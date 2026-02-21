UAdeC realiza Clínica de Futbol Americano para capacitar a coaches en la región sureste de Coahuila

Con el objetivo de fortalecer la formación de entrenadores en la región sureste de Coahuila, la Universidad Autónoma de Coahuila llevó a cabo un congreso de futbol americano que contempla una Clínica de Futbol Americano dirigida a coaches y personal interesado en la capacitación dentro de esta disciplina.

Las actividades se desarrollan en la Infoteca Central del campus Arteaga y se realizan durante viernes y sábado, con acceso libre para quienes buscan actualizar sus conocimientos en aspectos técnicos, tácticos y de preparación dentro de este deporte.

Durante la inauguración estuvo presente el coach Frank González, quien forma parte del programa de capacitación y participará como ponente en la jornada de este sábado. Su intervención está enfocada en compartir experiencias relacionadas con el desarrollo de equipos, así como metodologías de entrenamiento aplicadas en distintos niveles competitivos.

El evento contó también con la asistencia del director del Instituto Municipal del Deporte de Saltillo, Edgar Omar Puentes Montes, quien señaló la relevancia de que los entrenadores mantengan procesos constantes de actualización ante los cambios que se presentan año con año en el futbol americano. Indicó que este tipo de espacios permiten reforzar herramientas que posteriormente pueden ser aplicadas en equipos formativos y representativos de la región.