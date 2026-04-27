Diego Pavia: el quarterback que nadie quiso en el Draft, recibe oportunidad con los Ravens

Ahora, el jugador buscará ganarse un lugar en la NFL compitiendo directamente con Joe Fagnano, quarterback de Connecticut , quien también tendrá una prueba en el minicampamento de novatos de Baltimore.

Pavia se convirtió en un caso poco común, al ser el primer finalista del Trofeo Heisman que no fue seleccionado en el Draft desde Jordan Lynch en 2014 , cuando el mariscal de campo de Northern Illinois vivió una situación similar.

El quarterback de Vanderbilt University, Diego Pavia , una de las figuras más controversiales y mediáticas del fútbol americano universitario, aceptó una invitación para asistir al minicampamento de novatos de los Baltimore Ravens el próximo fin de semana, de acuerdo con información revelada por una fuente a Adam Schefter, de ESPN .

En la temporada pasada, Diego Pavia consiguió una campaña histórica con Vanderbilt, liderando al equipo a un récord de 10-3, lo que representó la primera temporada de 10 victorias en la historia de la universidad.

Su impacto fue total: registró 29 pases de touchdown y además sumó 10 anotaciones por la vía terrestre, confirmándose como una amenaza doble. Gracias a ese rendimiento, fue elegido primer equipo All-American, además de recibir el reconocimiento como Jugador Ofensivo del Año de la SEC y coronarse con el Premio Johnny Unitas Golden Arm, entregado al mejor quarterback senior del futbol americano universitario.

Sin embargo, su perfil también ha estado rodeado de críticas. Una de ellas ha sido su edad (24 años), además de su estatura de 1.78 metros, así como señalamientos por decisiones fuera del campo.

Tras quedar segundo en la votación del Heisman, detrás del ganador Fernando Mendoza, Pavia desató polémica al publicar en Instagram el mensaje: ”QUE SE JODAN TODOS LOS VOTANTES”, acompañado de un emoji de pulgar hacia abajo. Posteriormente, el quarterback ofreció disculpas por sus palabras.

Baltimore ve en Pavia una opción interesante, ya que los Ravens cuentan con espacio para sumar un tercer mariscal de campo en desarrollo, especialmente porque no usaron ninguna de sus 11 selecciones del Draft 2026 para reclutar un quarterback. Su estilo de juego, basado en la doble amenaza (pase y carrera), encaja con el molde del equipo, que actualmente tiene en su roster a Lamar Jackson y Tyler Huntley.

UN MARISCAL DE ORIGEN MEXICANO

Diego Pavia nació en Albuquerque, Nuevo México, y posee una herencia multicultural: su padre es mexicano y su madre española. En su última campaña con Vanderbilt en 2025, dejó números que lo colocaron entre los mejores pasadores de la NCAA División I, al registrar 3,539 yardas aéreas, 29 touchdowns por pase y una efectividad de 70.6% en sus lanzamientos, estadísticas que le valieron el premio al Jugador Ofensivo del Año en la SEC.