TNF: Seahawks reciben a Rams con todo en juego en la NFC Oeste

El enfrentamiento entre Seahawks de Seattle (11-3) y Rams de Los Ángeles (11-3) trasciende la rivalidad divisional. Ambos equipos ya aseguraron su lugar en los playoffs, pero el resultado de este partido puede definir al líder de la NFC Oeste y afectar directamente la carrera por el Seed 1, lo que se traduce en ventaja de campo y descanso adicional para la postemporada.

Seahawks de Seattle jugará como local y encara un calendario final exigente. Tras su victoria ante los Colts de Indianápolis, el equipo mostró un estilo de juego basado en defensa y control del ritmo. Todos los puntos de ese encuentro llegaron mediante goles de campo, pero la defensa logró mantener el control del partido.

El coordinador defensivo Mike Macdonald ha consolidado una defensa que ha permitido solo un touchdown en los últimos tres partidos, reflejando la capacidad del equipo para cerrar encuentros y limitar el impacto de quarterbacks rivales.