Seis jugadores de la UAdeC son preseleccionados para la Selección Nacional de Flag Football

Seis jugadores del programa de flag football de la Universidad Autónoma de Coahuila fueron incluidos en la lista de preseleccionados nacionales, como parte del proceso que realiza la Federación Mexicana de Futbol Americano para conformar sus representativos. La convocatoria reconoce el desempeño mostrado por los atletas durante competencias recientes y concentraciones evaluativas.

Los jugadores considerados en esta etapa del proceso son Carlos Valencia, Antonio Valencia, Ángel Medina, Joaquín Ramírez, Dion Wolfer y Eduardo Aguirre, quienes forman parte del equipo UAdeC Tochito. La preselección no garantiza aún un lugar definitivo en el roster nacional, pero representa un paso importante dentro de la ruta de evaluación rumbo a futuras competencias internacionales.

El proceso de observación contempla aspectos técnicos, físicos y tácticos, además de la adaptación al modelo de juego que se busca implementar a nivel selección. En este contexto, la presencia de seis jugadores de una misma institución habla de un trabajo sostenido dentro del programa universitario, que ha mantenido participación constante en torneos nacionales.

Detrás de esta convocatoria también se encuentra el trabajo del cuerpo técnico que ha acompañado a los jugadores a lo largo de su formación. Hugo González Carreón, Alex Zavala y Rodrigo García Valdés han estado al frente de los procesos de entrenamiento y competencia, participando en la planeación deportiva que permitió a los atletas llegar a esta instancia.