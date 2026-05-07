¿A qué hora juega Toluca vs Tigres? Todo sobre la Gran Final de la Concacaf Champions Cup 2026

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    ¿A qué hora juega Toluca vs Tigres? Todo sobre la Gran Final de la Concacaf Champions Cup 2026
    Toluca recibirá a Tigres en el Estadio Nemesio Díez para definir al campeón de la Concacaf Champions Cup 2026. FOTO: GETTY IMAGES

Concacaf confirmó fecha, sede y hora para la Final entre Diablos Rojos y felinos, que se jugará a partido único en el Estadio Nemesio Díez con boleto internacional en disputa

La Final de la Concacaf Champions Cup 2026 entre Toluca y Tigres ya tiene horario confirmado. La Concacaf anunció que el duelo por el título regional se disputará el sábado 30 de mayo a las 5 de la tarde, tiempo del Centro de México, en el Estadio Nemesio Díez, casa de los Diablos Rojos.

El organismo detalló que el encuentro se jugará a partido único y que Toluca será local administrativo debido a su mejor posición en la tabla acumulada del torneo, excluyendo la Primera Ronda.

Tras las Semifinales, los Diablos terminaron con 12 puntos y diferencia de goles de +11, mientras que Tigres también sumó 12 unidades, pero con +3.

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La Final tendrá un ingrediente especial para la Liga MX, pues será un duelo completamente mexicano y reeditará una rivalidad reciente entre dos equipos que han sido protagonistas tanto a nivel nacional como internacional.

Además del trofeo de campeón de clubes de la región, estarán en juego la clasificación a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2029 y el boleto a la Copa Intercontinental de la FIFA 2026.

Toluca llegó a esta instancia después de firmar una remontada contundente ante LAFC en las Semifinales. El equipo dirigido por Antonio Mohamed ganó 4-0 la Vuelta en el Nemesio Díez y cerró la serie con marcador global de 5-2, resultado que lo colocó nuevamente en una Final de Concacaf por primera vez desde la edición 2013-2014.

Los Diablos Rojos buscarán su tercer título de la competencia, luego de los campeonatos obtenidos en 1968 y 2003.

En su camino a la Final también dejaron fuera a San Diego FC en Octavos de Final y al LA Galaxy en Cuartos, consolidando una ruta marcada por su fortaleza como local.

Tigres, por su parte, avanzó tras vencer 2-0 en el global a Nashville SC en Semifinales. El conjunto de la UANL intentará conquistar su segundo campeonato de Concacaf, después del título obtenido en 2020, cuando derrotó a LAFC.

En la presente edición, los felinos eliminaron a Forge FC, FC Cincinnati, Seattle Sounders y Nashville SC.

De acuerdo con Concacaf, la Final Toluca vs Tigres podrá verse en México mediante FOX y FOX One. Con fecha, sede y horario definidos, Toluca y Tigres se medirán el sábado 30 de mayo en una Final inédita de Concacaf Champions Cup.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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