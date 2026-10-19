¡Resisten! Brock Purdy hace historia en la NFL y los 49ers siguen invictos

San Francisco parecía tener el partido resuelto después de construir una ventaja de 23-3, pero Washington encontró espacios para acercarse en el marcador durante el último tramo. Los visitantes anotaron dos touchdowns consecutivos y pusieron en riesgo el triunfo de los locales, que finalmente lograron cerrar el encuentro sin permitir la remontada.

Los 49ers de San Francisco mantuvieron su paso perfecto en la temporada 2026 de la NFL, aunque necesitaron resistir la reacción de los Commanders de Washington para llevarse la victoria por 23-17 en el Levi’s Stadium. El encuentro también dejó una marca histórica para Brock Purdy, quien se convirtió en el quarterback con el mejor índice de pasador de todos los tiempos en la liga.

La jugada que definió el resultado llegó cuando quedaban 1:54 minutos en el reloj. Jayden Daniels buscó completar un pase en cuarta oportunidad dentro de la zona roja, pero el envío quedó incompleto y los Commanders perdieron una oportunidad clave para continuar su intento de regreso. En la última jugada, la presión defensiva sobre Daniels impidió que lanzara un pase desesperado.

Más allá del resultado, Purdy tuvo una noche que lo colocó en los registros históricos de la NFL. Su quinto pase del encuentro representó el número mil 500 de su carrera y, con esa marca, alcanzó un índice de pasador de 105.6, con el que superó a Lamar Jackson, quien registraba 102.7.

El quarterback de San Francisco continuó con su actuación al conectar un pase de anotación de 11 yardas con George Kittle, quien recibió el balón en la zona de anotación para abrir el marcador. La ofensiva local mantuvo el control durante la primera mitad y se fue al descanso con una ventaja de 20-3.

Con el triunfo, los 49ers mejoraron su marca a 6-0, un inicio que la franquicia ha conseguido en cinco ocasiones a lo largo de su historia. La anterior había sido en 2019, campaña en la que el equipo dirigido por Kyle Shanahan llegó al Super Bowl.

Sin embargo, la victoria también dejó preocupaciones por el estado físico de algunos jugadores. Mike Evans, cuya participación estaba en duda por molestias en el tendón de Aquiles, abandonó el encuentro antes del descanso y ya no volvió al terreno de juego. El receptor terminó con tres recepciones para 94 yardas.

Del lado de Washington, la derrota agravó el panorama de un equipo que quedó con récord de 1-4-1. Los Commanders también sufrieron la salida de Terry McLaurin, quien tuvo que ser retirado del campo en camilla durante la primera mitad con la rodilla izquierda inmovilizada. El tackle defensivo Javon Kinlaw también dejó el partido por una lesión en la rodilla.