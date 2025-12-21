MNF: 49ers favoritos de 5.5 frente a los Colts... ¿Le confían a Phillip Rivers?

Los 49ers de San Francisco (10-4) buscarán su quinto triunfo consecutivo cuandovisiten a los Colts de Indianápolis (8-6) en el juego de Monday Night Football de la Semana 16 de la NFL.

Los 49ers no han perdido desde el regreso de lesión de su mariscal de campo Brock Purdy. Durante esta racha, la ofensiva de San Francisco ha promediado 31 puntos por partido, son 4.º en la liga en EPA por jugada ofensiva y 2.º en porcentaje de éxito. Si bien su defensiva ha permitido en promedio casi 320 yardas por partido (5.5 yardas por jugada), han mantenido a sus rivales en menos de 24 puntos durante la racha positiva, permitiendo en promedio 16 puntos.

Tras una temporada llena de lesiones para los 49ers, esta semana reciben buenas noticias, ya que tanto el DE Sam Okuayinonu como el LB, Tatum Bethune, salen de la lista de lesionados y jugarán el Lunes por la Noche.

Los Colts llegan con una racha de cuatro partidos perdidos al hilo, y sus esperanzas depostemporada cada vez son menores. Arropado con un plan de juego y jugadas conservadoras, el regreso de Phillip Rivers a la NFL fue mucho mejor de lo que yo esperaba y estuvieron cerca de sacarle el partido a Seattle.

Rivers completó el 66 por ciento de sus pases, pero solo lanzó para 120 yardas, 4.4 yardas por intento y apenas 3.45 yardaspor jugada ofensiva, números con los que difícilmente podrán estar al tú por tú contra la ofensiva de San Francisco. Su defensiva dio un tremendo partido la semana pasada,manteniendo a la ofensiva de Seattle en 18 puntos y 5.3 yardas por jugada.

Actuaciones similares a esa son las que la defensiva tendrá que dar el resto de latemporada para compensar la baja en producción ofensiva que se espera con Rivers como mariscal de campo.

San Francisco es favorito por 5.5 puntos y el altas/bajas para el partido es de 46. Ambos mercados han estado muy estables toda la semana, pues ambas líneas son lasmismas que la de apertura del día domingo 14.

Para mí es muy difícil poder encontrar laforma de calificar a un mariscal de campo de 44 años que tiene cinco años sin jugar conlas exigencias de la NFL. El regreso de Rivers me despierta un sentimiento de nostalgia, esperando verlo triunfar, pero lo veo demasiado complicado. 49ers -5.5 en -110 es la jugada de la semana de esta columna.