Titans despiden a Brian Callahan tras un inicio de 1-5 en la Temporada 2025
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La decisión llega en plena etapa de adaptación del mariscal novato Cam Ward, seleccionado con la primera elección del Draft 2025
Los Titans de Tennessee decidieron poner fin a la etapa de Brian Callahan como entrenador en jefe después de solo seis partidos disputados en su segunda temporada al frente del equipo. La decisión llega en medio de un complicado arranque de campaña, en el que los Titans registran un balance de 1-5.
Callahan, quien asumió el cargo en 2024, cierra su paso por el equipo con una marca total de 4-19. Su gestión incluyó la incorporación del mariscal de campo Cam Ward, elegido con la primera selección global del Draft 2025, quien fue titular durante el inicio de esta temporada. Sin embargo, los resultados no lograron reflejar el progreso que la organización esperaba tras una reestructuración interna y un proceso de reconstrucción del plantel.
TE PUEDE INTERESAR: La revancha del “Hail Mary”: ¿Podrán Los Osos dar la sorpresa en Washington?
El anuncio fue realizado por el presidente de operaciones de fútbol americano, Chad Brinker, a través de un comunicado oficial. “Tras extensas conversaciones con nuestro propietario y gerente general, nos reunimos con Brian Callahan esta mañana para comunicarle que vamos a hacer un cambio de entrenador en jefe”, explicó Brinker.
En el mismo texto, la directiva reconoció la dedicación de Callahan y su aportación al proyecto durante su paso por Nashville. “Estas decisiones nunca son fáciles, y se complican aún más cuando involucran a personas de gran carácter. Agradecemos la inversión de Brian en los Titans y la comunidad de Tennessee durante su etapa como entrenador en jefe”, añadió el dirigente.
Brinker también señaló que la organización mantiene su compromiso con una visión a largo plazo, pero reconoció la falta de avances en el campo. “Si bien estamos comprometidos con un plan paciente y estratégico para construir un programa sostenible, no hemos demostrado suficiente crecimiento. Nuestros jugadores, aficionados y comunidad merecen un equipo que alcance un nivel competitivo que actualmente no tenemos”, concluyó.
La salida de Callahan deja a los Titans en una etapa de incertidumbre mientras buscan reencauzar la temporada. El equipo aún no ha anunciado quién asumirá de manera interina el cargo de entrenador en jefe, aunque se espera que la decisión se tome en los próximos días.
Con un récord de 1-5, Tennessee se mantiene en el fondo de la AFC Sur, en un año que prometía ser el inicio de una nueva era con un mariscal de campo novato al mando.