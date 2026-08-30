Cristhian Pacheco conquista el Maratón CDMX 2026; Alemtsehay Asefa reina en la femenil

La edición XLIII del Maratón de la Ciudad de México tuvo nuevos dueños. El peruano Cristhian Pacheco conquistó la rama varonil y la etíope Alemtsehay Asefa Kasegn hizo lo propio entre las mujeres, en una jornada con cerca de 30 mil corredores sobre 42.195 kilómetros. PACHECO LANZA SU ATAQUE Y CONQUISTA EL ZÓCALO Pacheco corrió con paciencia dentro del grupo puntero durante los primeros 25 kilómetros. Boaz Kipkemi, Héctor Garibay y el peruano marcaron el paso inicial, pero el bicampeón panamericano esperó hasta el kilómetro 30 para tomar la punta y encaminarse en solitario hacia la meta.

El fondista sudamericano ingresó al Zócalo capitalino y detuvo el cronómetro en 2 horas, 10 minutos y 3 segundos. Tras cruzar la llegada se desplomó sobre el asfalto, pero ya había sellado una victoria de autoridad en la exigente altitud de la Ciudad de México.

Anbesa Lencho Tesfaye terminó segundo con 2:11:25 y Balew Yihunie Derseh completó el podio con 2:11:58, ambos de Etiopía. Pacheco, campeón de los maratones panamericanos de Lima 2019 y Santiago 2023, confirmó su lugar entre los grandes fondistas de América Latina. ASEFA FIRMA EL DOMINIO DE ETIOPÍA En la rama femenil, Alemtsehay Asefa Kasegn impuso su experiencia y cruzó primero con 2:29:30. Su triunfo encabezó una barrida etíope: Kidsan Gebremedhin obtuvo el segundo puesto con 2:32:23, mientras Tefera Kolole Mekashu aseguró el tercero al registrar 2:34:04. La prueba comenzó en Avenida Insurgentes Sur, junto al Estadio Olímpico Universitario, y atravesó Roma, Condesa, Polanco, Paseo de la Reforma y el Centro Histórico. La llegada por 20 de Noviembre permitió avanzar de frente hacia la Plaza de la Constitución.

MÉXICO FESTEJA EN SILLA DE RUEDAS La celebración nacional llegó en las categorías adaptadas. Brenda Osnaya dominó la rama femenil y consiguió el bicampeonato, mientras Gonzalo Valdovinos se impuso entre los hombres después del accidente que sufrió en la edición de 2025. El poblano también había ganado el Medio Maratón CDMX 2026.

Con Pacheco y Asefa como astros, el Maratón CDMX 2026 confirmó su atractivo internacional en la prueba que combina exigencia, altura y escenarios emblemáticos de la capital mexicana.

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