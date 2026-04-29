¿Aaron Rodgers se queda en Pittsburgh? Steelers presentan oferta formal para asegurar al QB en 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Americano
/ 29 abril 2026
    ¿Aaron Rodgers se queda en Pittsburgh? Steelers presentan oferta formal para asegurar al QB en 2026
    Aaron Rodgers recibió una oferta formal de los Steelers de Pittsburgh, que buscan retener al quarterback para la temporada 2026 de la NFL. FOTO: ESPECIAL

Steelers utilizaron una inusual etiqueta contractual para retener derechos sobre Rodgers, quien aún no define si jugará la Temporada 2026 de la NFL

Los Steelers de Pittsburgh dieron un paso clave en la novela de Aaron Rodgers rumbo a la temporada 2026 de la NFL.

De acuerdo con los reportes más recientes, la franquicia aplicó sobre el veterano quarterback una etiqueta poco común conocida como ROFR, un movimiento que funciona como oferta formal y que le permite al equipo mantener control sobre su futuro inmediato.

La medida implica que Rodgers puede aceptar un contrato por un año con un aumento del 10 por ciento respecto a su salario anterior, lo que elevaría su sueldo base a cerca de 15 millones de dólares para la próxima campaña.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/queretaro-sera-sede-de-la-barca-academy-residency-el-plan-del-fc-barcelona-en-mexico-para-2027-LH20365691

Aunque el quarterback de 42 años sigue sin confirmar públicamente si continuará activo, Pittsburgh dejó claro que no quiere perderlo sin recibir algo a cambio.

¿Qué significa la oferta de Steelers a Aaron Rodgers?

El mecanismo utilizado por los Steelers de Pittsburgh permite que Rodgers negocie con otros equipos; sin embargo, la franquicia tendrá derecho a igualar cualquier oferta externa que el quarterback pudiera firmar.

En caso de que el veterano acuerde con otro club, Pittsburgh podría recibir una selección compensatoria en el próximo Draft de la NFL.

Además, si Rodgers no firma con otro equipo antes del 22 de julio o antes del inicio del primer campamento de entrenamiento, los Steelers recuperarían derechos exclusivos de negociación.

En términos prácticos, el movimiento reduce el margen de maniobra del jugador y le da a Pittsburgh una posición favorable mientras espera su decisión.

La situación también confirma que los Steelers no han cerrado la puerta a que Rodgers sea su quarterback titular en 2026.

El equipo no incorporó a un pasador veterano de alto perfil en la agencia libre y, aunque añadió competencia joven en el Draft, el escenario sigue apuntando a que la directiva desea mantener al cuatro veces MVP como pieza central de su ofensiva.

Aaron Rodgers, entre el retiro y una nueva campaña en Pittsburgh

Rodgers llegó a esta etapa de la temporada baja sin una definición clara sobre su futuro. Tras jugar con Pittsburgh en 2025, el quarterback quedó en una posición particular: puede aceptar la oferta de los Steelers, buscar una propuesta externa o tomar la ruta del retiro.

El movimiento de la franquicia también llega en un momento de transición para el equipo, que ahora tiene a Mike McCarthy como entrenador en jefe, un nombre clave en la carrera de Rodgers por su pasado juntos en los Packers de Green Bay.

Esa relación puede ser un factor importante para convencer al quarterback de regresar una temporada más.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fichajes
Futbol Americano

Localizaciones


Pittsburgh

Personajes


Aaron Rodgers

Organizaciones


NFL
Pittsburgh Steelers

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Chihuahua: La autoinvestigación confidencial

Chihuahua: La autoinvestigación confidencial
true

Tren al AIFA: Autopsia de un montaje
Diputados señalan que, siendo servidores públicos con sueldos donados, la capacidad de desembolso para publicidad privada de 19 mdp trimestrales resulta financieramente inexplicable.

Exigen diputados al SAT investigar gastos de Samuel García en redes sociales
Autoridades detienen a seis personas, incluida una menor, por bloqueos en carretera a Reynosa; aseguran armas, droga y vehículos.

Detienen a seis personas acusadas de los narcobloqueos del lunes en la Carretera a Reynosa
Marcas como Domino’s Pizza y Helados Sultana ofrecen descuentos, combos y experiencias temáticas por el Día del Niño 2026.

Día del Niño 2026: promociones en Carl’s Jr., Pizza Hut y más para celebrar sin gastar de más
El registro obligatorio de líneas móviles en México será un requisito para usuarios de prepago y pospago antes de que concluya el primer semestre de 2026.

Gobierno va por registro obligatorio de celulares; esto pasa si no cumples
Avance. La cantante busca evitar el uso indebido de su identidad digital tras casos recientes de manipulación con IA

Taylor Swift protege su voz e imagen ante el avance de la inteligencia artificial
Oribe Peralta integrará la Generación 2026 del Salón de la Fama del Futbol Internacional, convirtiéndose en el primer coahuilense en recibir este reconocimiento en Pachuca.

Oribe Peralta hace historia: primer futbolista de Coahuila en el Salón de la Fama del Futbol