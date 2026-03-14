Dinos de Saltillo confirma la continuidad de Emmanuel Rodríguez para la temporada 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Americano
/ 14 marzo 2026
    Dinos de Saltillo confirma la continuidad de Emmanuel Rodríguez para la temporada 2026
    La franquicia saltillense anunció la continuidad del jugador a través de sus redes sociales. FOTO: ESPECIAL

Dinos danunció la continuidad del linebacker interior saltillense para la temporada 2026 de la LFA, como parte de los movimientos de pretemporada del equipo

El equipo de Dinos de Saltillo confirmó la continuidad del linebacker interior Emmanuel Rodríguez para la temporada 2026 de la Liga de Fútbol Americano Profesional (LFA), como parte de los movimientos con los que la organización busca mantener la base de su defensiva.

A través de sus redes sociales, el conjunto saltillense anunció la renovación del jugador con un mensaje breve dirigido a la afición: “Bienvenido a casa”, acompañado de la confirmación de que Rodríguez permanecerá en el roster del equipo rumbo al próximo calendario.

TE PUEDE INTERESAR: Marcel Ruiz se pierde el Mundial 2026: Toluca confirma ruptura de ligamento

Rodríguez se desempeña en la posición de inside linebacker (ILB), un rol clave dentro del esquema defensivo, ya que desde el centro del campo se encarga de leer las jugadas ofensivas, apoyar en la detención del ataque terrestre y colaborar en la cobertura contra el pase.

La continuidad del defensivo representa una apuesta por mantener estabilidad en una de las unidades más importantes del equipo, que en las últimas temporadas ha buscado consolidar un grupo competitivo dentro de la liga profesional de futbol americano en México.

Instagram

El anuncio forma parte de la serie de movimientos que los Dinos han realizado durante la pretemporada, en la que han dado a conocer renovaciones y ajustes en su plantilla con el objetivo de preparar el próximo torneo.

La escuadra de Saltillo continúa así con el proceso de armado del plantel que representará a la ciudad en la LFA, una liga que reúne a franquicias de distintas regiones del país y que cada año busca ampliar su nivel competitivo.

Con la confirmación de Emmanuel Rodríguez, el equipo suma experiencia en la zona media de la defensiva, mientras la organización sigue revelando las piezas que integrarán el roster rumbo a la temporada 2026.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fichajes
Futbol Americano

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


LFA
Dinos de Saltillo

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
El Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos (ECMWF), también detectó señales tempranas que apuntan a uno de los eventos más intensos registrados.

Alerta por ‘Súper Niño en 2026’ ¿por qué los científicos activaron la vigilancia máxima?
Euforia por Harfuch en cobijas ‘súper suaves’ y más productos, tras caída de ‘El Mencho’

Euforia por Harfuch en cobijas ‘súper suaves’ y más productos, tras caída de ‘El Mencho’
Coahuila estará construyendo esta nueva alternativa vial que permitiría conectar las salidas al norte y sur sin pasar por el centro de la ciudad.

Saltillo: licitan concesión para construir y explotar nuevo Periférico por 30 años
Trump critica rechazo de Sheinbaum a la intervención de Estados Unidos al cártel

Trump reprocha rechazo de Sheinbaum a propuesta de intervención militar contra el cártel
La aparición de Omar García Harfuch en un canal de televisión estadounidense volvió a colocar el foco internacional en la estrategia de seguridad de México.

Harfuch en televisión de EU... así fue la presentación del secretario tras la muerte de ’El Mencho’
La Presidenta aseguró que el relevo en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa obedece a un ajuste dentro de la estrategia, no a resultados negativos.

Sheinbaum niega crisis en Sinaloa: relevo del jefe de Seguridad fue ‘cambio importante’
Un total de 291 médicas y médicos residentes se integraron a los 23 programas de formación de especialidades de Petróleos Mexicanos (Pemex) al inicio del nuevo ciclo académico.

Pemex forma a 291 médicos especialistas y gradúa a 283 residentes; destacan excelencia académica
La decisión supone un paso más en el acercamiento entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que la semana pasada restablecieron las relaciones diplomáticas.

EU emite licencia para permitir a sus empresas explotar y comerciar crudo venezolano