La Ronda Divisional de la NFL se juega este sábado: horarios y transmisiones en México

La Ronda Divisional de la NFL entra en acción este sábado con dos duelos de alto voltaje que marcarán el camino rumbo al Super Bowl LX, con enfrentamientos cargados de historia, figuras estelares y la presión propia de los Playoffs. Ambos encuentros se disputarán y podrán seguirse en México con transmisiones en televisión abierta y de paga, además de plataformas digitales. El primer juego del sábado enfrentará a los Bills de Búfalo contra los Broncos de Denver, en un choque correspondiente a la Conferencia Americana. El partido se jugará en el Empower Field at Mile High, casa de Denver, y dará inicio a las 3:30 de la tarde. La transmisión en México estará disponible a través de Canal 5, ESPN y Disney+.

Búfalo llega a este compromiso luego de superar la Ronda de Comodines, mientras que Denver accedió directamente a la Divisional como uno de los mejores sembrados de la AFC, lo que le permitió descansar la semana pasada. El duelo estará marcado por la altitud de Denver y por el enfrentamiento entre la ofensiva liderada por Josh Allen y una defensiva local que buscará imponer condiciones desde el arranque. Más tarde, el protagonismo se trasladará a la Conferencia Nacional con un enfrentamiento de alta rivalidad entre los 49ers de San Francisco y los Seahawks de Seattle.