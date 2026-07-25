Selección Mexicana femenil 15U se corona campeona del NFL Flag Championship

La selección mexicana femenil de flag football categoría 15U escribió una página importante para este deporte al conquistar el campeonato del NFL Flag Championship, tras derrotar 20-7 a Panamá en la final del torneo. El representativo nacional cerró una participación consistente con una actuación sólida en el partido por el título. Desde los primeros minutos, las jugadoras mexicanas lograron imponer condiciones y administraron la ventaja hasta asegurar la victoria que les otorgó el primer lugar de la competencia.

El triunfo confirmó el desempeño mostrado por México a lo largo del campeonato, donde el equipo fue construyendo resultados que lo llevaron a disputar la final ante el conjunto panameño. En el encuentro decisivo, la escuadra tricolor encontró espacios en ofensiva y limitó las oportunidades de su rival, elementos que resultaron clave para quedarse con el campeonato.

La obtención del título llega en un momento relevante para el flag football, disciplina que continúa expandiendo su presencia internacional y que se prepara para su debut olímpico en los Juegos de Los Ángeles 2028. En ese contexto, el resultado conseguido por las juveniles mexicanas se suma a una serie de avances que reflejan el crecimiento de este deporte en el país. El trabajo realizado en categorías formativas ha permitido que nuevas generaciones de atletas tengan oportunidades de competir en escenarios internacionales, y el campeonato obtenido por la selección 15U femenil es una muestra de ese proceso. Además, el resultado fortalece la presencia de México dentro del panorama continental de esta modalidad. La celebración mexicana no se limitó a la rama femenil. En la categoría 15U Mixto, el conjunto nacional también alcanzó la final y protagonizó uno de los encuentros más disputados del certamen frente a Canadá.

El duelo se resolvió por un estrecho marcador de 19-13 a favor de los canadienses, resultado que dejó a México con el subcampeonato. A pesar de la derrota, el equipo mantuvo opciones hasta los minutos finales y cerró una actuación destacada durante el torneo. De esta manera, la delegación mexicana concluyó el NFL Flag Championship con presencia en dos finales y con un balance que confirma el crecimiento de la disciplina en el país. Mientras el equipo mixto regresó con la medalla de plata, las integrantes de la selección femenil 15U se llevaron el trofeo de campeonas, convirtiéndose en las principales protagonistas de una jornada que dejó a México en lo más alto del flag football juvenil del continente.