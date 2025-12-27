Texans sellan boleto a Playoffs tras triunfo cerrado ante Rams

El SoFi Stadium fue escenario de un cierre apretado en la Semana 17 de la NFL, donde los Texans de Houston salieron con una victoria de 20-16 frente a los Rams de Los Ángeles, resultado que además les aseguró su boleto a los Playoffs de la temporada.

Houston tomó ventaja desde el primer cuarto y marcó el ritmo temprano. El mariscal C.J. Stroud conectó un pase profundo de 75 yardas con J. Higgins para abrir el marcador, una jugada que cambió la dinámica inicial. Minutos más tarde, el propio Stroud volvió a encontrar a J. Noel con un envío de 43 yardas para el segundo touchdown de la visita, lo que puso el 14-0 en el tablero antes del cierre del primer periodo.

TE PUEDE INTERESAR: Katia Itzel García, sexta mejor árbitra del mundo según la IFFHS

Los Rams de Los Ángeles tuvieron dificultades para sostener series ofensivas en ese arranque, aunque su defensiva logró ajustes que evitaron que la desventaja creciera antes del descanso. Ya en el segundo cuarto, una intercepción de D. James sobre Stroud le dio a Los Ángeles su mejor oportunidad, que terminó en un gol de campo de C. Dicker para recortar la diferencia. El medio tiempo llegó con marcador de 14-3.

En el tercer cuarto, los Texans de Houston optaron por asegurar puntos. K. Fairbairn acertó un gol de campo de 41 yardas tras una serie sostenida que incluyó un pase clave de Stroud a N. Collins. Sin embargo, los Rams respondieron de inmediato. J. Herbert condujo una ofensiva más agresiva y cerró la serie con un pase corto a O. Gadsden en la yarda final, dejando el marcador 17-10 y reavivando el partido.