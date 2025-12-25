¡Regalo de Navidad!: Prescott guía a Cowboys en duelo cerrado ante Commanders

Los Cowboys de Dallas cerraron la semana con una victoria en casa al imponerse 30-23 a los Commanders de Washington en un duelo que tuvo dominio temprano de los locales, pero que se complicó en la segunda mitad. Dak Prescott fue el eje ofensivo de Dallas al lanzar para 307 yardas y dos pases de anotación, cifras suficientes para sostener a su equipo pese a dejar escapar buena parte de una ventaja inicial de 18 puntos.

El partido comenzó de forma favorable para los Cowboys, que aprovecharon sus primeras tres series ofensivas para llegar a la zona de anotación y colocarse rápidamente 21-3. La ejecución ofensiva fue constante en ese tramo, con Prescott encontrando receptores en rutas intermedias y largas, además de mantener vivas varias series con conversiones clave en cuarta oportunidad.

Washington respondió conforme avanzó el encuentro. Los Commanders lograron ajustar en defensa y aprovechar errores puntuales de Dallas para recortar distancias. En tres ocasiones lograron ponerse a solo un touchdown de diferencia, lo que mantuvo el marcador cerrado hasta los minutos finales. Sin embargo, la remontada nunca se concretó y el equipo visitante terminó sumando su décima derrota en los últimos 11 partidos.