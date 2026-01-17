Saltillense Ángela Ruiz va por el oro en el Nimes Archery Tournament 2026

    Ángela Ruiz avanzó a la final del Nimes Archery Tournament 2026 tras vencer a la francesa Lisa Barbelin y buscará el oro ante Victoria Sebastián. FOTO: ESPECIAL

La arquera saltillense disputará la final del prestigioso torneo bajo techo avalado por World Archery, consolidando su proyección internacional rumbo a la Serie Mundial de Mérida 2026

La arquera saltillense Ángela Ruiz firmó una actuación histórica en el Nimes Archery Tournament, donde este domingo 18 de enero disputará la final por la medalla de oro, representando con orgullo a México en una de las competencias bajo techo más importantes del calendario internacional.

En la pelea por el título, Ruiz se medirá ante la local Victoria Sebastián, en un duelo que promete alto nivel técnico y gran exigencia mental.

El pase de Ángela Ruiz a la final llegó tras un duelo de alta tensión frente a la también francesa Lisa Barbelin, a quien superó por marcador de 6-4 en una serie cerrada, demostrando temple, precisión y consistencia en los momentos clave.

Con este resultado, la arquera coahuilense confirmó su crecimiento competitivo en escenarios europeos y su proyección rumbo a los principales eventos del año.

La participación mexicana en el torneo también incluyó al coahuilense Matías Grande, quien quedó eliminado en la segunda ronda de la prueba de arco recurvo tras caer 6-5 ante el chino Chun-Heng Wei, en uno de los duelos más parejos de la jornada.

Asimismo, la arquera originaria de Ramos Arizpe, Ana Paula Vázquez, se despidió en la primera ronda luego de perder 6-2 frente a la india Ankita Bhakat.

El Nimes Archery Tournament 2026 se disputó del 16 al 18 de enero y cuenta con el aval de World Archery, consolidándose como una competencia de primer nivel que se desarrolla bajo techo y que reúne a los mejores exponentes del tiro con arco a nivel mundial.

Este certamen forma parte de la preparación rumbo a la Serie Mundial de Tiro con Arco Bajo Techo de Mérida 2026, que se celebrará en México del 13 al 15 de febrero.

La Serie Mundial de Tiro con Arco Bajo Techo tendrá su cierre con The Vegas Shoot, programado del 27 al 29 de marzo, evento que tradicionalmente reúne a la élite mundial y que marcará el punto culminante del circuito.

