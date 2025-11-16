Allen guía triunfo de Bills con seis touchdowns en duelo explosivo ante Buccaneers
Buffalo recuperó el ritmo ofensivo tras la derrota en Miami y se afianzó en la pelea de la AFC, mientras Allen se convirtió en el primer jugador en lograr dos partidos con tres anotaciones aéreas y tres terrestres
Los Bills de Buffalo encontraron la respuesta que necesitaban. Tras una semana llena de cuestionamientos por la derrota en Miami, el equipo respondió con una actuación contundente liderada por Josh Allen, quien lanzó para tres touchdowns y corrió para tres más en la victoria 44-32 sobre los Buccaneers de Tampa Bay el domingo. Su última anotación, una carrera de nueve yardas con 2:35 restantes, selló un triunfo clave para Buffalo (7-3) en un juego que presentó nueve cambios de liderazgo y puso a prueba la resistencia de ambas ofensivas.
Allen logró algo sin precedentes: se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL con dos partidos con tres touchdowns por pase y tres por carrera, un hito que previamente había alcanzado en 2023 ante Los Angeles Rams. Este domingo, el mariscal de campo mostró la misma capacidad para extender jugadas, asumir riesgos y ejecutar en momentos críticos. Completó 19 de 30 envíos para 317 yardas, incluido un trío de pases de anotación de 25 yardas o más, una respuesta directa al intento de Buffalo por reactivar su ofensiva aérea tras dejar en la banca a Keon Coleman.
El repertorio ofensivo incluyó una recepción de 52 yardas para touchdown de Ty Johnson, un envío profundo de 43 yardas a Tyrell Shavers y una tercera anotación, de 25 yardas, para James Cook. Pese a las dos intercepciones en la primera mitad, el ataque encontró ritmo en la segunda parte, donde Allen volvió a cargar con el equipo en el momento decisivo.
Su acarreo final reflejó tanto el esfuerzo individual como el empuje colectivo: fue golpeado en la yarda cuatro, frenado en la dos, y luego impulsado por sus linieros hasta cruzar la zona de anotación, coronando una tarde de impacto ofensivo.
Tampa Bay (6-4), por su parte, sumó su segunda derrota consecutiva pese a un duelo competitivo de Baker Mayfield, seleccionado en el mismo draft que Allen. La defensa de los Buccaneers nunca encontró cómo frenar las jugadas explosivas de Buffalo, que retomó el ritmo necesario para mantenerse firme en la pelea de la AFC.
OTROS RESULTADOS DE LA JORNADA
En Pittsburgh, los Steelers vencieron 34-12 a los Bengals, aunque la nota negativa fue la lesión en la mano izquierda de Aaron Rodgers, quien no regresó al campo tras el medio tiempo. Mason Rudolph tomó el control y guió dos series clave, incluida una de touchdown a Kenny Gainwell.
En Carolina, Bryce Young impuso un récord de franquicia con 448 yardas por pase en la victoria 30-27 en tiempo extra sobre los Falcons. El novato Tetairoa McMillan destacó con 130 yardas y dos anotaciones.
Los Texans superaron 16-13 a los Titans gracias a un gol de campo final de Matthew Wright. Houston alcanzó marca de 5-5 con Davis Mills como titular.
Los Packers rompieron su mala racha al derrotar 27-20 a los Giants, con Jordan Love lanzando dos touchdowns pese a la lesión de Josh Jacobs.
Finalmente, los Jaguars se recuperaron del colapso de la semana anterior con un contundente 35-6 sobre los Chargers, apoyados en los acarreos de Travis Etienne y una defensa dominante.