Katia Itzel García, sexta mejor árbitra del mundo según la IFFHS

Fútbol
/ 27 diciembre 2025
    Katia Itzel García, sexta mejor árbitra del mundo según la IFFHS
    Katia Itzel García se consolidó como una de las mejores árbitras del mundo tras ser ubicada en el sexto lugar del ranking de la IFFHS. FOTO: ESPECIAL

La silbante mexicana fue reconocida por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol como la sexta mejor árbitra del planeta

La árbitra mexicana Katia Itzel García fue elegida como la sexta mejor árbitra del mundo, de acuerdo con el ranking anual publicado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS), organismo que evalúa el desempeño de jueces y juezas a nivel global.

Este reconocimiento coloca a García dentro del Top 10 mundial del arbitraje femenil, en una lista que reúne a las figuras más destacadas del futbol internacional.

La IFFHS elabora este ranking mediante la votación de especialistas de distintos países, quienes analizan criterios como regularidad, dificultad de los partidos dirigidos y desempeño en competencias nacionales e internacionales.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Sydney Sweeney y Christian Pulisic son novios? Pareja desata rumores de romance

Con este sexto lugar, la silbante mexicana reafirma su crecimiento sostenido dentro del arbitraje profesional.

Desde que obtuvo su gafete FIFA en 2019, Katia Itzel García ha tenido participación constante en Liga MX, Liga MX Femenil y en torneos organizados por Concacaf y FIFA, convirtiéndose en una de las árbitras mexicanas con mayor proyección internacional.

Entre sus logros más destacados se encuentra haber hecho historia al dirigir partidos de Liguilla en el futbol mexicano varonil, además de ser considerada de forma recurrente para encuentros de alta exigencia, tanto a nivel de clubes como de selecciones.

El reconocimiento de la IFFHS no solo valida su trabajo individual, sino que también posiciona al arbitraje mexicano en el mapa mundial, al demostrar que sus representantes pueden competir al más alto nivel.

Para Katia Itzel García, este nombramiento representa un paso más en una carrera que continúa rompiendo barreras y marcando precedentes dentro del futbol internacional.

Temas


Arbitros
Futbol
Futbol Femenil

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


FIFA
Liga MX
FMF

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro señala su monitor electrónico de tobillo que el Supremo tribunal le ordeno llevar, en el Congreso de Brasil en Brasilia, Brasil, el 21 de julio de 2025.

Ordenan arresto domiciliario a 10 personas por complot de Bolsonaro
Waldo - Árbol intervencionista

Árbol intervencionista
true

2025: un apretado resumen de la resaca...
Ya se conoce dónde estarán las estaciones del tren de pasajeros tanto en Coahuila como en Monterrey.

Confirman ubicación de las 6 estaciones en Nuevo León del tren Saltillo-Monterrey (MAPA)
La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión contra Jesús “N”, quien fue detenido en Cuernavaca, Morelos.

FGR detiene a Jesús ‘N’, presunto excolaborador de Genaro García Luna, en Morelos
Personas pensionadas del IMSS recibirán sus depósitos mensuales de 2026 en los primeros días de cada mes, según el calendario oficial difundido por la institución.

IMSS publica calendario oficial de pagos de pensiones 2026: estas son las fechas de depósito

El Día de los Inocentes es una de las fechas más curiosas del calendario, marcada por bromas, engaños y noticias falsas. Aunque suele tomarse con humor, su origen es histórico y su impacto sigue vigente, especialmente en la era digital.

Día de los Inocentes 2025 ¿Cuándo es, qué significa y por qué debes cuidarte?
Batalla. La conductora reapareció en redes sociales para compartir el impacto físico y emocional que le ha dejado el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica.

‘Un año muy pesado para mí’: Yolanda Andrade reaparece y habla de su lucha contra la ELA