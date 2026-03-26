Remontada en el Gigante de Acero: Bolivia elimina a Surinam y va contra Irak por el Mundial

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Fútbol
/ 26 marzo 2026
    Remontada en el Gigante de Acero: Bolivia elimina a Surinam y va contra Irak por el Mundial
    Bolivia remontó a Surinam en Monterrey, avanzó en el Repechaje mundialista y ahora buscará ante Irak su boleto a la Copa del Mundo 2026. FOTO: AP

La Selección de Bolivia ganó 2-1 a Surinam en el Estadio BBVA de Monterrey, superó la Semifinal de la Ruta 2 del Repechaje intercontinental y ahora se medirá ante Irak por un lugar en la Copa del Mundo 2026

Bolivia mantuvo viva su última oportunidad de clasificar al Mundial 2026 luego de venir de atrás y derrotar 2-1 a Surinam en Monterrey, ciudad que alberga la Ruta 2 del torneo clasificatorio de FIFA.

El conjunto sudamericano comenzó en desventaja tras el gol de Liam van Gelderen al arranque del segundo tiempo, pero reaccionó en la recta final para darle vuelta al marcador.

La remontada boliviana tomó forma con el tanto de Moisés Paniagua al minuto 72, antes de que Miguel Terceros firmara el 2-1 definitivo desde el punto penal al 79’.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-internacional/repechaje-uefa-2026-italia-vence-a-irlanda-del-norte-y-se-afianza-en-el-camino-a-la-copa-del-mundo-CP19704161

Con eso, la Verde se quedó con el pase a la final de su llave dentro del Repechaje mundialista que se disputa en territorio mexicano.

El triunfo tiene un peso mayor por el escenario: Monterrey no solo recibió este duelo, sino que también será sede del partido decisivo de esta ruta.

De acuerdo con el calendario confirmado por FIFA, la final de la Ruta 2 se jugará el martes 31 de marzo de 2026 en la misma sede regia, donde Irak ya esperaba rival tras quedar sembrado directamente en esa instancia.

Así, Bolivia quedó a un solo paso de la Copa del Mundo. Para lograrlo deberá superar a Irak en un duelo a partido único, dentro de un formato de eliminación directa que entrega uno de los dos últimos boletos mundialistas disponibles en este torneo.

FIFA definió desde noviembre que el ganador de este encuentro enfrentaría al representante asiático en la Final de la Ruta 2.

La remontada en Monterrey, además de mantener encendida la ilusión boliviana, colocó a la Sultana del Norte como escenario de uno de los juegos más relevantes del cierre del proceso eliminatorio rumbo a 2026.

Ahora, la Verde e Irak definirán en Nuevo León cuál de las dos selecciones se suma al Mundial.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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