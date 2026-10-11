49ers tumban al campeón Seahawks y siguen invictos en la NFL; Jaguars y Vikings también sacuden la Semana 5

Los San Francisco 49ers dieron el golpe más importante de la Semana 5 de la NFL 2026 al vencer 32-29 a los Seattle Seahawks, campeones del Super Bowl, en el Lumen Field. La victoria en casa de su rival de la NFC Oeste mantuvo el invicto de los californianos (5-0) y dejó a Seattle con marca de 3-2, en un duelo marcado por errores y definición cardíaca. El equipo de Kyle Shanahan aprovechó cuatro pérdidas de balón de los Seahawks, de las que surgieron 21 puntos.

La defensa dio un aviso contundente antes del descanso: el novato Gracen Halton provocó y recuperó un balón suelto en las diagonales para conseguir un touchdown que ayudó a establecer la ventaja de 21-13 al medio tiempo. Seattle no se rindió. Con Sam Darnold al mando, los locales remontaron en el tercer cuarto y llegaron a tomar ventaja de 26-21. Jaxon Smith-Njigba anotó mediante una recepción de 16 yardas, mientras Jason Myers sostuvo al campeón con cinco goles de campo en una tarde de constantes cambios de impulso. La respuesta de San Francisco llegó con un pase de anotación de Brock Purdy a Brandin Cooks y una conversión de dos puntos. Tras el empate 29-29, Eddy Piñeiro conectó un gol de campo de 44 yardas cuando restaban menos de dos minutos. Los 49ers frenaron la última ofensiva rival y sellaron una victoria de enorme peso divisional.

Purdy terminó con 189 yardas y dos pases de touchdown, mientras Mike Evans sumó 113 yardas por recepción y una anotación. Christian McCaffrey aportó otro touchdown terrestre. Con cinco triunfos consecutivos, San Francisco ratificó que su candidatura en la Conferencia Nacional no depende de una sola figura. En Londres también hubo drama. Jacksonville Jaguars derrotó 19-17 a Philadelphia Eagles en el Tottenham Hotspur Stadium gracias a un gol de campo de 57 yardas de Cam Little en la última jugada. Apenas ocho segundos antes, Jake Elliott había puesto adelante 17-16 a Philadelphia, pero Ameer Abdullah regresó la patada de salida 53 yardas y dejó servida la ocasión del triunfo. Trevor Lawrence encontró dos veces en las diagonales a Parker Washington y Jacksonville mejoró a 4-1. Para los Eagles, ahora 2-3, fue su tercera derrota consecutiva, agravada por una derrota que parecía improbable cuando recuperaron la ventaja en el cierre.

El tercer foco estuvo en Nueva Orleans, donde Minnesota Vikings venció 23-13 a los Saints y también elevó su registro a 5-0. Kyler Murray completó 24 de 30 pases para 229 yardas y un touchdown a Justin Jefferson; Aaron Jones añadió 113 yardas y una anotación por tierra. La defensa de Minnesota limitó a los Saints a solo 142 yardas totales e interceptó dos veces a Tyler Shough.

Así, mientras los 49ers mandan un mensaje al vigente campeón y Jaguars cambian el guion en Londres, los Vikings sostienen con firmeza su inicio perfecto. Giants y Commanders protagonizaron el papelón: 27-27 en tiempo extra. Washington dejó agotarse el reloj cuando aún podía intentar el gol de campo ganador.

EL RESTO DE RESULTADOS DE LA JORNADA DOMINICAL DE LA SEMANA 5 Packers 31-7 Bears; Patriots 45-17 Raiders; Lions 45-21 Cardinals; Texans 26-3 Titans; Steelers 34-22 Colts; Broncos 23-17 Chargers; Bengals 31-24 Dolphins; Jets 17-12 Browns.