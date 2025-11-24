La Selección Mexicana Femenil de Flag Football destaca entre los nominados a los Victory Prize 2025

La Selección Mexicana Femenil de Flag Football volvió a colocarse entre los proyectos deportivos más visibles del país al aparecer como una de las protagonistas en los Victory Prize 2025, galardones que reconocen tanto el rendimiento deportivo como la influencia social de atletas, entrenadores, equipos y figuras vinculadas al deporte en México. Los premios contemplan 11 categorías, además del Premio Leyenda, distinción que este año recibirá Lorena Ochoa, exgolfista con 27 títulos en el LPGA Tour y figura clave en la historia del deporte nacional. TE PUEDE INTERESAR: ¡Horarios confirmados!: Así se jugarán los Cuartos de Final del Apertura 2025 en la Liga MX Un año de resultados para la Selección Nacional El representativo femenil tuvo un 2025 significativo. En agosto, el equipo confirmó su hegemonía en The World Games al repetir la medalla de oro obtenida en 2022. Un mes después, durante el Campeonato Continental, alcanzaron nuevamente el primer lugar, logrando su primer título de Américas.

Con estos resultados, la Selección aparece entre las aspirantes en la categoría “Comeback”, que reconoce el retorno más destacado dentro del deporte. El grupo es el único equipo nominado y comparte espacio con atletas de distintas disciplinas: Donovan Carrillo (patinaje artístico), quien logró el último boleto y subió al podio en el clasificatorio rumbo a Milano-Cortina 2026. Marcel Ruiz (futbol), pieza determinante en el título de Toluca tras 14 años y actual integrante de la Selección Mexicana. Alejandro Kirk (MLB), receptor de los Azulejos de Toronto y primer pelotero nacido en México en conectar un cuadrangular en Serie Mundial. Gerardo Ulloa (ciclismo MTB), quien volvió a la actividad tras una suspensión de dos años y ganó la Copa Francia MTB.