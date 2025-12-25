Así celebraron Nochebuena y Navidad las estrellas del deporte en redes sociales

Las celebraciones de Navidad y Nochebuena ofrecieron una breve pausa para varias figuras del deporte internacional, que aprovecharon el receso —o los espacios entre compromisos— para convivir con sus familias. Lejos de entrenamientos y competencias, muchos atletas compartieron en redes sociales cómo vivieron estas fechas, mostrando rutinas distintas a las que acostumbran durante la temporada.

Uno de los momentos que más interacción generó fue el de Cristiano Ronaldo. El delantero del Al Nassr publicó un video caminando hacia el árbol de Navidad acompañado de sus hijos. La familia apareció con pijamas alusivas a la fecha, en una escena cotidiana que rápidamente se difundió entre sus seguidores. Sin mensajes extensos, la publicación bastó para reflejar un ambiente familiar en medio de un año cargado de compromisos deportivos.

