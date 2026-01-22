Medio Maratón del Sarape 2026 reunirá a 900 corredores en Saltillo: horario, ruta, premiación y todo lo que debes saber

22 enero 2026
    Medio Maratón del Sarape 2026 reunirá a 900 corredores en Saltillo: horario, ruta, premiación y todo lo que debes saber
    Autoridades municipales y organizadores presentaron los detalles del Medio Maratón del Sarape 2026 en rueda de prensa. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA MX

La tercera edición tendrá como punto de salida y meta en el Estadio Francisco I. Madero, ruta que además pasará por puntos emblemáticos de Saltillo y una bolsa de premiación de 116 mil pesos

Con el telón de fondo del Estadio Francisco I. Madero y el símbolo más reconocible de la identidad local, Saltillo se prepara para recibir la tercera edición del Medio Maratón del Sarape 2026, una cita que en pocos años se ha consolidado dentro del calendario atlético de la ciudad y que este año volverá a reunir a corredores locales, nacionales e internacionales.

La presentación oficial del evento reunió a autoridades municipales y organizadores, encabezados por Edgar Omar Puentes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte; Javier Villaseñor, atleta y fundador de Corra y Suma, y Bárbara Salas, directora operativa de Chronosport, responsables de delinear los detalles de una carrera que crecerá de forma significativa respecto a ediciones anteriores.

Tras el éxito de 2025, cuando participaron 600 corredores y decenas se quedaron sin inscripción, la organización decidió ampliar el cupo a 900 participantes para este 2026. Al momento de la presentación, únicamente quedaban disponibles 50 folios, tanto para la distancia recreativa de 7 kilómetros como para el medio maratón de 21 kilómetros, lo que confirma el interés que ha generado la prueba entre la comunidad atlética.

$!Autoridades municipales y organizadores presentaron los detalles del Medio Maratón del Sarape 2026 en rueda de prensa.
Autoridades municipales y organizadores presentaron los detalles del Medio Maratón del Sarape 2026 en rueda de prensa. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA MX

DEL ESTADIO MADERO AL ‘SARAPE’

Villaseñor destacó que el Medio Maratón del Sarape busca algo más que una competencia. El objetivo, explicó, es fomentar la actividad física, la convivencia y el sentido de pertenencia, utilizando al sarape como emblema de identidad y a la ruta como un escaparate urbano. La salida y la meta estarán ubicadas nuevamente en el Estadio Madero, mientras que el recorrido incluye el paso por el distribuidor vial El Sarape, uno de los puntos más representativos y atractivos para los corredores.

$!La salida y meta del Medio Maratón del Sarape estarán ubicadas en el Estadio Francisco I. Madero.
La salida y meta del Medio Maratón del Sarape estarán ubicadas en el Estadio Francisco I. Madero. FOTO: MEDIO MARATÓN DEL SARAPE

UN MARATÓN CON PRESENCIA OLÍMPICA

La edición 2026 contará con una presencia amplia de atletas de distintas partes del país, como Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, además de la confirmación de corredores internacionales. Entre ellos destaca Francisco “Paco” Serrano Lowens, atleta olímpico de triatlón en Beijing 2008, quien ya confirmó su participación en los 21 kilómetros.

Atendiendo a las solicitudes de los participantes, este año se introdujo un cambio en el diseño de las medallas. Por primera vez, las distancias de 7K y 21K tendrán preseas diferenciadas, siendo la del medio maratón de mayor tamaño, como reconocimiento al esfuerzo que implica completar la prueba completa.

$!Autoridades municipales y organizadores presentaron los detalles del Medio Maratón del Sarape 2026 en rueda de prensa.
Autoridades municipales y organizadores presentaron los detalles del Medio Maratón del Sarape 2026 en rueda de prensa. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA MX

ASEGURAN A SUS CORREDORES

Desde el punto de vista operativo, Bárbara Salas explicó que la logística estará enfocada en la seguridad y el abastecimiento. El recorrido de 21 kilómetros contará con ocho puntos de hidratación, distribuidos estratégicamente, además de controles intermedios en los kilómetros 7 y 14. En esta edición no habrá relevos; únicamente se disputarán las pruebas de 7K y 21K. Las premiaciones serán generales y por categoría, en ramas femenil y varonil, con una bolsa económica total de 116 mil pesos.

El director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte subrayó el trabajo conjunto entre sociedad civil, iniciativa privada y gobierno municipal. Más de 300 elementos de policía y tránsito, así como personal de protección civil y servicios públicos, participarán en el operativo para garantizar el desarrollo del evento. Por seguridad, la salida oficial se programó a las 7:00 de la mañana y el tiempo límite para completar el medio maratón será de tres horas.

$!Este año, las distancias de 7K y 21K contarán con medallas con diseño diferenciado.
Este año, las distancias de 7K y 21K contarán con medallas con diseño diferenciado. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA MX

TODO LO QUE DEBES SABER

Hora de salida: 7:00 horas

Distancias: 7K y 21K

Tiempo límite (21K): 3 horas

Costos

- 21K general: $550

- 21K (60 años y más): $350

- 7K: $300

Categorías (21K)

Femenil y varonil

De 18 a 70 años, en rangos de cinco años

Incluye

- Playera oficial

- Medalla conmemorativa

- Chip de cronometraje

- Abastecimiento y servicios médicos

Inscripciones

En maratonssarape.com

Cupo limitado a 900 corredores

Restan 50 folios

Con inscripciones prácticamente agotadas y una ruta que combina deporte e identidad, el Medio Maratón del Sarape 2026 se perfila como una de las principales fiestas atléticas del año en Saltillo.

