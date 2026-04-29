Ravens de Baltimore: Mexicano Diego Pavia firma con el equipo de la NFL bajo la sombra de un polémico video en un strip club

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Fútbol Americano
/ 29 abril 2026
    Ravens de Baltimore: Mexicano Diego Pavia firma con el equipo de la NFL bajo la sombra de un polémico video en un strip club
    Diego Pavia firmó con los Ravens de Baltimore tras ser finalista del Trofeo Heisman con Vanderbilt, aunque su llegada a la NFL quedó marcada por una polémica fuera del campo. FOTO: X

El quarterback de raíces mexicanas, finalista del Trofeo Heisman con Vanderbilt, fue contratado por tres años tras no ser elegido en el Draft 2026 de la NFL; sin embargo, su llegada quedó marcada por un video en un club nocturno de Albuquerque, Nuevo México

Diego Pavia tendrá una oportunidad en la NFL con los Ravens de Baltimore, aunque su llegada al equipo ocurre en medio de una polémica fuera del emparrillado.

El quarterback de raíces mexicanas, finalista del Trofeo Heisman y figura de Vanderbilt, firmó un contrato de tres años como agente libre no reclutado, luego de quedarse sin selección en el Draft 2026.

El movimiento llama la atención porque Pavia fue uno de los nombres más productivos del futbol americano colegial. En su última temporada lanzó para 3 mil 539 yardas y 29 touchdowns, además de sumar 862 yardas por tierra y 10 anotaciones terrestres.

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Con esos números, terminó como subcampeón del Heisman y se convirtió en uno de los pasadores de doble amenaza más atractivos disponibles después del Draft.

Pese a ese currículum, ningún equipo lo eligió durante el Draft. Entre los factores que jugaron en su contra estuvieron su estatura, alrededor de 1.78 metros, su edad para llegar como novato y dudas sobre su madurez.

La polémica más reciente surgió por un video en el que aparece lanzando billetes en un table dance. La grabación fue ubicada por reportes, como TMZ, en Knockouts Gentlemen’s Club, en Albuquerque, Nuevo México.

La situación se suma a otro episodio que ya había generado críticas: un mensaje con insultos contra los votantes del Heisman después de no ganar el premio, publicación por la que después ofreció disculpas.

Aún así, Baltimore decidió tomar el riesgo deportivo y darle un lugar en su plantilla de 90 jugadores rumbo al campamento de pretemporada.

En los Ravens, Pavia no llega para pelear de inmediato la titularidad, pues el equipo tiene como líder ofensivo a Lamar Jackson y como suplente a Tyler Huntley.

Su batalla será por el puesto de tercer quarterback, donde competirá con Joe Fagnano, también firmado como agente libre no reclutado. El gerente general Eric DeCosta destacó la competitividad y el “grit” de Pavia, mientras que el coach Jesse Minter aseguró que el mariscal recibirá una “hoja limpia” para demostrar su valor dentro del equipo.

Para Pavia, el reto será transformar la polémica en una segunda oportunidad. Su talento lo puso en la conversación nacional del futbol americano colegial; ahora, su disciplina y adaptación definirán si puede ganarse un lugar real en la NFL con Baltimore.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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