Allen guía triunfo de Bills con seis touchdowns en duelo explosivo ante Buccaneers

Fútbol Americano
/ 16 noviembre 2025
    Allen guía triunfo de Bills con seis touchdowns en duelo explosivo ante Buccaneers
    Josh Allen firmó una actuación histórica con seis touchdowns —tres por pase y tres por carrera— para guiar el triunfo 44-32 de los Bills. FOTO: AP

Buffalo recuperó el ritmo ofensivo tras la derrota en Miami y se afianzó en la pelea de la AFC, mientras Allen se convirtió en el primer jugador en lograr dos partidos con tres anotaciones aéreas y tres terrestres

Los Bills de Buffalo encontraron la respuesta que necesitaban. Tras una semana llena de cuestionamientos por la derrota en Miami, el equipo respondió con una actuación contundente liderada por Josh Allen, quien lanzó para tres touchdowns y corrió para tres más en la victoria 44-32 sobre los Buccaneers de Tampa Bay el domingo. Su última anotación, una carrera de nueve yardas con 2:35 restantes, selló un triunfo clave para Buffalo (7-3) en un juego que presentó nueve cambios de liderazgo y puso a prueba la resistencia de ambas ofensivas.

Allen logró algo sin precedentes: se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL con dos partidos con tres touchdowns por pase y tres por carrera, un hito que previamente había alcanzado en 2023 ante Los Angeles Rams. Este domingo, el mariscal de campo mostró la misma capacidad para extender jugadas, asumir riesgos y ejecutar en momentos críticos. Completó 19 de 30 envíos para 317 yardas, incluido un trío de pases de anotación de 25 yardas o más, una respuesta directa al intento de Buffalo por reactivar su ofensiva aérea tras dejar en la banca a Keon Coleman.

TE PUEDE INTERESAR: Sin CR7, Portugal firma un 9-1 histórico ante Armenia y clasifica al Mundial 2026

El repertorio ofensivo incluyó una recepción de 52 yardas para touchdown de Ty Johnson, un envío profundo de 43 yardas a Tyrell Shavers y una tercera anotación, de 25 yardas, para James Cook. Pese a las dos intercepciones en la primera mitad, el ataque encontró ritmo en la segunda parte, donde Allen volvió a cargar con el equipo en el momento decisivo.

Su acarreo final reflejó tanto el esfuerzo individual como el empuje colectivo: fue golpeado en la yarda cuatro, frenado en la dos, y luego impulsado por sus linieros hasta cruzar la zona de anotación, coronando una tarde de impacto ofensivo.

Tampa Bay (6-4), por su parte, sumó su segunda derrota consecutiva pese a un duelo competitivo de Baker Mayfield, seleccionado en el mismo draft que Allen. La defensa de los Buccaneers nunca encontró cómo frenar las jugadas explosivas de Buffalo, que retomó el ritmo necesario para mantenerse firme en la pelea de la AFC.

OTROS RESULTADOS DE LA JORNADA

En Pittsburgh, los Steelers vencieron 34-12 a los Bengals, aunque la nota negativa fue la lesión en la mano izquierda de Aaron Rodgers, quien no regresó al campo tras el medio tiempo. Mason Rudolph tomó el control y guió dos series clave, incluida una de touchdown a Kenny Gainwell.

En Carolina, Bryce Young impuso un récord de franquicia con 448 yardas por pase en la victoria 30-27 en tiempo extra sobre los Falcons. El novato Tetairoa McMillan destacó con 130 yardas y dos anotaciones.

Los Texans superaron 16-13 a los Titans gracias a un gol de campo final de Matthew Wright. Houston alcanzó marca de 5-5 con Davis Mills como titular.

Los Packers rompieron su mala racha al derrotar 27-20 a los Giants, con Jordan Love lanzando dos touchdowns pese a la lesión de Josh Jacobs.

Finalmente, los Jaguars se recuperaron del colapso de la semana anterior con un contundente 35-6 sobre los Chargers, apoyados en los acarreos de Travis Etienne y una defensa dominante.

Temas


Futbol Americano
resultados

Localizaciones


Nueva York

Personajes


Josh Allen

Organizaciones


NFL
Buffalo Bills
Tampa Bay Buccaneers

true

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Tras las agresiones registradas durante ‘Marcha de la Generación Z’ en el Zócalo de la Ciudad de México, al exterior del Palacio Nacional, el partido Morena emitió un comunicado donde dio a conocer su posicionamiento.

Morena condena violencia durante ‘Marcha de la Generación Z’ en Ciudad de México

El líder panista afirmó que la actuación de las autoridades frente a manifestantes pacíficos muestra “el verdadero rostro del régimen”.

PAN acusa represión contra jóvenes manifestantes y llama a defender libertades
SSC, en coordinación con la Marina, realizan la detención de Marcos Josué “N” y Ángel Roberto “N”, alias “El Flaco” en Quintana Roo, presuntos implicados en delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Detienen a dos presuntos operadores logísticos del CJNG en Quintana Roo
En la imagen se muestra la indignación pública y las protestas callejeras de ciudadanos provocadas por el escándalo en Manila. FOTO:

Ciudadanos se manifiestan en Filipinas por corrupción en sistema contra inundaciones
El funeral de un palestino que según autoridades palestinas locales fue abatido durante un operativo israelí en el campamento Askar cerca de Nablus en Cisjordania el 16 de noviembre del 2025. FOTO:

Netanyahu insiste en rechazar un estado palestino antes de votación en la ONU
El portaaviones USS Gerald R. Ford saliendo de la Base Naval Norfolk, en Norfolk, Virginia, el 23 de junio del 2025.FOTO:

El portaaviones más grande de EU entra al Caribe en medio de la disputa con Venezuela
Estos operativos han elevado la tensión con Colombia y especialmente con Venezuela, ante la posibilidad de que el siguiente paso sea un ataque terrestre de Estados Unidos. FOTO.

EU destruye otra lancha en el Pacífico y mata a tres supuestos narcotraficantes
Dos mujeres salen de un colegio electoral instalado en Madrid, este domingo. Chile celebra elecciones parlamentarias y presidenciales para elegir al sucesor del izquierdista Gabriel Boric, con la izquierdista Jeannette Jara como favorita y con la derecha y la ultraderecha en una dura pugna por el segundo lugar. EFE/Borja Sánchez-Trillo

Elecciones en Chile: quiénes son los candidatos y qué dicen las encuestas