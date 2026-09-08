Saltillo ya tiene territorio vikingo: nace Skol Vikings la nueva casa de los fans de Minnesota

El grupo tiene como objetivo reunir a los seguidores de los Minnesota Vikings que viven en Saltillo y sus alrededores para compartir los partidos de la NFL, generar comunidad y seguir de cerca la actividad del equipo durante la campaña.

La afición por la NFL tendrá un nuevo punto de encuentro en Saltillo con el nacimiento de Skol Vikings Saltillo, grupo oficial perteneciente a la familia Skol Vikings México, que iniciará actividades durante la temporada 2026.

La presentación oficial se realizará mediante una rueda de prensa el próximo jueves 10 de septiembre, a las 18:00 horas, en Boston’s Pizza Galerías Saltillo, establecimiento que también será anunciado como la sede oficial del grupo para vivir los encuentros de los Vikings.

Durante el evento se dará a conocer formalmente al equipo que estará al frente de Skol Vikings Saltillo, así como los detalles de las actividades que preparan para la temporada 2026.

La representante del grupo será Dalia Guerrero, quien encabezará este proyecto que busca sumar a los aficionados de Minnesota que hasta ahora no contaban con un punto de reunión oficial en la ciudad.

UNA SEDE PARA VIVIR LA TEMPORADA

La intención de Skol Vikings Saltillo es que Boston’s Pizza Galerías se convierta en el lugar donde los seguidores puedan encontrarse durante los partidos, portar los colores morado y dorado y acompañar al equipo en cada jornada de la temporada de la NFL.

Además de seguir los encuentros, el grupo pretende fortalecer la convivencia entre aficionados y ampliar la comunidad de seguidores de los Vikings en Saltillo.

El proyecto forma parte de Skol Vikings México, una comunidad que agrupa a aficionados del equipo de Minnesota en el país y que ahora incorpora oficialmente a Saltillo.

Con esta incorporación, los seguidores de los Vikings en la ciudad tendrán una nueva alternativa para disfrutar en grupo de la temporada 2026 de la NFL y participar en las actividades que organice la comunidad.