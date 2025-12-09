Philip Rivers sale del retiro para reforzar a los Colts tras la lesión de Daniel Jones
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Indianapolis sorprendió al firmar al veterano quarterback de 44 años, quien vuelve a la NFL como solución de emergencia luego de la baja de Daniel Jones
La crisis en la posición de quarterback obligó a los Colts de Indianápolis a tomar una decisión tan inesperada como histórica: Philip Rivers, de 44 años, salió oficialmente del retiro para integrarse al equipo después de la lesión de Daniel Jones, quien sufrió una ruptura del tendón de Aquiles que lo dejará fuera el resto de la temporada.
Rivers, quien no juega desde 2020, firmó con el equipo de prácticas para comenzar su proceso de reintegración.
La situación se volvió urgente cuando, además de la baja de Jones, el suplente Riley Leonard presentó molestias físicas que pusieron en duda su disponibilidad inmediata, empujando a la directiva a buscar un perfil capaz de tomar el control de una ofensiva que aún pelea por puestos de Playoffs.
TE PUEDE INTERESAR: México vs Portugal 2026: estos son los precios oficiales para el esperado duelo donde jugará Cristiano Ronaldo
El regreso de Rivers no es casualidad. El veterano mantiene un vínculo importante con el staff de los Colts: coincidió con el entrenador Shane Steichen en los Chargers, lo que facilitará su adaptación al sistema ofensivo.
Además, su paso por la NFL lo respalda con ocho selecciones al Pro Bowl, más de 63 mil yardas aéreas y una reputación como uno de los mariscales más consistentes de su generación.
Aun así, surgen dudas. Rivers llevaba cuatro años fuera de los emparrillados y, aunque mostró buen brazo en el entrenamiento privado previo a su firma, tendrá que trabajar intensamente su estado físico para aspirar a ser activado en las próximas semanas.
Su retorno también reinicia su periodo de elegibilidad para el Salón de la Fama, un detalle que podría influir en su legado histórico.
Para Indianápolis, la necesidad es inmediata. Con récord positivo y aún en la pelea por la AFC, los Colts ven en Rivers una apuesta para mantener viva la temporada y no perder estabilidad en una posición que ha sufrido lesiones e inconsistencias.
Si llega a ser activado, Rivers podría convertirse en uno de los pocos quarterbacks en jugar a los 44 años, agregando un capítulo inesperado a su extensa trayectoria.
La historia apenas comienza, pero el golpe mediático ya es mayúsculo: Philip Rivers está de vuelta en la NFL, y los Colts esperan que su experiencia sea suficiente para sostener un cierre de temporada lleno de presión y turbulencia.