Alarma en Colts: Daniel Jones sale lesionado y quedaría fuera de la Temporada 2025
El quarterback de Indianapolis salió del campo en el primer cuarto por una lesión en el tendón de Aquiles y podría perderse lo que resta de la campaña de la NFL
La temporada de los Colts de Indianápolis recibió un golpe devastador este domingo luego de que Daniel Jones sufriera una lesión grave en la derrota 36-19 ante los Jaguars de Jacksonville, correspondiente a la Semana 14 de la NFL.
El quarterback abandonó el encuentro en el primer cuarto tras caer al césped sin contacto, y de inmediato el equipo confirmó que no regresaría por una posible ruptura del tendón de Aquiles en la pierna derecha, una de las lesiones más complicadas para un mariscal de campo.
De acuerdo con el entrenador Shane Steichen, “la situación no pinta bien”, lo que encendió las alarmas dentro de la organización.
Fuentes ligadas al equipo indican que, por la gravedad del diagnóstico preliminar, es altamente probable que Jones quede fuera por el resto de la temporada, una baja que llega en el peor momento para Indianapolis.
Jones llegó en 2025 con la misión de estabilizar la posición de quarterback y lo consiguió durante gran parte del año.
A pesar de arrastrar molestias físicas —incluida una fractura de peroné en la pierna izquierda semanas atrás— se mantuvo como titular, ganándose el respeto del vestuario por su resiliencia.
Bajo su liderazgo, los Colts tuvieron un arranque prometedor y llegaron a colocarse con récord de 8-4, luciendo como contendientes serios dentro de la AFC
Su manejo del juego y capacidad para extender jugadas permitió que Indianapolis encontrara estabilidad ofensiva y sostuviera un paso competitivo durante gran parte de la campaña.
La lesión de Jones obliga a que el novato Riley Leonard tome el control de la ofensiva, en un escenario de enorme presión para un debutante.
La situación se complica debido a que el otro quarterback del roster, Anthony Richardson, permanece en la lista de lesionados por una fractura orbital, dejando a los Colts con una rotación diezmada en la posición más importante del equipo.