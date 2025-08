‘Ya no quiero jugar para Cowboys’: Micah Parsons solicita su salida de Dallas tras desacuerdos contractuales

Micah Parsons, uno de los pilares defensivos de los Cowboys de Dallas, informó públicamente que ha solicitado su intercambio a otro equipo. A través de su cuenta en X, el jugador de 26 años declaró que ya no desea formar parte de la franquicia texana, luego de no recibir respuesta sobre una posible extensión contractual.

“He presentado mi solicitud de intercambio personalmente a Stephen Jones. Me mantuve callado, pero tras varios ataques en mi contra y con todas las narrativas, he tomado una decisión difícil: ya no quiero jugar para los Cowboys”, escribió Parsons.

El linebacker egresado de Penn State explicó que, tras finalizar su tercera temporada, buscó abrir conversaciones para un acuerdo a largo plazo con el equipo. Sin embargo, la gerencia le indicó que no era el momento adecuado para iniciar dichas negociaciones.

Posteriormente, tras concluir la temporada más reciente, Parsons instruyó a su representante, David Mulugheta, para retomar el diálogo. La estrategia era esperar a que otros jugadores firmaran sus contratos, con la expectativa de obtener mejores condiciones económicas. A pesar de ello, no hubo acercamientos por parte de la directiva.