¿Quiénes son los boxeadores que salieron con Bad Bunny en el show de medio tiempo?

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 tuvo múltiples lecturas más allá de la música. Bad Bunny apostó por un montaje que combinó referencias culturales, figuras del pop y guiños al deporte, y uno de los momentos que más conversación generó fue la aparición de dos boxeadores profesionales durante la interpretación de “Tití me preguntó”.

La escena ocurrió cuando el show ya estaba avanzado. Mientras el cantante recorría el escenario, pasó por debajo de un ring improvisado donde dos pugilistas, con bata y guantes, simulaban un combate. No fue un recurso decorativo: se trató de Xander Zayas y Emiliano Vargas, jóvenes invictos que representan dos tradiciones históricas del boxeo latinoamericano, Puerto Rico y México.

Xander Zayas es originario de San Juan, la misma ciudad que vio nacer a Bad Bunny. A sus 22 años, el boricua se ha consolidado como uno de los nombres con mayor proyección en el boxeo profesional. Es campeón vigente de la Organización Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo en la categoría superwelter. Su récord es de 23 victorias sin derrota, con 13 nocauts, cifras que explican por qué su carrera ha sido seguida de cerca desde sus inicios.