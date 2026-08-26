¡Venta histórica en la NFL! Seahawks cambian de dueño por casi 10 mil millones de dólares

Los Seahawks de Seattle iniciarán una era. Los propietarios de la NFL aprobaron por unanimidad la venta de la franquicia a la familia Khosla por 9 mil 612 millones de dólares, cifra récord para un equipo de la Liga. El acuerdo recibió luz verde este miércoles en una reunión especial en Atlanta. Aunque bastaban 24 de los 32 votos, la propuesta obtuvo el respaldo de todos los dueños. El cierre podría concretarse antes del 9 de septiembre, cuando el campeón defensor abra la Temporada 2026 ante los Patriots de Nueva Inglaterra. Seguirá en Seattle, con contrato en Lumen Field hasta 2032.

¿Quién compró a los Seahawks? El grupo es encabezado por la familia de Vinod Khosla, cofundador de Sun Microsystems y fundador de Khosla Ventures. Neeru Khosla será la propietaria controladora y su hijo Neal tendrá un papel importante. Vinod deberá desprenderse de su participación minoritaria en los 49ers de San Francisco para completar la compra. La etiqueta de 9 mil 612 millones pulverizó la marca de la NFL: los Commanders de Washington fueron vendidos por 6 mil 50 millones en 2023. Además, sólo queda por debajo de la operación de 10 mil millones de dólares de los Lakers de Los Ángeles en el deporte norteamericano. ¿Por qué fueron vendidos los Seahawks? Paul Allen, cofundador de Microsoft, adquirió a Seattle en 1997 por 194 millones de dólares y ayudó a impedir que el equipo abandonara la ciudad.

Tras su muerte, en 2018, su hermana Jody Allen quedó al frente del patrimonio. El testamento establecía que la franquicia debía venderse y los recursos destinarse a causas benéficas. En menos de tres décadas, el valor pagado por los Seahawks se multiplicó casi 50 veces. La familia Allen entrega una organización en su mejor momento: Seattle venció 29-13 a los Patriots en febrero y conquistó el segundo Super Bowl de su historia. “¿Cuántas veces se puede comprar una franquicia que acaba de ganar el Super Bowl?”, expresó Vinod Khosla tras la votación. El nuevo grupo prometió una visión de largo plazo, fortalecer su relación con los “12s” y perseguir otro trofeo Vince Lombardi. El cambio será millonario en los escritorios; en el campo, la prioridad será mantener la fórmula campeona.