Rams vs Seahawks: el pick apunta a bajas de 44 en un duelo defensivo

Los Rams de Los Ángeles en Seahawks de Seattle -1, 44

Los Rams ganaron el primer encuentro de la Semana 11 con una estrecha victoria de 21-19, debido en parte a un gol de campo fallado de 61 yardas de los Seahawks cuando expiró el tiempo. Ahora los locales son ligeramente favoritos: Seattle -1 y 44 puntos para altas y bajas.

La apertura de la Semana 16 en la NFL presenta un duelo muy interesante entre los Rams y los Seahawks, con una importancia histórica, ya que será el primer enfrentamiento de Thursday Night Football (TNF) entre dos equipos con al menos 11 victorias (récord de 11-3 cada uno).

Sobra mencionar que esta situación lo convierte en un partido crucial para la NFC Oeste y tendrá importantes implicaciones en la cima de la Conferencia Nacional. El ganador toma las riendas de su futuro al controlar sus posibilidades de llevarse el título divisional, el poder recibir toda la postemporada en casa y, de pasada, descansar en la primera ronda de los playoffs.

Seattle viene de necesitar un gol de campo de Jason Myers de 56 yardas para ganarle en el último suspiro en el regreso de Philip Rivers a los Colts. Bien podríamos atribuirle esta complicación de la semana pasada a estar pensando en este partido, el típico “look ahead”, resultando en el también típico “haiga sido como haiga sido”; la importancia fue sacar la victoria.

Por su parte, los Rams vienen de ganarle la partida a los Leones de Detroit en un partido donde generaron más de 500 yardas a la ofensiva, promediando 7.5 por jugada y corriendo para más de 150 yardas. El lado negativo del partido fue que perdieron a Davante Adams por lesión.

Como es de esperarse en equipos con 11 victorias, es más fácil identificar las estadísticas en donde no son tan buenos que en las generales. Los Rams aceptan más de 320 yardas (#13) por partido, pero debido a su excelente defensa de su zona roja, donde solo permiten anotación en el 45% de las ocasiones, son número tres de la liga al permitir menos de 19 puntos por partido.

El ataque terrestre de los Halcones Marinos tendrá que hacer un esfuerzo extra si quiere sobresalir, ya que con sus 3.9 yardas por corrida será difícil ayudarle a Sam Darnold para abrir el juego aéreo, donde sí son efectivos generando 8.8 yardas por jugada.

Creo que la ofensiva comandada por Matthew Stafford será obligada a jugar más por aire que por tierra, donde, aunque tiene buena producción generando más de 126 yardas por partido, se topará con una defensa que permite 3.8 yardas por corrida y menos de 92 yardas terrestres por partido. Por aire, los Carneros han sido fuertes, generando más de 257 yardas aéreas por partido y, al mismo tiempo, cuidando el balón y a su mariscal de campo, números 1 y 2 respectivamente en la liga.

Aunque ambas ofensivas tienen muy buenos números, creo que al final las defensivas serán las que dicten el resultado del partido, por lo que mi pick se inclina por un partido cerrado de pocos puntos, como lo fue el primer enfrentamiento entre estos equipos. Bajas de 44 puntos es como están en martes por la noche.