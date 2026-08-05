Pretemporada NFL 2026: Panthers y Cardinals encienden el regreso del futbol americano

El silencio terminó. Seis meses después del Super Bowl LX, la NFL volverá a escuchar el choque de cascos este jueves 6 de agosto, cuando los Panthers de Carolina y los Cardinals de Arizona disputen el Juego del Salón de la Fama. Canton, en Ohio, será otra vez el punto de partida: no habrá un campeonato en juego, pero sí contratos, lugares en la plantilla y la primera imagen de dos franquicias que llegan desde extremos opuestos. El Panthers vs Cardinals comenzará a las 6 de la tarde, en el Tom Benson Hall of Fame Stadium. En México podrá verse por NFL Game Pass a través de DAZN, que anunció acceso gratuito a la pretemporada mediante registro.

El duelo abrirá la campaña 107 de la liga y antecederá la ceremonia en la que Larry Fitzgerald y Luke Kuechly entrarán al Salón de la Fama junto con Drew Brees, Roger Craig y Adam Vinatieri.

El último trámite Después del “Juego Cero”, los 32 equipos competirán durante tres fines de semana: del 13 al 15, del 20 al 23 y del 27 al 29 de agosto. El día 30 llegará el momento más cruel, cuando cada club reduzca su plantel a 53 jugadores. La temporada regular arrancará el miércoles 9 de septiembre. Por eso agosto no es un trámite: representa la última audición para decenas de novatos, agentes libres y veteranos. Calendario oficial Las principales intrigas están en los quarterbacks. Fernando Mendoza, primera selección del Draft, intentará acelerar el relevo de Kirk Cousins en Las Vegas; Kyler Murray y J.J. McCarthy competirán por el mando de Minnesota.

Tua Tagovailoa buscará contener a Michael Penix Jr. en Atlanta, y Cleveland deberá elegir entre Deshaun Watson y Shedeur Sanders. Competencias de quarterbacks La prueba de los novatos También será el primer escaparate para una generación que promete impacto. El corredor Jeremiyah Love, elegido tercero global por Arizona, parte como favorito al premio de Novato Ofensivo del Año. Carnell Tate debe convertirse en el receptor principal de Tennessee y Jadarian Price intentará llenar en Seattle el sitio dejado por Kenneth Walker III. A la defensiva destacan David Bailey con Jets, Rueben Bain Jr. con Tampa Bay y Caleb Downs con Dallas. Además, Travis Hunter regresa en Jacksonville tras una lesión de rodilla para insistir en su doble papel de receptor y esquinero.

Panthers vs Cardinals: así llegan a la Pretemporada 2026 Carolina aterriza con mayor presión deportiva. Los Panthers terminaron 8-9 en 2025, pero conquistaron la NFC Sur y volvieron a Playoffs bajo Dave Canales. Bryce Young firmó su mejor campaña, con 3 mil 11 yardas, 23 pases de touchdown y 11 intercepciones, mientras Tetairoa McMillan fue Novato Ofensivo del Año. La pretemporada debía fortalecer esa base; sin embargo, el campamento se convirtió rápidamente en una prueba de resistencia. El cazamariscales Nic Scourton sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y el receptor novato Chris Brazzell II quedó fuera del año por una lesión de rodilla. Taylor Moton, Ikem Ekwonu y Tershawn Wharton también están ausentes, mientras LaBryan Ray anunció su retiro. Canales protegerá a sus titulares: Young no jugará y Kenny Pickett abrirá como quarterback, con el novato Haynes King listo para entrar.

Jonathon Brooks, de vuelta tras una larga rehabilitación, y la lucha por los puestos de receptor añadirán interés. Arizona llega desde el otro extremo. Su marca de 3-14 provocó la salida de Jonathan Gannon y abrió el ciclo de Mike LaFleur, excoordinador ofensivo de los Rams, quien debutará como entrenador en jefe. Jacoby Brissett fue confirmado como QB1 y Gardner Minshew II aparece como respaldo, pero el jueves será propiedad de Carson Beck. El novato de tercera ronda tendrá la primera serie y la oportunidad de demostrar si puede convertirse en algo más que un proyecto.

Beck operará un sistema nuevo sin las principales armas. LaFleur confirmó que Love no participará y es poco probable que jueguen Brissett o Minshew. Aun con un libreto reducido, asomarán los principios de una ofensiva construida alrededor de Trey McBride, Marvin Harrison Jr., Michael Wilson y Love. Wilson superó las mil yardas en 2025; Harrison afronta un curso decisivo para responder a las expectativas de su alta selección en el Draft. Cardinals El escenario añade memoria. Carolina no disputaba este encuentro desde 1995, año de su nacimiento como franquicia, cuando venció 20-14 a Jacksonville. Arizona jugará por sexta vez y posee marca de 1-3-1.

Incluso participó en la primera edición, en 1962, todavía como St. Louis Cardinals. Fitzgerald y Kuechly, quienes pasaron toda su carrera con los equipos que los eligieron, serán homenajeados antes del kickoff y recibirán sus bustos dos días después. El marcador será lo menos definitivo. Para Pickett y Beck, el partido representa una oportunidad de ganar terreno; para quienes ocupan el fondo del roster, puede significar empleo o despedida.