Después del Super Bowl LX: la fórmula ya no es secreta

En una liga obsesionada con quarterbacks, receptores y playbooks cada vez más complejos, los últimos dos Super Bowls han sido decididos por algo mucho más básico: las trincheras. Y no solo el talento titular, sino la profundidad real de línea.

Hay un dato que debería bastar para encuadrar la discusión:

en 20 de los últimos 26 Super Bowls, el campeón registró más capturas que el perdedor. No es coincidencia. Es patrón.

Presión sin blitz: el nuevo oro

El contraste del SBLX fue brutal.

Nueva Inglaterra blitzó 57.5% de las jugadas. Seattle, apenas 13.2%.

¿Resultado? Más sacks, más presiones y más control del juego para los Seahawks.

Lo mismo ocurrió el año pasado, cuando Filadelfia no blitzó y aun así capturó seis veces a Patrick Mahomes. La lección es clara: mandar más hombres no garantiza presión. Tener los hombres correctos, sí.

La defensa moderna que gana campeonatos es la que presiona con cuatro, rota constantemente y deja cuerpos frescos para el último cuarto. Eso no se logra con estrellas aisladas, sino con ocho o nueve linieros funcionales.

Seattle rotó nueve. Filadelfia hizo lo mismo un año antes.

Incluso un novato como Rylie Mills pudo impactar jugando apenas cinco snaps, porque el sistema y la profundidad se lo permitieron.