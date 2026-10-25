Valkirias de Saltillo cae ante Vipers, que conquista el bicampeonato de la LIFFEN

Valkirias de Saltillo se quedó a un paso del campeonato de la Liga de Football Femenil Nacional (LIFFEN) 2026, luego de caer ante Vipers de la Ciudad de México, equipo que confirmó su dominio en la competencia al conquistar el bicampeonato. El conjunto coahuilense enfrentó a las capitalinas el sábado 24 de octubre en el Campo 5 del Deportivo Los Electricistas, en la Ciudad de México, en un encuentro marcado por la intensidad física durante los cuatro periodos.

Vipers tomó la ventaja desde la primera mitad, cuando consiguió un marcador de 7-0 que obligó a Valkirias a buscar alternativas para mantenerse en la pelea por el título. Para la segunda parte, las locales ampliaron la diferencia con 14 puntos más, mientras que las saltillenses sumaron seis unidades.

Pese al esfuerzo de las visitantes, la reacción no fue suficiente para cambiar el rumbo del partido y las capitalinas se quedaron con la victoria y el trofeo, además de celebrar su segundo campeonato consecutivo. Para Valkirias, la Final representaba la oportunidad de tomar revancha después de haber perdido 6-0 frente a Vipers durante la fase regular. Sin embargo, el equipo de Saltillo volvió a encontrarse con un rival que supo aprovechar sus oportunidades en el emparrillado. Al terminar el encuentro, Karla Elizabeth de la Hoya, conocida como “La China”, compartió su sentir tras quedarse sin el campeonato y destacó el esfuerzo de sus compañeras a lo largo del partido. “Estoy contenta, a lo mejor no se logró el campeonato, pero dobleteamos, somos muy pocas jugadoras para la cantidad del otro equipo y aun así batallaron con nosotras. Me voy orgullosa y feliz con mi equipo”, expresó.

Sus palabras reflejaron la satisfacción por el desempeño de Valkirias, que llegó al duelo por el título después de una campaña de ajustes y renovación de su plantilla, con la intención de volver a competir por los primeros puestos de la LIFFEN. Las jugadoras saltillenses también felicitaron a Vipers por la obtención del bicampeonato, en reconocimiento al resultado conseguido por el conjunto de la capital del país. Aunque el equipo de Coahuila no pudo llevarse la corona, la Final marcó el cierre de su participación en la temporada 2026. Valkirias tendrá ahora el reto de capitalizar la experiencia adquirida durante la campaña y prepararse para buscar una nueva oportunidad de disputar el campeonato.