¿Aaron Rodgers se queda en Pittsburgh? Steelers presentan oferta formal para asegurar al QB en 2026

Los Steelers de Pittsburgh dieron un paso clave en la novela de Aaron Rodgers rumbo a la temporada 2026 de la NFL. De acuerdo con los reportes más recientes, la franquicia aplicó sobre el veterano quarterback una etiqueta poco común conocida como ROFR, un movimiento que funciona como oferta formal y que le permite al equipo mantener control sobre su futuro inmediato. La medida implica que Rodgers puede aceptar un contrato por un año con un aumento del 10 por ciento respecto a su salario anterior, lo que elevaría su sueldo base a cerca de 15 millones de dólares para la próxima campaña.

Aunque el quarterback de 42 años sigue sin confirmar públicamente si continuará activo, Pittsburgh dejó claro que no quiere perderlo sin recibir algo a cambio. ¿Qué significa la oferta de Steelers a Aaron Rodgers? El mecanismo utilizado por los Steelers de Pittsburgh permite que Rodgers negocie con otros equipos; sin embargo, la franquicia tendrá derecho a igualar cualquier oferta externa que el quarterback pudiera firmar. En caso de que el veterano acuerde con otro club, Pittsburgh podría recibir una selección compensatoria en el próximo Draft de la NFL. Además, si Rodgers no firma con otro equipo antes del 22 de julio o antes del inicio del primer campamento de entrenamiento, los Steelers recuperarían derechos exclusivos de negociación. En términos prácticos, el movimiento reduce el margen de maniobra del jugador y le da a Pittsburgh una posición favorable mientras espera su decisión.

La situación también confirma que los Steelers no han cerrado la puerta a que Rodgers sea su quarterback titular en 2026. El equipo no incorporó a un pasador veterano de alto perfil en la agencia libre y, aunque añadió competencia joven en el Draft, el escenario sigue apuntando a que la directiva desea mantener al cuatro veces MVP como pieza central de su ofensiva. Aaron Rodgers, entre el retiro y una nueva campaña en Pittsburgh Rodgers llegó a esta etapa de la temporada baja sin una definición clara sobre su futuro. Tras jugar con Pittsburgh en 2025, el quarterback quedó en una posición particular: puede aceptar la oferta de los Steelers, buscar una propuesta externa o tomar la ruta del retiro. El movimiento de la franquicia también llega en un momento de transición para el equipo, que ahora tiene a Mike McCarthy como entrenador en jefe, un nombre clave en la carrera de Rodgers por su pasado juntos en los Packers de Green Bay. Esa relación puede ser un factor importante para convencer al quarterback de regresar una temporada más.

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