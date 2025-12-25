¡Regalo de Navidad!: Prescott guía a Cowboys en duelo cerrado ante Commanders

Fútbol Americano
/ 25 diciembre 2025
    ¡Regalo de Navidad!: Prescott guía a Cowboys en duelo cerrado ante Commanders
    Dak Prescott lanzó para 307 yardas y dos touchdowns en la victoria de Dallas. FOTO: AP

Con dos pases de anotación de Dak Prescott, los Cowboys de Dallas derrotaron 30-23 a los Commanders de Washington en un partido que comenzó con amplio dominio local y terminó con presión visitante

Los Cowboys de Dallas cerraron la semana con una victoria en casa al imponerse 30-23 a los Commanders de Washington en un duelo que tuvo dominio temprano de los locales, pero que se complicó en la segunda mitad. Dak Prescott fue el eje ofensivo de Dallas al lanzar para 307 yardas y dos pases de anotación, cifras suficientes para sostener a su equipo pese a dejar escapar buena parte de una ventaja inicial de 18 puntos.

El partido comenzó de forma favorable para los Cowboys, que aprovecharon sus primeras tres series ofensivas para llegar a la zona de anotación y colocarse rápidamente 21-3. La ejecución ofensiva fue constante en ese tramo, con Prescott encontrando receptores en rutas intermedias y largas, además de mantener vivas varias series con conversiones clave en cuarta oportunidad.

TE PUEDE INTERESAR: Así celebraron Nochebuena y Navidad las estrellas del deporte en redes sociales

Washington respondió conforme avanzó el encuentro. Los Commanders lograron ajustar en defensa y aprovechar errores puntuales de Dallas para recortar distancias. En tres ocasiones lograron ponerse a solo un touchdown de diferencia, lo que mantuvo el marcador cerrado hasta los minutos finales. Sin embargo, la remontada nunca se concretó y el equipo visitante terminó sumando su décima derrota en los últimos 11 partidos.

Con ambos conjuntos ya eliminados de la contienda por los playoffs, el enfrentamiento perdió peso en términos de clasificación, aunque conservó el componente histórico de la rivalidad dentro de la División Este de la Conferencia Nacional. Dallas mejoró su marca a 7-8-1, mientras que Washington cayó a 4-12 en una temporada marcada por la irregularidad.

Prescott completó 19 de 37 pases y fue capturado en seis ocasiones, tres de ellas por Jer’Zhan Newton, quien tuvo una actuación destacada a la defensiva. Aun así, el mariscal de campo logró sostener el ritmo ofensivo y fue determinante en situaciones de corto yardaje. Sus dos envíos de touchdown le permitieron alcanzar los 30 pases de anotación en la temporada, cifra con la que igualó una marca histórica de la franquicia establecida por Tony Romo, quien consiguió cuatro campañas con al menos 30 pases de touchdown.

Del lado de Washington, las ausencias en la posición de quarterback obligaron al cuerpo técnico a recurrir al veterano Josh Johnson, de 39 años. Con Jayden Daniels y Marcus Mariota fuera por lesión, Johnson asumió la titularidad por décima vez en su carrera y la primera desde 2021. Completó 15 de 23 pases para 198 yardas, sin touchdowns ni intercepciones, en una actuación que mantuvo competitivo al equipo, aunque sin la contundencia necesaria para cambiar el resultado.

Temas


Futbol Americano
Navidad
resultados

Localizaciones


Washington D.C.

Personajes


Dak Prescott

Organizaciones


NFL
Dallas Cowboys
Washington Commanders

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La Dra. Leanne Williams (Stanford) lidera el cambio hacia diagnósticos basados en la biología y no solo en síntomas.

Stanford identifica seis tipos de depresión mediante el mapeo de circuitos cerebrales
Comer fuera de casa es una alternativa para quienes trabajan en Navidad o prefieren no cocinar.

Saltillo: Confirman restaurantes que abrirán durante Navidad... aquí te decimos cuáles serán

true

Las palabras del año reflejan el impacto digital en las audiencias
true

Feliz Navidad: su verdadero sentido

Uno de los impulsores de la Inteligencia Artificial advierte de los riesgos que se tienen ante la falta de una verdadera regulación.

Pide uno de los creadores de la IA ponerle freno ante falta de regulaciones
Triunfo. La película animada se consolida como uno de los mayores éxitos globales de Netflix en 2025 y suma reconocimientos musicales y cinematográficos.

‘K-Pop Demon Hunters’ rompe récords y alcanza 500 millones de vistas en Netflix
La temporada invernal trae consigo las enfermedades respiratorias estacionales, muchas se caracterizan por presentar resfriado, tos, secreción nasal, fiebre, dolor de cuerpo, entre otros síntomas

Lo que debes saber del Virus Sincitial Respiratorio, enfermedad que afecta principalmente a niños
Image of cute pretty young woman wearing hat and scarf. Looking aside chatting by phone.

Los 50 mejores mensajes para felicitar la Navidad 2025 por WhatsApp