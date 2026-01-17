Saltillense Ángela Ruiz va por el oro en el Nimes Archery Tournament 2026

La arquera saltillense Ángela Ruiz firmó una actuación histórica en el Nimes Archery Tournament, donde este domingo 18 de enero disputará la final por la medalla de oro, representando con orgullo a México en una de las competencias bajo techo más importantes del calendario internacional.

En la pelea por el título, Ruiz se medirá ante la local Victoria Sebastián, en un duelo que promete alto nivel técnico y gran exigencia mental.

El pase de Ángela Ruiz a la final llegó tras un duelo de alta tensión frente a la también francesa Lisa Barbelin, a quien superó por marcador de 6-4 en una serie cerrada, demostrando temple, precisión y consistencia en los momentos clave.

Con este resultado, la arquera coahuilense confirmó su crecimiento competitivo en escenarios europeos y su proyección rumbo a los principales eventos del año.

La participación mexicana en el torneo también incluyó al coahuilense Matías Grande, quien quedó eliminado en la segunda ronda de la prueba de arco recurvo tras caer 6-5 ante el chino Chun-Heng Wei, en uno de los duelos más parejos de la jornada.