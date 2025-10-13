Titans despiden a Brian Callahan tras un inicio de 1-5 en la Temporada 2025

Los Titans de Tennessee decidieron poner fin a la etapa de Brian Callahan como entrenador en jefe después de solo seis partidos disputados en su segunda temporada al frente del equipo. La decisión llega en medio de un complicado arranque de campaña, en el que los Titans registran un balance de 1-5.

Callahan, quien asumió el cargo en 2024, cierra su paso por el equipo con una marca total de 4-19. Su gestión incluyó la incorporación del mariscal de campo Cam Ward, elegido con la primera selección global del Draft 2025, quien fue titular durante el inicio de esta temporada. Sin embargo, los resultados no lograron reflejar el progreso que la organización esperaba tras una reestructuración interna y un proceso de reconstrucción del plantel.

TE PUEDE INTERESAR: La revancha del “Hail Mary”: ¿Podrán Los Osos dar la sorpresa en Washington?

El anuncio fue realizado por el presidente de operaciones de fútbol americano, Chad Brinker, a través de un comunicado oficial. “Tras extensas conversaciones con nuestro propietario y gerente general, nos reunimos con Brian Callahan esta mañana para comunicarle que vamos a hacer un cambio de entrenador en jefe”, explicó Brinker.