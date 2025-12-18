Álex Padilla responde bajo presión y el Athletic avanza en la Copa del Rey

El Athletic Club resolvió una eliminatoria compleja en la Copa del Rey al vencer 1-0 al Ourense CF en O Couto, en un partido condicionado por la lluvia constante y un campo que dificultó el juego. El pase se definió hasta el primer tiempo extra, cuando Mikel Jauregizar marcó al minuto 105 y evitó que la serie se prolongara.

La atención también se centró en la portería visitante. Álex Padilla fue titular y respondió en un escenario exigente, con poco margen para el error. El guardameta mexicano mostró firmeza en salidas y lectura de centros, y sostuvo al equipo en los tramos donde el empuje local apretó. Su actuación permitió al Athletic mantener el cero y ganar tranquilidad en una noche espesa.

TE PUEDE INTERESAR: AEK Atenas remonta con Orbelín Pineda y AZ Alkmaar clasifica con Mateo Chávez

El encuentro tuvo un ritmo irregular desde el inicio. El Ourense CF, arropado por su gente, apostó por intensidad y balones directos, mientras que el Athletic Club buscó imponer jerarquía con posesiones más largas. Aun así, el césped pesado igualó fuerzas. En el tiempo reglamentario, los visitantes generaron las opciones más claras: Gorka Guruzeta estrelló un remate en el poste y Iñaki Williams y Nico Williams encontraron espacios intermitentes, sin precisión final.