Titans despiden a Brian Callahan tras un inicio de 1-5 en la Temporada 2025

Fútbol Americano
/ 13 octubre 2025
    Titans despiden a Brian Callahan tras un inicio de 1-5 en la Temporada 2025
    El presidente de operaciones Chad Brinker fue el encargado de anunciar la salida del entrenador en jefe. FOTO: AP

La decisión llega en plena etapa de adaptación del mariscal novato Cam Ward, seleccionado con la primera elección del Draft 2025

Los Titans de Tennessee decidieron poner fin a la etapa de Brian Callahan como entrenador en jefe después de solo seis partidos disputados en su segunda temporada al frente del equipo. La decisión llega en medio de un complicado arranque de campaña, en el que los Titans registran un balance de 1-5.

Callahan, quien asumió el cargo en 2024, cierra su paso por el equipo con una marca total de 4-19. Su gestión incluyó la incorporación del mariscal de campo Cam Ward, elegido con la primera selección global del Draft 2025, quien fue titular durante el inicio de esta temporada. Sin embargo, los resultados no lograron reflejar el progreso que la organización esperaba tras una reestructuración interna y un proceso de reconstrucción del plantel.

TE PUEDE INTERESAR: La revancha del “Hail Mary”: ¿Podrán Los Osos dar la sorpresa en Washington?

El anuncio fue realizado por el presidente de operaciones de fútbol americano, Chad Brinker, a través de un comunicado oficial. “Tras extensas conversaciones con nuestro propietario y gerente general, nos reunimos con Brian Callahan esta mañana para comunicarle que vamos a hacer un cambio de entrenador en jefe”, explicó Brinker.

En el mismo texto, la directiva reconoció la dedicación de Callahan y su aportación al proyecto durante su paso por Nashville. “Estas decisiones nunca son fáciles, y se complican aún más cuando involucran a personas de gran carácter. Agradecemos la inversión de Brian en los Titans y la comunidad de Tennessee durante su etapa como entrenador en jefe”, añadió el dirigente.

Brinker también señaló que la organización mantiene su compromiso con una visión a largo plazo, pero reconoció la falta de avances en el campo. “Si bien estamos comprometidos con un plan paciente y estratégico para construir un programa sostenible, no hemos demostrado suficiente crecimiento. Nuestros jugadores, aficionados y comunidad merecen un equipo que alcance un nivel competitivo que actualmente no tenemos”, concluyó.

La salida de Callahan deja a los Titans en una etapa de incertidumbre mientras buscan reencauzar la temporada. El equipo aún no ha anunciado quién asumirá de manera interina el cargo de entrenador en jefe, aunque se espera que la decisión se tome en los próximos días.

Con un récord de 1-5, Tennessee se mantiene en el fondo de la AFC Sur, en un año que prometía ser el inicio de una nueva era con un mariscal de campo novato al mando.

Temas


Futbol Americano

Localizaciones


Tennessee

Organizaciones


NFL
Tennessee Titans

true

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Este viernes se vence el plazo para que México entregue mil 143 millones de metros cúbicos de agua.

‘Ahoga’ falta de financiamiento la modernización del Tratado de Aguas Binacionales, afirma experto

Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario