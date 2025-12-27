Texans sellan boleto a Playoffs tras triunfo cerrado ante Rams
Houston aprovechó su arranque efectivo y una defensa firme en el cierre para vencer 20-16 a los Rams de Los Ángeles en el SoFi Stadium
El SoFi Stadium fue escenario de un cierre apretado en la Semana 17 de la NFL, donde los Texans de Houston salieron con una victoria de 20-16 frente a los Rams de Los Ángeles, resultado que además les aseguró su boleto a los Playoffs de la temporada.
Houston tomó ventaja desde el primer cuarto y marcó el ritmo temprano. El mariscal C.J. Stroud conectó un pase profundo de 75 yardas con J. Higgins para abrir el marcador, una jugada que cambió la dinámica inicial. Minutos más tarde, el propio Stroud volvió a encontrar a J. Noel con un envío de 43 yardas para el segundo touchdown de la visita, lo que puso el 14-0 en el tablero antes del cierre del primer periodo.
Los Rams de Los Ángeles tuvieron dificultades para sostener series ofensivas en ese arranque, aunque su defensiva logró ajustes que evitaron que la desventaja creciera antes del descanso. Ya en el segundo cuarto, una intercepción de D. James sobre Stroud le dio a Los Ángeles su mejor oportunidad, que terminó en un gol de campo de C. Dicker para recortar la diferencia. El medio tiempo llegó con marcador de 14-3.
En el tercer cuarto, los Texans de Houston optaron por asegurar puntos. K. Fairbairn acertó un gol de campo de 41 yardas tras una serie sostenida que incluyó un pase clave de Stroud a N. Collins. Sin embargo, los Rams respondieron de inmediato. J. Herbert condujo una ofensiva más agresiva y cerró la serie con un pase corto a O. Gadsden en la yarda final, dejando el marcador 17-10 y reavivando el partido.
El último cuarto concentró la mayor tensión. Houston amplió su ventaja con otro gol de campo de Fairbairn, ahora desde 44 yardas, para colocarse 20-10. Los Rams de Los Ángeles no bajaron el ritmo y volvieron a acercarse con una anotación por tierra de O. Hampton, quien cruzó la línea desde cinco yardas. El intento de punto extra no fue efectivo, lo que mantuvo la diferencia en cuatro unidades.
En los minutos finales, la defensiva de los Texans de Houston sostuvo la ventaja con presión constante y control del reloj tras la pausa de los dos minutos. Los Rams tuvieron una última posesión, pero no lograron cruzar el medio campo con claridad.
Con este resultado, los Texans de Houston aseguraron su clasificación a los Playoffs, coronando una jornada clave fuera de casa, mientras que los Rams de Los Ángeles se quedaron cerca de una remontada que nunca terminó de concretarse.