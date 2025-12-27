Katia Itzel García, sexta mejor árbitra del mundo según la IFFHS
La silbante mexicana fue reconocida por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol como la sexta mejor árbitra del planeta
La árbitra mexicana Katia Itzel García fue elegida como la sexta mejor árbitra del mundo, de acuerdo con el ranking anual publicado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS), organismo que evalúa el desempeño de jueces y juezas a nivel global.
Este reconocimiento coloca a García dentro del Top 10 mundial del arbitraje femenil, en una lista que reúne a las figuras más destacadas del futbol internacional.
La IFFHS elabora este ranking mediante la votación de especialistas de distintos países, quienes analizan criterios como regularidad, dificultad de los partidos dirigidos y desempeño en competencias nacionales e internacionales.
Con este sexto lugar, la silbante mexicana reafirma su crecimiento sostenido dentro del arbitraje profesional.
Desde que obtuvo su gafete FIFA en 2019, Katia Itzel García ha tenido participación constante en Liga MX, Liga MX Femenil y en torneos organizados por Concacaf y FIFA, convirtiéndose en una de las árbitras mexicanas con mayor proyección internacional.
Entre sus logros más destacados se encuentra haber hecho historia al dirigir partidos de Liguilla en el futbol mexicano varonil, además de ser considerada de forma recurrente para encuentros de alta exigencia, tanto a nivel de clubes como de selecciones.
El reconocimiento de la IFFHS no solo valida su trabajo individual, sino que también posiciona al arbitraje mexicano en el mapa mundial, al demostrar que sus representantes pueden competir al más alto nivel.
Para Katia Itzel García, este nombramiento representa un paso más en una carrera que continúa rompiendo barreras y marcando precedentes dentro del futbol internacional.