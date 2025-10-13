Los Falcons frenan a Josh Allen y suman su tercera victoria de la Temporada

Los Bills de Buffalo no logran levantar el vuelo. El equipo dirigido por Sean McDermott volvió a mostrar irregularidad ofensiva y defensiva, cayendo por segunda semana consecutiva en el juego estelar, esta vez ante los Falcons de Atlanta, que se impusieron con un sólido plan basado en su ataque terrestre y una defensa eficaz en Monday Night Football de la NFL.

Desde el inicio, los Falcons controlaron el ritmo del encuentro. Con una estrategia centrada en la posesión del balón y la presión sobre Josh Allen, el equipo de Georgia acumuló 195 yardas terrestres y dos anotaciones, clave para lograr su tercera victoria de la temporada.

El corredor Bijan Robinson fue la figura del partido con 156 yardas por tierra, incluyendo un acarreo de 86 yardas que amplió la ventaja a 14 puntos en el tercer cuarto. También sumó 34 yardas por aire, confirmando su importancia en el esquema ofensivo de Raheem Morris.