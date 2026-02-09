¿Quiénes son los boxeadores que salieron con Bad Bunny en el show de medio tiempo?

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Americano
/ 9 febrero 2026
    ¿Quiénes son los boxeadores que salieron con Bad Bunny en el show de medio tiempo?
    La escena del ring improvisado fue uno de los momentos más comentados del espectáculo de Bad Bunny. FOTO: ESPECIAL

El show de medio tiempo del Super Bowl 2026 incluyó un guiño al boxeo con la participación de Xander Zayas y Emiliano Vargas, dos peleadores invictos que representaron a Puerto Rico y México

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 tuvo múltiples lecturas más allá de la música. Bad Bunny apostó por un montaje que combinó referencias culturales, figuras del pop y guiños al deporte, y uno de los momentos que más conversación generó fue la aparición de dos boxeadores profesionales durante la interpretación de “Tití me preguntó”.

La escena ocurrió cuando el show ya estaba avanzado. Mientras el cantante recorría el escenario, pasó por debajo de un ring improvisado donde dos pugilistas, con bata y guantes, simulaban un combate. No fue un recurso decorativo: se trató de Xander Zayas y Emiliano Vargas, jóvenes invictos que representan dos tradiciones históricas del boxeo latinoamericano, Puerto Rico y México.

TE PUEDE INTERESAR: NFL presenta el logo del Super Bowl LXI y comienzan las especulaciones rumbo a 2027

Xander Zayas es originario de San Juan, la misma ciudad que vio nacer a Bad Bunny. A sus 22 años, el boricua se ha consolidado como uno de los nombres con mayor proyección en el boxeo profesional. Es campeón vigente de la Organización Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo en la categoría superwelter. Su récord es de 23 victorias sin derrota, con 13 nocauts, cifras que explican por qué su carrera ha sido seguida de cerca desde sus inicios.

Zayas debutó como profesional en 2019 y rompió esquemas al convertirse en el boxeador más joven en firmar con la promotora Top Rank, cuando apenas tenía 16 años. Su presencia en el medio tiempo no solo fue un respaldo a su trayectoria, sino también una referencia directa al peso histórico del boxeo en la cultura puertorriqueña.

Del otro lado del ring apareció Emiliano Vargas, conocido como “El General”. Hijo de Fernando Vargas “El Feroz”, ex campeón mundial, Emiliano forma parte de una dinastía ligada al boxeo desde hace décadas. Tiene nacionalidad mexicana y estadounidense, debutó como profesional en 2022 y compite en las divisiones ligero y superligero.

Al igual que Zayas, Vargas se mantiene invicto. Suma 16 victorias, 13 de ellas por nocaut, bajo la tutela de su padre, quien además funge como su entrenador. Su inclusión en el show marcó un hecho particular: es el primer boxeador de origen mexicano que participa en un espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Instagram

Tras el evento, Emiliano Vargas compartió en redes sociales una imagen junto a Bad Bunny y Xander Zayas, confirmando que la aparición fue una colaboración pensada para dar visibilidad a nuevas figuras del boxeo. En un escenario global, el artista eligió poner el foco en el deporte y en dos carreras que, aunque jóvenes, ya forman parte de la conversación internacional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Box
Show De Medio Tiempo
Super Bowl

Localizaciones


Santa Clara

Personajes


Bad Bunny

Organizaciones


NFL

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Suprema Corte

Suprema Corte
true

De todo, como en botica
La Fiscalía de Nuevo León confirmó la identidad de Britany Nahomi, de 15 años, cuyo cuerpo fue hallado en un predio de Monterrey; un adolescente fue detenido como sospechoso.

Confirma Fiscalía que cuerpo hallado en terreno baldío sí es de Britany, joven de 15 años desaparecida, en NL
Donald Trump utilizó sus redes sociales para lanzar duras críticas contra el Show de Medio Tiempo protagonizado por Bad Bunny.

‘Uno de los peores, es repugnante’: Reacciona Donald Trump a la actuación de Benito

Se mantendrá la probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Chihuahua, Sinaloa (norte) y Durango.

Febrero Loco en México... Caerá aguanieve, fuertes lluvias, heladas de -5 grados y calor de hasta 40 en estos estados
En medio de casos recientes de sarampión en México, expertos alertan sobre sus riesgos y la importancia de la vacunación.

¿Qué es la peligrosa amnesia inmunológica?... la pueden padecer los portadores del Sarampión
De Toy Story a The Mandalorian: Estos son los anuncios que más nos impactaron del Super Bowl

De Toy Story a The Mandalorian: Estos son los anuncios que más nos impactaron del Super Bowl
La afición albiverde espera que las decisiones anunciadas se reflejen en un mejor desempeño en la Liga MX.

Santos Laguna admite deuda deportiva y anuncia un proceso de reconstrucción