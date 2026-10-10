Valkirias de Saltillo va por la Final de LIFFEN: ‘aquí en el norte no conocemos la palabra rajarse’

Las Valkirias de Saltillo están a un partido de disputar la gran final de la Liga de Football Femenil Nacional (LIFFEN). Charms, su rival de la primera jornada, las espera en una semifinal que medirá cuánto han crecido. Para Alondra Pérez, quarterback de las Guerreras del Valhalla, la eliminatoria tiene un significado especial. Tras años lejos del campo, pasó de perseguir quarterbacks en la línea defensiva a dirigir la ofensiva. “Ha sido una temporada de muchos retos. En lo personal, volver después de años sin jugar, entrenar duro y ponerme otra vez el bikini y el equipo fue todo un proceso”, compartió en entrevista. “Llegar a una semifinal en mi primera temporada con Valkirias y como QB en esta modalidad me emociona mucho”.

El cambio no le quitó el gusto por el contacto. “Vengo de jugar en la línea defensiva, de ser la encargada de hacerles la vida difícil a las QB, y ahora me toca estar del otro lado”, recordó. Y lanzó una advertencia cargada de entusiasmo: “Pero vamos con todo y sin miedo, aquí nos gustan las tackleadas”. Valkirias visitó a Charms en Ciudad de México en julio, durante su debut en la liga. Pérez recuerda aquel choque como una de las pruebas más duras. “Nuestro encuentro contra ellas fue el primer juego de la temporada y uno de los partidos en los que más golpes recibimos. No íbamos completas, llevábamos las jugadoras justas y nos tocó dobletear a todas, así que estuvo muy pesado”, explicó. Pérez sabe que Charms combina veteranas y novatas, como Saltillo. Anticipa un duelo físico y espera que ambos equipos ofrezcan un buen espectáculo.

El trayecto de Valkirias ha tenido contrastes. En agosto, el equipo dirigido por Óscar Velázquez venció 57-6 a Wolfpack de Monterrey en el Estadio Olímpico de Saltillo, durante el Clásico del Norte. Luego cayó 6-0 ante Vipers en Ciudad de México. “Las derrotas nos han enseñado muchísimo, a levantarnos, a ajustar y a seguir trabajando juntas”, afirmó Pérez. Los tropiezos, explicó, también fortalecieron la comunicación. “Como QB, me toca mantener la calma, comunicarme con ellas y ayudar a que estemos enfocadas en la siguiente jugada. Para mí es fundamental confiar en mi equipo y que ellas también confíen en mí”, señaló. Después resumió su mentalidad con una frase directa: “Aquí en el norte no conocemos la palabra rajarse”. Dulce Valerio también ve en esta semifinal la consolidación de los vínculos del plantel. “Me emociona saber que llegamos a la semifinal y sobretodo poder demostrar que hemos logrado formar una familia dentro y fuera del campo”, expresó Valerio, quien atribuye a la unidad y al respaldo mutuo buena parte de la fortaleza que distingue al plantel. Sobre las claves para superar a Charms, Dulce fue directa: “Sé que va a ser un encuentro fuerte, pero estamos preparadas y creo que mantener un buen ritmo y aprovechar cada jugada ofensiva es lo que nos va a dar la victoria”. Su lectura coincide con la de Pérez: la concentración será determinante ante un adversario que exige intensidad. Detrás de los entrenamientos existen trabajos, familias y responsabilidades. Valerio resaltó esos sacrificios que no aparecen en el marcador. “Cada jugadora tiene su vida fuera del campo y situaciones que enfrentan día a día que no son fáciles, pero el equipo y el juego es lo que nos mantienen con ganas de seguir adelante”, compartió. “Llegar a la final es saber que todo sacrificio obtiene su recompensa”. Alondra atribuye la evolución del equipo a la experiencia, la paciencia y el respaldo de los coaches: el liderazgo, dice, es compartido.

“También hemos tenido mucho apoyo de nuestros coaches. Siempre están al pendiente de nosotras y se interesan por el bienestar del equipo, dentro y fuera del campo”, destacó. Su presencia ha sido clave en una campaña que comenzó con la renovación del plantel y que ahora encuentra a las saltillenses a las puertas de la final. “Valkirias está lleno de líderes y eso nos hace un muy buen equipo. Jugamos hombro a hombro, y si alguna se equivoca, buscamos levantarla y darle palabras de aliento para que siga adelante”, afirmó la quarterback, convencida de que esa armonía puede resultar decisiva. Valerio lo resumió con un mensaje para las rivales: “La unidad que hemos logrado es diferente a temporadas pasadas y vamos a demostrar que somos un equipo muy fuerte, no somos el equipo con el que jugaron la primer jornada”.