¿Quiénes son los boxeadores que salieron con Bad Bunny en el show de medio tiempo?
El show de medio tiempo del Super Bowl 2026 incluyó un guiño al boxeo con la participación de Xander Zayas y Emiliano Vargas, dos peleadores invictos que representaron a Puerto Rico y México
El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 tuvo múltiples lecturas más allá de la música. Bad Bunny apostó por un montaje que combinó referencias culturales, figuras del pop y guiños al deporte, y uno de los momentos que más conversación generó fue la aparición de dos boxeadores profesionales durante la interpretación de “Tití me preguntó”.
La escena ocurrió cuando el show ya estaba avanzado. Mientras el cantante recorría el escenario, pasó por debajo de un ring improvisado donde dos pugilistas, con bata y guantes, simulaban un combate. No fue un recurso decorativo: se trató de Xander Zayas y Emiliano Vargas, jóvenes invictos que representan dos tradiciones históricas del boxeo latinoamericano, Puerto Rico y México.
Xander Zayas es originario de San Juan, la misma ciudad que vio nacer a Bad Bunny. A sus 22 años, el boricua se ha consolidado como uno de los nombres con mayor proyección en el boxeo profesional. Es campeón vigente de la Organización Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo en la categoría superwelter. Su récord es de 23 victorias sin derrota, con 13 nocauts, cifras que explican por qué su carrera ha sido seguida de cerca desde sus inicios.
Zayas debutó como profesional en 2019 y rompió esquemas al convertirse en el boxeador más joven en firmar con la promotora Top Rank, cuando apenas tenía 16 años. Su presencia en el medio tiempo no solo fue un respaldo a su trayectoria, sino también una referencia directa al peso histórico del boxeo en la cultura puertorriqueña.
Del otro lado del ring apareció Emiliano Vargas, conocido como “El General”. Hijo de Fernando Vargas “El Feroz”, ex campeón mundial, Emiliano forma parte de una dinastía ligada al boxeo desde hace décadas. Tiene nacionalidad mexicana y estadounidense, debutó como profesional en 2022 y compite en las divisiones ligero y superligero.
Al igual que Zayas, Vargas se mantiene invicto. Suma 16 victorias, 13 de ellas por nocaut, bajo la tutela de su padre, quien además funge como su entrenador. Su inclusión en el show marcó un hecho particular: es el primer boxeador de origen mexicano que participa en un espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.
Tras el evento, Emiliano Vargas compartió en redes sociales una imagen junto a Bad Bunny y Xander Zayas, confirmando que la aparición fue una colaboración pensada para dar visibilidad a nuevas figuras del boxeo. En un escenario global, el artista eligió poner el foco en el deporte y en dos carreras que, aunque jóvenes, ya forman parte de la conversación internacional.