TNF: Seahawks reciben a Rams con todo en juego en la NFC Oeste

Fútbol Americano
/ 17 diciembre 2025
    TNF: Seahawks reciben a Rams con todo en juego en la NFC Oeste
    El partido entre Seahawks de Seattle y Rams de Los Ángeles se transmitirá en vivo por DAZN este jueves 18 de diciembre. FOTO: ESPECIAL

Seattle apuesta a su defensa, mientras Rams enfrenta la duda por la lesión de Davante Adams, con ambos clasificados a playoffs, se enfrentan en un partido que podría definir al líder

El enfrentamiento entre Seahawks de Seattle (11-3) y Rams de Los Ángeles (11-3) trasciende la rivalidad divisional. Ambos equipos ya aseguraron su lugar en los playoffs, pero el resultado de este partido puede definir al líder de la NFC Oeste y afectar directamente la carrera por el Seed 1, lo que se traduce en ventaja de campo y descanso adicional para la postemporada.

Seahawks de Seattle jugará como local y encara un calendario final exigente. Tras su victoria ante los Colts de Indianápolis, el equipo mostró un estilo de juego basado en defensa y control del ritmo. Todos los puntos de ese encuentro llegaron mediante goles de campo, pero la defensa logró mantener el control del partido.

El coordinador defensivo Mike Macdonald ha consolidado una defensa que ha permitido solo un touchdown en los últimos tres partidos, reflejando la capacidad del equipo para cerrar encuentros y limitar el impacto de quarterbacks rivales.

En ofensiva, Sam Darnold ha mostrado momentos positivos, pero también ha tenido lapsos de inconsistencia. Jaxon Smith-Njigba se ha convertido en la principal opción aérea, mientras que el juego terrestre sigue siendo un área que requiere mejoras. La creciente participación de Rashid Shaheed ofrece una amenaza vertical que podría ser determinante frente a la secundaria de los Rams.

Por su parte, Rams de Los Ángeles llega a Seattle tras vencer a Lions de Detroit en un partido que aseguró su clasificación a los playoffs. El quarterback Matthew Stafford mantiene un nivel constante, con buena lectura defensiva y precisión en los momentos clave. Puka Nacua sigue siendo un receptor confiable, capaz de generar yardas después de la recepción.

La principal preocupación para los Rams es la lesión de Davante Adams, quien sufrió una rotura fibrilar. Su posible ausencia representaría una baja importante, ya que es el máximo anotador del equipo y pieza clave en situaciones decisivas. A pesar de esto, el equipo ha demostrado profundidad y equilibrio entre ataque y defensa.

El partido se disputará el jueves 18 de diciembre a las 19:15 horas y se transmitirá por DAZN. La jornada promete ser determinante para definir el rumbo de la NFC Oeste y establecer el liderazgo de cara a los playoffs.

