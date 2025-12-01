Intec Don Bosco representará a México en la Copa Panamericana Juvenil B tras ganar la liga

La representación del Instituto Salesiano Tecnológico Don Bosco aseguró su presencia internacional tras cerrar una campaña sólida dentro de la Quinta División Mexicana – MXA y Asociados, categoría de nivel semiprofesional. El conjunto varonil obtuvo el título de liga y se posicionó como el representante de la Conferencia Norte, integrada por equipos de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes.

Con este logro, el plantel consiguió su pase a la Copa Panamericana Juvenil B, torneo que tendrá lugar en San Salvador del 25 al 30 de marzo de 2026. En esa competencia se enfrentarán a un equipo de Guatemala y dos de El Salvador, en una fase que reunirá a conjuntos juveniles de distintos países del continente. La directiva confirmó que el grupo iniciará su preparación específica en enero, con el objetivo de llegar con ritmo competitivo y un esquema táctico definido.

El calendario del equipo incluye además el compromiso de febrero, cuando se disputará el Campeón de Campeones contra el representante de la Conferencia Huasteca, integrada por instituciones de Querétaro, SIP, Tlaxcala, Guanajuato, Hidalgo, Puebla y Veracruz. Ese duelo definirá al monarca absoluto entre ambas zonas y servirá como antesala del viaje a territorio salvadoreño.