¿Quién se queda con el MVP de la NFL? Los 10 candidatos a mitad de Temporada 2025

Daniel Jones sorprende, Drake Maye rompe la liga, y Jonathan Taylor pisa el acelerador en una temporada que nadie vio venir

Fútbol Americano
/ 5 noviembre 2025
Con el calendario cruzando su punto medio, la conversación por el Jugador Más Valioso (MVP) de la NFL en la Temporada 2025 comienza a tomar forma.

Las cifras ofensivas empiezan a separar a los contendientes reales del resto, y tanto quarterbacks como corredores y receptores están elevando su nivel para influir directamente en el rendimiento de sus equipos.

Con base en estadísticas oficiales hasta la Semana 9, estos son los 10 principales candidatos de EXTREMO y VANGUARDIA, en este momento.

1. Daniel Jones (Colts de Indianápolis)

Jones ha emergido como uno de los quarterbacks más eficientes de la temporada. Hasta la fecha, registra un porcentaje de pases completos cercano al 69 por ciento, supera las 2 mil 400 yardas de pase y mantiene un alto rating ofensivo. Su combinación de precisión y volumen lo coloca como una apuesta sólida al MVP.

2. Justin Herbert (Chargers de Los Ángeles)

Herbert acumula más de 2 mil 300 yardas aéreas, con una tasa de pases completos en el rango de los 67-68 por ciento. Además, se encuentra en el liderazgo de pases de touchdown (cerca de la veintena) lo que lo reafirma como uno de los quarterbacks más productivos ofensivamente en este tramo de la campaña.

3. Patrick Mahomes (Chiefs de Kansas City)

Aunque su porcentaje de completación ronda el 64-65 por ciento, Mahomes sigue generando alto volumen (más de 2 mil 300 yardas de pase) y un diferencial positivo entre touchdowns e intercepciones (por ejemplo, 17 TDs a cinco INTs). Su presencia constante en momentos clave sigue otorgándole ventaja en la carrera por el MVP.

4. Dak Prescott (Cowboys de Dallas)

Prescott ostenta una tasa de acierto de pase por encima del 69 por ciento, mismas yardas aéreas que los líderes (2 mil 300), y un golpe clave en la relación TD/INT (alrededor de 17 frente a 6). Su estabilidad ofensiva lo mantiene como una apuesta firme.

5. Drake Maye (Patriots de Nueva Inglaterra)

El jugador de segundo año se ubica con un completado de pases superior al 74 por ciento, y más de 2 mil 200 yardas de pase en siete u ocho juegos jugados. Su rating está por encima de los 110 puntos, lo que convierte su arranque en uno de los más prometedores entre los candidatos al MVP.

6. Matthew Stafford (Rams de Los Ángeles)

Stafford ha lanzado más de 2 mil 100 yardas de pase en apenas ocho partidos, con 21 touchdowns y apenas 2 intercepciones. Su ratio TD/INT es de élite, y su rating ronda los 113 puntos o más, lo que lo posiciona claramente como contendiente.

7. Jaxon Smith-Njigba (Seahawks de Seattle)

Como receptor, Smith-Njigba lidera la liga en yardas de recepción con más de 900-950 yardas, a un promedio estimado de 16 yds por atrapada y aproximadamente 4 touchdowns. Su explosividad lo convierte en una vía ofensiva dominante y lo hace candidato indirecto al MVP desde la ofensiva por aire.

8. Ja’Marr Chase (Bengals de Cincinnati)

Chase se acerca al frente en yardas de recepción (más de 830 yardas) con aproximadamente 70 atrapadas y un volumen elevado de jugadas activas. Aunque el promedio por recepción (alrededor de 10-11 yds) es menor que el de Smith-Njigba, su consistencia lo coloca entre los receptores más productivos y, por extensión, en la conversación del MVP ofensivo.

9. Jonathan Taylor (Colts de Indianápolis)

Taylor lidera el juego terrestre con unas 800-900 yardas por tierra hasta el momento, promediando más de 5.5 yd por acarreo, lo que lo coloca como uno de los corredores más eficientes del año. Su producción física y constante lo convierten en amenaza real para el MVP.

10. Rico Dowdle (Panthers de Carolina)

Dowdle ha sorprendido con más de 700 yardas terrestres, manteniendo un promedio superior a 5.5 yardas por intento. Aunque su volumen no alcanza los máximos históricos, su eficiencia y ascenso lo colocan como candidato válido para destacarse al cierre de temporada.

La carrera por el MVP de la Temporada 2025 está más abierta que nunca: quarterbacks con volumen y eficiencia vs. corredores y receptores que están generando impacto ofensivo real.

Entonces, ¿qué perfil resultará ganador? ¿El que mantenga consistencia o el que explote con un cierre arrollador?

