Allen guía triunfo de Bills con seis touchdowns en duelo explosivo ante Buccaneers

Los Bills de Buffalo encontraron la respuesta que necesitaban. Tras una semana llena de cuestionamientos por la derrota en Miami, el equipo respondió con una actuación contundente liderada por Josh Allen, quien lanzó para tres touchdowns y corrió para tres más en la victoria 44-32 sobre los Buccaneers de Tampa Bay el domingo. Su última anotación, una carrera de nueve yardas con 2:35 restantes, selló un triunfo clave para Buffalo (7-3) en un juego que presentó nueve cambios de liderazgo y puso a prueba la resistencia de ambas ofensivas.

Allen logró algo sin precedentes: se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL con dos partidos con tres touchdowns por pase y tres por carrera, un hito que previamente había alcanzado en 2023 ante Los Angeles Rams. Este domingo, el mariscal de campo mostró la misma capacidad para extender jugadas, asumir riesgos y ejecutar en momentos críticos. Completó 19 de 30 envíos para 317 yardas, incluido un trío de pases de anotación de 25 yardas o más, una respuesta directa al intento de Buffalo por reactivar su ofensiva aérea tras dejar en la banca a Keon Coleman.

El repertorio ofensivo incluyó una recepción de 52 yardas para touchdown de Ty Johnson, un envío profundo de 43 yardas a Tyrell Shavers y una tercera anotación, de 25 yardas, para James Cook. Pese a las dos intercepciones en la primera mitad, el ataque encontró ritmo en la segunda parte, donde Allen volvió a cargar con el equipo en el momento decisivo.