Remontada de Seahawks sobre Rams sacude la carrera por la NFC Oeste
Seattle reaccionó en el último cuarto, vencieron en tiempo extra a Los Ángeles y aseguraron su lugar en los playoffs
Los Seahawks de Seattle consiguieron una victoria clave en la Semana 16 al derrotar 38-37 a los Rams de Los Ángeles en tiempo extra, en un partido disputado el jueves por la noche en el Lumen Field que tuvo impacto directo en la pelea por la NFC Oeste y en el panorama rumbo a los playoffs.
El encuentro inició con dos equipos conscientes de lo que estaba en juego. Los Rams de Los Ángeles lograron imponer su ritmo ofensivo durante amplios lapsos del partido y tomaron ventaja en el marcador, apoyados en una actuación constante de Puka Nacua, quien fue el principal generador de jugadas grandes. Sam Darnold administró el ataque con efectividad y permitió que Los Ángeles se mantuviera al frente durante la segunda mitad.
Del otro lado, los Seahawks de Seattle atravesaron momentos complicados tras el descanso. La ofensiva perdió continuidad y algunos errores limitaron su producción, situación que obligó al equipo a remar contracorriente conforme el reloj avanzaba. Sin embargo, el partido comenzó a cambiar en el último cuarto, cuando Seattle ajustó su planteamiento defensivo.
La presión sobre Darnold aumentó y la defensiva local logró frenar series importantes de los Rams, lo que abrió la puerta para una reacción ofensiva. Kenneth Walker III aportó yardas clave por tierra, mientras que Rashid Shaheed apareció en jugadas que ayudaron a ganar posición de campo y mantener vivas las aspiraciones de los Seahawks.
Con el marcador cada vez más cerrado, Seattle logró empatar el partido en los minutos finales del tiempo regular y forzó el tiempo extra ante su afición. En la prórroga, ambos equipos intercambiaron posesiones sin lograr definir de inmediato, hasta que los Seahawks encontraron la jugada decisiva.
Jaxon Smith-Njigba anotó el touchdown que puso a Seattle al frente y, en una decisión arriesgada, el equipo optó por buscar la conversión de dos puntos. Tanner Saubert completó la jugada y selló el triunfo 38-37, cerrando una remontada que cambió el rumbo del partido.
Con este resultado, los Seahawks de Seattle mejoraron su marca a 12-3, se colocaron en la cima de la NFC Oeste y aseguraron su boleto a la postemporada. Además, evitaron la barrida ante los Rams de Los Ángeles, quienes habían ganado el primer enfrentamiento entre ambos equipos en la temporada.
Pese a la derrota, Los Ángeles se mantiene con marca de 11-4 y continúa dentro de la zona de playoffs, aunque con menor margen para disputar el liderato divisional. Con dos semanas por jugarse, la NFC Oeste sigue abierta, pero Seattle dio un paso importante en la recta final de la temporada regular.