Así celebraron Nochebuena y Navidad las estrellas del deporte en redes sociales
A través de redes sociales, futbolistas como Cristiano Ronaldo, Erling Haaland y Neymar Jr., así como referentes de la NBA y la NFL, mostraron cómo vivieron estas fechas entre descanso, mensajes a la afición y actividad deportiva
Las celebraciones de Navidad y Nochebuena ofrecieron una breve pausa para varias figuras del deporte internacional, que aprovecharon el receso —o los espacios entre compromisos— para convivir con sus familias. Lejos de entrenamientos y competencias, muchos atletas compartieron en redes sociales cómo vivieron estas fechas, mostrando rutinas distintas a las que acostumbran durante la temporada.
Uno de los momentos que más interacción generó fue el de Cristiano Ronaldo. El delantero del Al Nassr publicó un video caminando hacia el árbol de Navidad acompañado de sus hijos. La familia apareció con pijamas alusivas a la fecha, en una escena cotidiana que rápidamente se difundió entre sus seguidores. Sin mensajes extensos, la publicación bastó para reflejar un ambiente familiar en medio de un año cargado de compromisos deportivos.
También Erling Haaland, referente del Manchester City, se sumó a las publicaciones navideñas. El atacante noruego dejó ver una celebración discreta, alejada del ritmo competitivo que marca el futbol europeo. Sus imágenes mostraron un entorno relajado, enfocado en la convivencia familiar, antes de retomar la actividad con su club en la Premier League.
En Brasil, Neymar Jr. pasó la Nochebuena en Mangaratiba, una zona costera del estado de Río de Janeiro. El futbolista compartió fotografías rodeado de decoraciones navideñas, acompañado de familiares y amigos cercanos. El escenario reflejó la importancia que el jugador suele dar a estas fechas, incluso en etapas de recuperación y transición dentro de su carrera.
Mientras el futbol bajó el ritmo, otras disciplinas mantuvieron actividad. Stephen Curry, figura de los Golden State Warriors, recordó que la NBA juega tradicionalmente en Navidad. El base señaló en redes sociales que disputar partidos ese día tiene un significado especial y forma parte de la tradición de la liga, destacando el valor de competir en una fecha relevante para millones de aficionados.
En la NFL, Christian McCaffrey, corredor de los San Francisco 49ers, compartió un video elaborado por su esposa en el que comparó la Navidad anterior con la actual. La diferencia principal fue la presencia de su hija, nacida este año, lo que convirtió la publicación en un reflejo del cambio personal que vivió durante la temporada.
Desde el futbol mexicano, Armando González, goleador del Apertura 2025, utilizó sus redes para enviar un mensaje navideño a la afición. El delantero agradeció el apoyo recibido y deseó momentos de unión en estas fechas. A su vez, Guillermo Ochoa compartió una imagen con buenos deseos, viviendo su primera Navidad como jugador del AEL Limassol de Chipre, en una etapa distinta de su trayectoria profesional.