Katia Itzel García, sexta mejor árbitra del mundo según la IFFHS

La árbitra mexicana Katia Itzel García fue elegida como la sexta mejor árbitra del mundo, de acuerdo con el ranking anual publicado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS), organismo que evalúa el desempeño de jueces y juezas a nivel global.

Este reconocimiento coloca a García dentro del Top 10 mundial del arbitraje femenil, en una lista que reúne a las figuras más destacadas del futbol internacional.

La IFFHS elabora este ranking mediante la votación de especialistas de distintos países, quienes analizan criterios como regularidad, dificultad de los partidos dirigidos y desempeño en competencias nacionales e internacionales.

Con este sexto lugar, la silbante mexicana reafirma su crecimiento sostenido dentro del arbitraje profesional.

Desde que obtuvo su gafete FIFA en 2019, Katia Itzel García ha tenido participación constante en Liga MX, Liga MX Femenil y en torneos organizados por Concacaf y FIFA, convirtiéndose en una de las árbitras mexicanas con mayor proyección internacional.