Eagles vencen a Commanders, ‘amarran’ el Este de la NFC y eliminan a los Cowboys

Fútbol Americano
/ 20 diciembre 2025
    Eagles vencen a Commanders, ‘amarran’ el Este de la NFC y eliminan a los Cowboys
    Saquon Barkley superó las mil yardas en la temporada y fue clave en el título divisional de Philadelphia. FOTO: AP

Con una segunda mitad dominante, Filadelfia venció 29-18 a Washington, aseguró el título divisional y, con ese resultado, Dallas quedó oficialmente eliminado de Playoffs

Eagles de Filadelfia consiguió una victoria de alto impacto en la Semana 16 de la NFL al remontar y derrotar 29-18 a Commanders de Washington en Landover, Maryland, resultado que le permitió asegurar el campeonato del Este de la Conferencia Nacional por segunda temporada consecutiva y definir el destino de la división en la recta final del calendario.

El partido no comenzó sencillo para Filadelfia. Errores tempranos, castigos y fallas en equipos especiales marcaron una primera mitad complicada, en la que Washington aprovechó para tomar ventaja.

Los Eagles se fueron al descanso abajo 10-7, obligados a ajustar su plan de juego para evitar una derrota que habría apretado la pelea divisional.

La reacción llegó tras el medio tiempo. Filadelfia abrió el tercer cuarto con una ofensiva sostenida de 10 jugadas y 83 yardas, coronada con un pase de touchdown de 15 yardas de Jalen Hurts a Dallas Goedert, anotación que cambió el rumbo del encuentro.

A partir de ese momento, los Eagles controlaron el ritmo del partido y comenzaron a despegarse en el marcador.

Jalen Hurts firmó una actuación sólida y eficiente al completar 22 de 30 envíos para 185 yardas, con dos pases de anotación, sin intercepciones, además de sumar 40 yardas por tierra, mostrando liderazgo en un duelo decisivo.

El ataque terrestre también fue clave, encabezado por Saquon Barkley, quien registró 132 yardas en 21 acarreos y un touchdown, superando la barrera de las mil yardas en la temporada.

En el juego aéreo, A.J. Brown fue el blanco más constante, con nueve recepciones para 95 yardas, mientras la ofensiva de Filadelfia se mantuvo en el campo con series largas que desgastaron a la defensiva rival.

Del lado defensivo, los Eagles marcaron el quiebre del encuentro en la segunda mitad. Una intercepción de Cooper DeJean generó una posición de campo favorable que terminó en puntos y amplió la ventaja.

En números globales, Filadelfia dominó el partido al superar 385-220 en yardas totales a Washington, reflejo de su control tras el descanso.

Commanders de Washington sufrió además la salida de su quarterback Marcus Mariota, quien abandonó el encuentro por lesión en el tercer cuarto, complicando cualquier intento de reacción. El equipo local no logró volver a meterse al partido y terminó cediendo ante el empuje visitante.

Con este triunfo, Eagles de Filadelfia mejoró su marca a 10-5, aseguró matemáticamente el título del Este de la NFC y rompió la racha reciente de la división, al convertirse en el primer equipo que repite campeonato divisional desde principios de la década de los 2000.

El resultado tuvo un efecto inmediato en la tabla: Cowboys de Dallas quedó oficialmente eliminado de la pelea por los Playoffs, al desaparecer los escenarios que le permitían clasificar.

Filadelfia llega así al cierre de la temporada regular con impulso y confianza, tras demostrar capacidad de reacción en un partido de alta presión, mientras Washington y Dallas deberán comenzar a pensar en los ajustes necesarios de cara a la próxima campaña.

