¡Regalo de Navidad!: Prescott guía a Cowboys en duelo cerrado ante Commanders
Con dos pases de anotación de Dak Prescott, los Cowboys de Dallas derrotaron 30-23 a los Commanders de Washington en un partido que comenzó con amplio dominio local y terminó con presión visitante
Los Cowboys de Dallas cerraron la semana con una victoria en casa al imponerse 30-23 a los Commanders de Washington en un duelo que tuvo dominio temprano de los locales, pero que se complicó en la segunda mitad. Dak Prescott fue el eje ofensivo de Dallas al lanzar para 307 yardas y dos pases de anotación, cifras suficientes para sostener a su equipo pese a dejar escapar buena parte de una ventaja inicial de 18 puntos.
El partido comenzó de forma favorable para los Cowboys, que aprovecharon sus primeras tres series ofensivas para llegar a la zona de anotación y colocarse rápidamente 21-3. La ejecución ofensiva fue constante en ese tramo, con Prescott encontrando receptores en rutas intermedias y largas, además de mantener vivas varias series con conversiones clave en cuarta oportunidad.
Washington respondió conforme avanzó el encuentro. Los Commanders lograron ajustar en defensa y aprovechar errores puntuales de Dallas para recortar distancias. En tres ocasiones lograron ponerse a solo un touchdown de diferencia, lo que mantuvo el marcador cerrado hasta los minutos finales. Sin embargo, la remontada nunca se concretó y el equipo visitante terminó sumando su décima derrota en los últimos 11 partidos.
Con ambos conjuntos ya eliminados de la contienda por los playoffs, el enfrentamiento perdió peso en términos de clasificación, aunque conservó el componente histórico de la rivalidad dentro de la División Este de la Conferencia Nacional. Dallas mejoró su marca a 7-8-1, mientras que Washington cayó a 4-12 en una temporada marcada por la irregularidad.
Prescott completó 19 de 37 pases y fue capturado en seis ocasiones, tres de ellas por Jer’Zhan Newton, quien tuvo una actuación destacada a la defensiva. Aun así, el mariscal de campo logró sostener el ritmo ofensivo y fue determinante en situaciones de corto yardaje. Sus dos envíos de touchdown le permitieron alcanzar los 30 pases de anotación en la temporada, cifra con la que igualó una marca histórica de la franquicia establecida por Tony Romo, quien consiguió cuatro campañas con al menos 30 pases de touchdown.
Del lado de Washington, las ausencias en la posición de quarterback obligaron al cuerpo técnico a recurrir al veterano Josh Johnson, de 39 años. Con Jayden Daniels y Marcus Mariota fuera por lesión, Johnson asumió la titularidad por décima vez en su carrera y la primera desde 2021. Completó 15 de 23 pases para 198 yardas, sin touchdowns ni intercepciones, en una actuación que mantuvo competitivo al equipo, aunque sin la contundencia necesaria para cambiar el resultado.