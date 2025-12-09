Philip Rivers sale del retiro para reforzar a los Colts tras la lesión de Daniel Jones

Fútbol Americano
/ 9 diciembre 2025
    Philip Rivers sale del retiro para reforzar a los Colts tras la lesión de Daniel Jones
    Philip Rivers, de 44 años, vuelve a la NFL para reforzar de emergencia a los Colts tras la lesión de Daniel Jones. FOTO: ESPECIAL

Indianapolis sorprendió al firmar al veterano quarterback de 44 años, quien vuelve a la NFL como solución de emergencia luego de la baja de Daniel Jones

La crisis en la posición de quarterback obligó a los Colts de Indianápolis a tomar una decisión tan inesperada como histórica: Philip Rivers, de 44 años, salió oficialmente del retiro para integrarse al equipo después de la lesión de Daniel Jones, quien sufrió una ruptura del tendón de Aquiles que lo dejará fuera el resto de la temporada.

Rivers, quien no juega desde 2020, firmó con el equipo de prácticas para comenzar su proceso de reintegración.

La situación se volvió urgente cuando, además de la baja de Jones, el suplente Riley Leonard presentó molestias físicas que pusieron en duda su disponibilidad inmediata, empujando a la directiva a buscar un perfil capaz de tomar el control de una ofensiva que aún pelea por puestos de Playoffs.

TE PUEDE INTERESAR: México vs Portugal 2026: estos son los precios oficiales para el esperado duelo donde jugará Cristiano Ronaldo

El regreso de Rivers no es casualidad. El veterano mantiene un vínculo importante con el staff de los Colts: coincidió con el entrenador Shane Steichen en los Chargers, lo que facilitará su adaptación al sistema ofensivo.

Además, su paso por la NFL lo respalda con ocho selecciones al Pro Bowl, más de 63 mil yardas aéreas y una reputación como uno de los mariscales más consistentes de su generación.

Aun así, surgen dudas. Rivers llevaba cuatro años fuera de los emparrillados y, aunque mostró buen brazo en el entrenamiento privado previo a su firma, tendrá que trabajar intensamente su estado físico para aspirar a ser activado en las próximas semanas.

Su retorno también reinicia su periodo de elegibilidad para el Salón de la Fama, un detalle que podría influir en su legado histórico.

Para Indianápolis, la necesidad es inmediata. Con récord positivo y aún en la pelea por la AFC, los Colts ven en Rivers una apuesta para mantener viva la temporada y no perder estabilidad en una posición que ha sufrido lesiones e inconsistencias.

Si llega a ser activado, Rivers podría convertirse en uno de los pocos quarterbacks en jugar a los 44 años, agregando un capítulo inesperado a su extensa trayectoria.

La historia apenas comienza, pero el golpe mediático ya es mayúsculo: Philip Rivers está de vuelta en la NFL, y los Colts esperan que su experiencia sea suficiente para sostener un cierre de temporada lleno de presión y turbulencia.

Temas


Fichajes
Futbol Americano

Localizaciones


Indianapolis

Organizaciones


Indianapolis Colts

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
De 25 a 30 años es el rango de edad con más fallecidos y representa al 84% de víctimas en edad adulta.

Sexenio de AMLO ha sido el más letal de la historia en México: ONG
El desempeño durante el primer trimestre de 2026 dependerá en gran medida de la evolución del entorno económico nacional e internacional.

Empresas frenan contrataciones por incertidumbre económica rumbo a 2026
Los productores deben cubrir los costos de alimentación y sanidad del ganado que no puede exportarse, lo que también se refleja en los precios finales.

Gusano barrenador y frontera cerrada disparan el precio de la carne
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, endurecer las penas por la venta y producción de vapeadores, cigarrillos electrónicos y otros dispositivos de suministro de nicotina o sustancias.

Diputados aprueban en lo general endurecer sanciones por vapeadores
Eva García, madre de Naasón Joaquín García —líder de la Iglesia la Luz del Mundo—, habría ofrecido 5 millones de dólares para obtener libertad bajo fianza.

Luz del Mundo: Eva García, madre de Naasón Joaquín, habría ofrecido 5 mdd para libertad bajo fianza
Un pesebre con el Niño Jesús con las manos atadas y cubierto por una manta de aluminio como la usadas en el centro de detención de inmigración, María y José con máscaras para protegerse de gases lacrimógenos.

Un pesebre ‘custodiado’ por ICE y con un Niño Jesús esposado provoca polémica en Chicago
Catorce mexicanos detenidos fueron extraditados de Estados Unidos a México el pasado 5 de diciembre.

EU extradita a 14 prisioneros a México, sentenciados por narcotráfico y posesión de armas
La Embajada de Rusia en Ciudad de México es una de las más grandes en el mundo, según su Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque el Kremlin y México tienen pocos vínculos económicos, culturales o militares.

EU dio a México una lista de espías rusos. México los dejó quedarse