Philip Rivers sale del retiro para reforzar a los Colts tras la lesión de Daniel Jones

La crisis en la posición de quarterback obligó a los Colts de Indianápolis a tomar una decisión tan inesperada como histórica: Philip Rivers, de 44 años, salió oficialmente del retiro para integrarse al equipo después de la lesión de Daniel Jones, quien sufrió una ruptura del tendón de Aquiles que lo dejará fuera el resto de la temporada.

Rivers, quien no juega desde 2020, firmó con el equipo de prácticas para comenzar su proceso de reintegración.

La situación se volvió urgente cuando, además de la baja de Jones, el suplente Riley Leonard presentó molestias físicas que pusieron en duda su disponibilidad inmediata, empujando a la directiva a buscar un perfil capaz de tomar el control de una ofensiva que aún pelea por puestos de Playoffs.

TE PUEDE INTERESAR: México vs Portugal 2026: estos son los precios oficiales para el esperado duelo donde jugará Cristiano Ronaldo

El regreso de Rivers no es casualidad. El veterano mantiene un vínculo importante con el staff de los Colts: coincidió con el entrenador Shane Steichen en los Chargers, lo que facilitará su adaptación al sistema ofensivo.

Además, su paso por la NFL lo respalda con ocho selecciones al Pro Bowl, más de 63 mil yardas aéreas y una reputación como uno de los mariscales más consistentes de su generación.