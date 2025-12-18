Remontada de Seahawks sobre Rams sacude la carrera por la NFC Oeste

Los Seahawks de Seattle consiguieron una victoria clave en la Semana 16 al derrotar 38-37 a los Rams de Los Ángeles en tiempo extra, en un partido disputado el jueves por la noche en el Lumen Field que tuvo impacto directo en la pelea por la NFC Oeste y en el panorama rumbo a los playoffs.

El encuentro inició con dos equipos conscientes de lo que estaba en juego. Los Rams de Los Ángeles lograron imponer su ritmo ofensivo durante amplios lapsos del partido y tomaron ventaja en el marcador, apoyados en una actuación constante de Puka Nacua, quien fue el principal generador de jugadas grandes. Sam Darnold administró el ataque con efectividad y permitió que Los Ángeles se mantuviera al frente durante la segunda mitad.

TE PUEDE INTERESAR: Álex Padilla responde bajo presión y el Athletic avanza en la Copa del Rey

Del otro lado, los Seahawks de Seattle atravesaron momentos complicados tras el descanso. La ofensiva perdió continuidad y algunos errores limitaron su producción, situación que obligó al equipo a remar contracorriente conforme el reloj avanzaba. Sin embargo, el partido comenzó a cambiar en el último cuarto, cuando Seattle ajustó su planteamiento defensivo.