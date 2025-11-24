La Selección Mexicana Femenil de Flag Football destaca entre los nominados a los Victory Prize 2025

Fútbol Americano
/ 24 noviembre 2025
    La Selección Mexicana Femenil de Flag Football destaca entre los nominados a los Victory Prize 2025
    La Selección Mexicana Femenil de Flag Football fue nominada en tres categorías de los Victory Prize 2025 tras un año en el que obtuvo oro en The World Games y en el Campeonato Continental. FOTO: X

El equipo compite por los premios “Comeback”, “Equipo del Año” y “Ídolo Deportivo del Año”, este último con Diana Flores como una de las aspirantes

La Selección Mexicana Femenil de Flag Football volvió a colocarse entre los proyectos deportivos más visibles del país al aparecer como una de las protagonistas en los Victory Prize 2025, galardones que reconocen tanto el rendimiento deportivo como la influencia social de atletas, entrenadores, equipos y figuras vinculadas al deporte en México.

Los premios contemplan 11 categorías, además del Premio Leyenda, distinción que este año recibirá Lorena Ochoa, exgolfista con 27 títulos en el LPGA Tour y figura clave en la historia del deporte nacional.

Un año de resultados para la Selección Nacional

El representativo femenil tuvo un 2025 significativo. En agosto, el equipo confirmó su hegemonía en The World Games al repetir la medalla de oro obtenida en 2022. Un mes después, durante el Campeonato Continental, alcanzaron nuevamente el primer lugar, logrando su primer título de Américas.

Con estos resultados, la Selección aparece entre las aspirantes en la categoría “Comeback”, que reconoce el retorno más destacado dentro del deporte. El grupo es el único equipo nominado y comparte espacio con atletas de distintas disciplinas:

Donovan Carrillo (patinaje artístico), quien logró el último boleto y subió al podio en el clasificatorio rumbo a Milano-Cortina 2026.

Marcel Ruiz (futbol), pieza determinante en el título de Toluca tras 14 años y actual integrante de la Selección Mexicana.

Alejandro Kirk (MLB), receptor de los Azulejos de Toronto y primer pelotero nacido en México en conectar un cuadrangular en Serie Mundial.

Gerardo Ulloa (ciclismo MTB), quien volvió a la actividad tras una suspensión de dos años y ganó la Copa Francia MTB.

Presencia en la categoría “Equipo del Año”

Además, la Selección Mexicana Femenil compite en la categoría “Equipo del Año”, donde se reconoce el trabajo colectivo. En esta terna también aparecen:

Toluca Fútbol Club Varonil, campeón del Clausura 2024 y de la Campeones Cup 2025.

Diablos Rojos del México, actuales bicampeones de la Liga Mexicana de Béisbol.

Tiro con Arco Compuesto Femenil, campeonas del mundo por equipos.

Tuzas del Pachuca Femenil, campeonas del Clausura 2025.

La capitana del equipo, Silvia Contreras, señaló que esta nominación representa una oportunidad para destacar la labor colectiva y la aportación de cada integrante del proyecto.

Diana Flores compite por “Ídolo Deportivo del Año”

En la categoría principal de la ceremonia, Diana Flores aparece entre las nominadas a “Ídolo Deportivo del Año”, reconocimiento que contempla no sólo resultados deportivos, sino también liderazgo e influencia. Comparte la terna con:

Osmar Olvera (clavados).

Isaac del Toro (ciclismo).

Santiago Giménez (futbol).

Renata Zarazúa (tenis).

Flores destacó que el crecimiento del flag football en México refleja el trabajo de una generación que busca ampliar la participación femenina en el deporte y generar impacto más allá de las competencias.

Con estas nominaciones, la Selección refuerza su lugar dentro del desarrollo del flag football y mantiene su presencia en la conversación deportiva nacional.

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

