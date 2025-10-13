Los Falcons frenan a Josh Allen y suman su tercera victoria de la Temporada
Bijan Robinson fue clave con 156 yardas por tierra, mientras que Josh Allen volvió a sufrir con dos intercepciones y una ofensiva que no logra responder en momentos decisivos
Los Bills de Buffalo no logran levantar el vuelo. El equipo dirigido por Sean McDermott volvió a mostrar irregularidad ofensiva y defensiva, cayendo por segunda semana consecutiva en el juego estelar, esta vez ante los Falcons de Atlanta, que se impusieron con un sólido plan basado en su ataque terrestre y una defensa eficaz en Monday Night Football de la NFL.
Desde el inicio, los Falcons controlaron el ritmo del encuentro. Con una estrategia centrada en la posesión del balón y la presión sobre Josh Allen, el equipo de Georgia acumuló 195 yardas terrestres y dos anotaciones, clave para lograr su tercera victoria de la temporada.
El corredor Bijan Robinson fue la figura del partido con 156 yardas por tierra, incluyendo un acarreo de 86 yardas que amplió la ventaja a 14 puntos en el tercer cuarto. También sumó 34 yardas por aire, confirmando su importancia en el esquema ofensivo de Raheem Morris.
En el juego aéreo, Drake London y el mariscal Michael Penix Jr. también destacaron. London registró 147 yardas por recepción y una anotación, además de una jugada que pudo haber sido su segundo touchdown, pero fue detenido en la yarda uno al finalizar el encuentro.
Por el lado de Buffalo, la ofensiva volvió a quedarse corta. Josh Allen, quien fue el MVP la temporada pasada, no logró imponer su estilo. Fue capturado cuatro veces e interceptado en dos ocasiones, la última en los segundos finales, lo que selló el triunfo de Atlanta. De las 10 series ofensivas de los Bills, seis terminaron en despeje y dos con pérdidas de balón; solo dos finalizaron en anotación.
La defensa de los Falcons también cumplió su cometido, limitando a Buffalo a menos de 80 yardas terrestres y presionando constantemente a Allen, que se mostró incómodo durante todo el juego.
Con esta derrota, los Bills de Buffalo suman dos tropiezos seguidos tras caer ante los Patriots la semana anterior. Su próximo reto será frente a los Panthers, que vienen de vencer a los Cowboys.
Por su parte, los Falcons de Atlanta buscarán extender su buen momento cuando enfrenten a los 49ers, en un duelo que pondrá a prueba sus aspiraciones de postemporada.