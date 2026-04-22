Alerta en Barcelona: Lamine Yamal sale lesionado y peligra su presencia en el Mundial 2026

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Fútbol Internacional
/ 22 abril 2026
    Alerta en Barcelona: Lamine Yamal sale lesionado y peligra su presencia en el Mundial 2026
    Lamine Yamal encendió las alarmas del Barcelona y de España al salir con molestias tras convertir de penal, a solo 50 días del Mundial 2026. FOTO: AP

Yamal marcó de penal ante el Celta de Vigo, pero salió de inmediato por molestias en la parte posterior de la pierna izquierda; el susto llega a 50 días para la Copa del Mundo

El Barcelona vive momentos de preocupación en su duelo ante el Celta de Vigo de este miércoles, luego de que Lamine Yamal encendiera las alarmas al lesionarse justo después de cobrar y convertir un penal.

El atacante levantó el brazo de inmediato para pedir asistencia médica, y poco después abandonó el campo tras tocarse la parte posterior de la pierna izquierda, en una acción que generó inquietud tanto en el club blaugrana como en el entorno de la Selección de España.

De acuerdo a AS, la molestia apunta a los isquiotibiales de la pierna izquierda, aunque el diagnóstico definitivo quedará sujeto a las pruebas médicas programadas para este jueves.

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El mismo reporte señala que el doctor Ricard Pruna pidió el cambio al detectar que el futbolista presentaba dolor en esa zona, por lo que el caso quedó en observación inmediata.

La lesión llega en el peor momento posible para el Barcelona. Además del cierre de LaLiga, el calendario pone en el horizonte el Clásico del 10 de mayo, duelo para el que la presencia de Lamine quedó en duda mientras no se conozca el alcance real del problema muscular

En el club catalán la preocupación es alta porque el juvenil se ha convertido en una de las piezas más determinantes del ataque.

El contexto también eleva la tensión de cara al verano internacional. El inicio de la Copa del Mundo 2026 es para el 11 de junio, por lo que faltan exactamente 50 días para el arranque del torneo.

Esa cercanía convierte cualquier molestia muscular en un foco rojo, especialmente tratándose de uno de los nombres que apunta a ser protagonista con España en la justa mundialista.

Por ahora, el mensaje es de cautela. No existe todavía un parte oficial con tiempo estimado de baja, pero la escena bastó para prender las alertas en Barcelona y también en la órbita mundialista.

La evolución de Lamine Yamal en las próximas horas será seguida de cerca, porque una posible lesión muscular a estas alturas de la temporada puede modificar tanto los planes de Hansi Flick como las expectativas de Luis de la Fuente para España, rumbo al Mundial 2026.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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