Cristhian Pacheco conquista el Maratón CDMX 2026; Alemtsehay Asefa reina en la femenil

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    Cristhian Pacheco conquista el Maratón CDMX 2026; Alemtsehay Asefa reina en la femenil
    Cerca de 30 mil corredores recorrieron 42.195 kilómetros desde Ciudad Universitaria hasta el Zócalo durante el Maratón CDMX 2026. FOTO: CUARTOSCURO
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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La edición 43 reunió a cerca de 30 mil participantes y dejó una barrida etíope en el podio femenil, además de dos victorias mexicanas en silla de ruedas

La edición XLIII del Maratón de la Ciudad de México tuvo nuevos dueños. El peruano Cristhian Pacheco conquistó la rama varonil y la etíope Alemtsehay Asefa Kasegn hizo lo propio entre las mujeres, en una jornada con cerca de 30 mil corredores sobre 42.195 kilómetros.

PACHECO LANZA SU ATAQUE Y CONQUISTA EL ZÓCALO

Pacheco corrió con paciencia dentro del grupo puntero durante los primeros 25 kilómetros. Boaz Kipkemi, Héctor Garibay y el peruano marcaron el paso inicial, pero el bicampeón panamericano esperó hasta el kilómetro 30 para tomar la punta y encaminarse en solitario hacia la meta.

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El fondista sudamericano ingresó al Zócalo capitalino y detuvo el cronómetro en 2 horas, 10 minutos y 3 segundos. Tras cruzar la llegada se desplomó sobre el asfalto, pero ya había sellado una victoria de autoridad en la exigente altitud de la Ciudad de México.

Anbesa Lencho Tesfaye terminó segundo con 2:11:25 y Balew Yihunie Derseh completó el podio con 2:11:58, ambos de Etiopía. Pacheco, campeón de los maratones panamericanos de Lima 2019 y Santiago 2023, confirmó su lugar entre los grandes fondistas de América Latina.

ASEFA FIRMA EL DOMINIO DE ETIOPÍA

En la rama femenil, Alemtsehay Asefa Kasegn impuso su experiencia y cruzó primero con 2:29:30. Su triunfo encabezó una barrida etíope: Kidsan Gebremedhin obtuvo el segundo puesto con 2:32:23, mientras Tefera Kolole Mekashu aseguró el tercero al registrar 2:34:04.

La prueba comenzó en Avenida Insurgentes Sur, junto al Estadio Olímpico Universitario, y atravesó Roma, Condesa, Polanco, Paseo de la Reforma y el Centro Histórico. La llegada por 20 de Noviembre permitió avanzar de frente hacia la Plaza de la Constitución.

MÉXICO FESTEJA EN SILLA DE RUEDAS

La celebración nacional llegó en las categorías adaptadas. Brenda Osnaya dominó la rama femenil y consiguió el bicampeonato, mientras Gonzalo Valdovinos se impuso entre los hombres después del accidente que sufrió en la edición de 2025. El poblano también había ganado el Medio Maratón CDMX 2026.

Con Pacheco y Asefa como astros, el Maratón CDMX 2026 confirmó su atractivo internacional en la prueba que combina exigencia, altura y escenarios emblemáticos de la capital mexicana.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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