UAdeC realiza Clínica de Futbol Americano para capacitar a coaches en la región sureste de Coahuila

Fútbol Americano
/ 21 febrero 2026
    UAdeC realiza Clínica de Futbol Americano para capacitar a coaches en la región sureste de Coahuila
    La Infoteca del campus Arteaga fue sede de la Clínica de Futbol Americano organizada por la Universidad Autónoma de Coahuila. FOTO: FB/INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

El Instituto Municipal del Deporte de Saltillo acompañó la apertura de la capacitación para coaches de la región sureste

Con el objetivo de fortalecer la formación de entrenadores en la región sureste de Coahuila, la Universidad Autónoma de Coahuila llevó a cabo un congreso de futbol americano que contempla una Clínica de Futbol Americano dirigida a coaches y personal interesado en la capacitación dentro de esta disciplina.

Las actividades se desarrollan en la Infoteca Central del campus Arteaga y se realizan durante viernes y sábado, con acceso libre para quienes buscan actualizar sus conocimientos en aspectos técnicos, tácticos y de preparación dentro de este deporte.

Durante la inauguración estuvo presente el coach Frank González, quien forma parte del programa de capacitación y participará como ponente en la jornada de este sábado. Su intervención está enfocada en compartir experiencias relacionadas con el desarrollo de equipos, así como metodologías de entrenamiento aplicadas en distintos niveles competitivos.

El evento contó también con la asistencia del director del Instituto Municipal del Deporte de Saltillo, Edgar Omar Puentes Montes, quien señaló la relevancia de que los entrenadores mantengan procesos constantes de actualización ante los cambios que se presentan año con año en el futbol americano. Indicó que este tipo de espacios permiten reforzar herramientas que posteriormente pueden ser aplicadas en equipos formativos y representativos de la región.

Puentes Montes reconoció además el impulso que la máxima casa de estudios brinda a los entrenadores mediante la organización de este congreso, al considerar que la preparación continua es un elemento clave para el crecimiento del deporte en el ámbito local.

En el presídium también estuvo presente Elizabeth García, presidenta de la Asociación de Futbol Americano Infantil de Saltillo (AFAIS), acompañada por parte del staff de entrenadores de la asociación, quienes participan en las sesiones de capacitación programadas durante el fin de semana.

La Clínica de Futbol Americano forma parte de las acciones que buscan generar espacios de formación para entrenadores de categorías infantiles y juveniles, con la intención de fortalecer el trabajo que se realiza en ligas y programas de desarrollo dentro de Saltillo y municipios cercanos.

De acuerdo con los organizadores, la invitación permanece abierta para todos los interesados en asistir a las ponencias y actividades programadas en la sede universitaria, donde se abordarán distintos temas relacionados con la preparación integral de jugadores y cuerpos técnicos.

Temas


Futbol Americano

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


UAdeC
Lobos UAdeC

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

