador. FOTO: CORTESÍA

El equipo terminó con una campaña sólida, con 21 puntos y reconocimientos individuales para Santiago Minor y Gilberto Medellín, además de asegurar su participación en el Campeón de Campeones de febrero contra la Conferencia Huasteca

La representación del Instituto Salesiano Tecnológico Don Bosco aseguró su presencia internacional tras cerrar una campaña sólida dentro de la Quinta División Mexicana – MXA y Asociados, categoría de nivel semiprofesional. El conjunto varonil obtuvo el título de liga y se posicionó como el representante de la Conferencia Norte, integrada por equipos de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes.

Con este logro, el plantel consiguió su pase a la Copa Panamericana Juvenil B, torneo que tendrá lugar en San Salvador del 25 al 30 de marzo de 2026. En esa competencia se enfrentarán a un equipo de Guatemala y dos de El Salvador, en una fase que reunirá a conjuntos juveniles de distintos países del continente. La directiva confirmó que el grupo iniciará su preparación específica en enero, con el objetivo de llegar con ritmo competitivo y un esquema táctico definido.

El calendario del equipo incluye además el compromiso de febrero, cuando se disputará el Campeón de Campeones contra el representante de la Conferencia Huasteca, integrada por instituciones de Querétaro, SIP, Tlaxcala, Guanajuato, Hidalgo, Puebla y Veracruz. Ese duelo definirá al monarca absoluto entre ambas zonas y servirá como antesala del viaje a territorio salvadoreño.

$!El plantel del Instituto Don Bosco posa tras asegurar el pase internacional rumbo a San Salvador 2026.
El plantel del Instituto Don Bosco posa tras asegurar el pase internacional rumbo a San Salvador 2026. FOTO: CORTESÍA

La plantilla que participó en el torneo local estuvo conformada por Gilberto Medellín, David Lomas, Emilio Gaytán (capitán), Bryan Moreno, José Alemán, Rodrigo Reyes, Luis Cepeda, Esteban Torres, Edgar Hernández, Diego Gallegos, Diego Martínez, Edwin Herrera, Juan Perales, Emilio Cano, José Olivo, Jorge Martínez, Christian Gonzales, Josué Mata, Rodrigo García y Santiago Minor. El cuerpo técnico fue encabezado por el director técnico Emmanuel Sánchez, el auxiliar Alexis Martinez y el preparador físico Javier Cepeda.

El desempeño del grupo en fase regular dejó un balance de ocho partidos, con siete victorias y una derrota. El equipo sumó 34 goles a favor y recibió 5, para una diferencia de +29. En total, acumuló 21 puntos de 24 posibles, superando por seis unidades al segundo lugar.

En lo individual, Santiago Minor terminó como campeón de goleo con ocho anotaciones, mientras que Gilberto Medellín fue reconocido como el mejor portero al permitir cinco goles en el certamen.

$!El grupo de porristas y baile moderno participó en el espectáculo de medio tiempo durante el partido final.
El grupo de porristas y baile moderno participó en el espectáculo de medio tiempo durante el partido final. FOTO: CORTESÍA

La institución agradeció el respaldo de la directora del plantel, Lic. Daniela Eguía, del coordinador de Deportes y Cultura, Lic. Jesús Aguilar, y del Padre Director, Pbtro. Óscar Martínez, por el acompañamiento brindado a jugadores, cuerpo técnico y familias. Durante el partido final, el Grupo de Porristas y Baile Moderno realizó una presentación en el medio tiempo, como parte del cierre de temporada.

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

