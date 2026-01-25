Seis jugadores de la UAdeC son preseleccionados para la Selección Nacional de Flag Football
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Los jugadores del programa de flag football de la Universidad Autónoma de Coahuila fueron incluidos en la lista de preseleccionados nacionales de la FMFA
Seis jugadores del programa de flag football de la Universidad Autónoma de Coahuila fueron incluidos en la lista de preseleccionados nacionales, como parte del proceso que realiza la Federación Mexicana de Futbol Americano para conformar sus representativos. La convocatoria reconoce el desempeño mostrado por los atletas durante competencias recientes y concentraciones evaluativas.
Los jugadores considerados en esta etapa del proceso son Carlos Valencia, Antonio Valencia, Ángel Medina, Joaquín Ramírez, Dion Wolfer y Eduardo Aguirre, quienes forman parte del equipo UAdeC Tochito. La preselección no garantiza aún un lugar definitivo en el roster nacional, pero representa un paso importante dentro de la ruta de evaluación rumbo a futuras competencias internacionales.
TE PUEDE INTERESAR: Finales de Conferencia de la NFL: horarios, transmisiones y lo que está en juego rumbo al Super Bowl LX
El proceso de observación contempla aspectos técnicos, físicos y tácticos, además de la adaptación al modelo de juego que se busca implementar a nivel selección. En este contexto, la presencia de seis jugadores de una misma institución habla de un trabajo sostenido dentro del programa universitario, que ha mantenido participación constante en torneos nacionales.
Detrás de esta convocatoria también se encuentra el trabajo del cuerpo técnico que ha acompañado a los jugadores a lo largo de su formación. Hugo González Carreón, Alex Zavala y Rodrigo García Valdés han estado al frente de los procesos de entrenamiento y competencia, participando en la planeación deportiva que permitió a los atletas llegar a esta instancia.
Para los jugadores, la preselección implica integrarse a concentraciones, entrenamientos y evaluaciones adicionales, donde competirán por un lugar definitivo dentro del representativo mexicano. Al mismo tiempo, deberán equilibrar esta exigencia con sus compromisos académicos y deportivos dentro de la universidad.
El flag football universitario ha ganado terreno en los últimos años, tanto en número de programas como en nivel competitivo, y se ha convertido en una de las principales canteras para los procesos nacionales. En ese escenario, la UAdeC ha logrado mantener presencia constante, aportando jugadores que cumplen con los perfiles requeridos en estas convocatorias.
Desde el entorno universitario, la inclusión de estos seis jugadores es vista como un reflejo del trabajo cotidiano en entrenamientos, así como de la continuidad en los procesos formativos. Más allá del resultado final del proceso de selección, la experiencia representa una oportunidad de crecimiento deportivo para los atletas involucrados.
El seguimiento del proceso continuará en las siguientes semanas, conforme se definan las siguientes etapas de evaluación y los posibles cortes en la lista de preseleccionados. Mientras tanto, los jugadores y entrenadores mantienen su preparación dentro del calendario regular del programa UAdeC Tochito.