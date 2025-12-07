Alarma en Colts: Daniel Jones sale lesionado y quedaría fuera de la Temporada 2025

La temporada de los Colts de Indianápolis recibió un golpe devastador este domingo luego de que Daniel Jones sufriera una lesión grave en la derrota 36-19 ante los Jaguars de Jacksonville, correspondiente a la Semana 14 de la NFL.

El quarterback abandonó el encuentro en el primer cuarto tras caer al césped sin contacto, y de inmediato el equipo confirmó que no regresaría por una posible ruptura del tendón de Aquiles en la pierna derecha, una de las lesiones más complicadas para un mariscal de campo.

De acuerdo con el entrenador Shane Steichen, “la situación no pinta bien”, lo que encendió las alarmas dentro de la organización.

Fuentes ligadas al equipo indican que, por la gravedad del diagnóstico preliminar, es altamente probable que Jones quede fuera por el resto de la temporada, una baja que llega en el peor momento para Indianapolis.