Dinos de Saltillo confirma la continuidad de Emmanuel Rodríguez para la temporada 2026

El equipo de Dinos de Saltillo confirmó la continuidad del linebacker interior Emmanuel Rodríguez para la temporada 2026 de la Liga de Fútbol Americano Profesional (LFA), como parte de los movimientos con los que la organización busca mantener la base de su defensiva.

A través de sus redes sociales, el conjunto saltillense anunció la renovación del jugador con un mensaje breve dirigido a la afición: “Bienvenido a casa”, acompañado de la confirmación de que Rodríguez permanecerá en el roster del equipo rumbo al próximo calendario.

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Rodríguez se desempeña en la posición de inside linebacker (ILB), un rol clave dentro del esquema defensivo, ya que desde el centro del campo se encarga de leer las jugadas ofensivas, apoyar en la detención del ataque terrestre y colaborar en la cobertura contra el pase.

La continuidad del defensivo representa una apuesta por mantener estabilidad en una de las unidades más importantes del equipo, que en las últimas temporadas ha buscado consolidar un grupo competitivo dentro de la liga profesional de futbol americano en México.