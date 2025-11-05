¡TNF Divisional! ¿Aplastarán los Broncos a los Raiders con su defensa élite o Vegas dará la sorpresa?

Los Broncos de Denver (7-2) ambicionan terminar con el reinado de 9 años de los Kansas City Chiefs en la división Oeste de la Americana, y tratarán de aumentar su ventaja en la división este jueves por la noche recibiendo a los Raiders de Las Vegas (2-6). Con ese juego divisional arranca la Semana 10 de la NFL, que dará inicio oficial a la segunda mitad de la temporada.

Los Broncos cabalgan con una racha de 6 juegos ganados, aunque 4 de esos partidos han sido por una sola posesión y 3 de ellos por un gol de campo o menos. A veces se siente que la ofensiva de los Broncos no empieza a jugar hasta el 4º cuarto. En promedio, solo han anotado 4.33 puntos en cada uno de los primeros 3 cuartos. En el 4º cuarto promedian 10.7.

Pero como su defensiva permite en promedio 18 puntos por partido (4ª mejor en la liga), los de Denver han tenido y aprovechado las oportunidades en el 4º cuarto para ganar sus partidos. Y no es solo que la defensiva de Denver permita pocos puntos: es la defensiva que menos yardas por jugada permite (4.5 yardas por jugada), la que más presiona al mariscal de campo contrario, la que más capturas consigue por partido (4.4), solo permite 3.3 yardas por acarreo y es la defensa que menos jugadas explosivas permite.

A un verdadero trabuco defensivo se enfrentarán los Raiders, y su ofensiva puede batallar más de lo normal para mover las cadenas. Las Vegas promedia apenas 5 yardas por jugada (#27 en la liga), 3.8 yardas por acarreo (#30 en la liga) y es 24ª en yardas por aire por partido. Difícil el panorama para la ofensiva comandada por Geno Smith, quien además de ser antepenúltimo en EPA por jugada para QBs que han lanzado al menos 300 pases, también pierde a uno de sus 3 mejores receptores con la salida de Jakobi Meyers, quien fue enviado a Jacksonville el día de cierre de traspasos.

Defensivamente, los de Vegas no tienen mucho que presumir. En casi todas las métricas son una unidad en el último tercio de la liga.

Tendencias

Las últimas 5 veces que Raiders visita Denver, el de casa ha sido favorito y ganó 4 de esos 5. Aunque el año pasado los Broncos ganaron y cubrieron la línea que era de -3 para acabar con esa racha en contra en casa contra este rival de división.

La línea para este partido abrió dando a Denver como favorito de 9.5 puntos, y así se ha mantenido; solo se ha asomado el 9 en algunos lugares. La línea de total de puntos abrió en 42 puntos y ha tenido una tendencia a subir. Se puede encontrar entre 42.5 y 43 puntos. En lo personal, tengo una línea para este juego en poco más de 8. Pero voy a tener que “tragarme el gis” con los Broncos -9 @ -110. Raiders perdió un arma ofensiva y vienen de jugar tiempos extra en su derrota frente a Jacksonville. Semana corta y tiempos extra una semana antes no suelen arrojar buenos resultados.