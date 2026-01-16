La Ronda Divisional de la NFL se juega este sábado: horarios y transmisiones en México
COMPARTIR
TEMAS
Organizaciones
Bills de Búfalo vs Broncos de Denver y 49ers de San Francisco ante Seahawks de Seattle protagonizan la jornada sabatina de playoffs rumbo al Super Bowl LX
La Ronda Divisional de la NFL entra en acción este sábado con dos duelos de alto voltaje que marcarán el camino rumbo al Super Bowl LX, con enfrentamientos cargados de historia, figuras estelares y la presión propia de los Playoffs.
Ambos encuentros se disputarán y podrán seguirse en México con transmisiones en televisión abierta y de paga, además de plataformas digitales.
El primer juego del sábado enfrentará a los Bills de Búfalo contra los Broncos de Denver, en un choque correspondiente a la Conferencia Americana.
TE PUEDE INTERESAR: Futbol, nostalgia y Mundial 2026: Monterrey vive el Juego de Leyendas este sábado 17 de enero
El partido se jugará en el Empower Field at Mile High, casa de Denver, y dará inicio a las 3:30 de la tarde. La transmisión en México estará disponible a través de Canal 5, ESPN y Disney+.
Búfalo llega a este compromiso luego de superar la Ronda de Comodines, mientras que Denver accedió directamente a la Divisional como uno de los mejores sembrados de la AFC, lo que le permitió descansar la semana pasada.
El duelo estará marcado por la altitud de Denver y por el enfrentamiento entre la ofensiva liderada por Josh Allen y una defensiva local que buscará imponer condiciones desde el arranque.
Más tarde, el protagonismo se trasladará a la Conferencia Nacional con un enfrentamiento de alta rivalidad entre los 49ers de San Francisco y los Seahawks de Seattle.
El encuentro se disputará en el Lumen Field de Seattle a las 7 de la noche, y podrá verse en México por Canal 5 y Fox Sports.
San Francisco llega a este compromiso tras avanzar desde la ronda de comodines, mientras que Seattle, uno de los equipos más sólidos de la NFC durante la temporada regular, buscará hacer valer su condición de local en un estadio históricamente complicado para los visitantes.
El choque promete intensidad total, con dos equipos que se conocen a la perfección y que han protagonizado algunos de los duelos más memorables de la última década.
La jornada sabatina de la Ronda Divisional representa un paso clave en la ruta hacia el Super Bowl, ya que los ganadores avanzarán a los Campeonatos de Conferencia, cada vez más cerca de disputar el título de la NFL.
Con horarios accesibles para la audiencia mexicana y múltiples opciones de transmisión, este sábado se perfila como una cita imperdible para los aficionados al futbol americano.