Alerta de posible bomba en avión de Estados Unidos con destino a España

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    Avión da media vuelta de Estados Unidos con destino a España Vanguardia

Se registró que un presunto pasajero tenía su dispositivo Bluetooth con la palabra ‘bomba’

El 31 de mayo se reportó que un avión en Nueva York, con destino a España, debió regresarse en pleno vuelo al registrarse un posible riesgo de amenaza a bordo.

Se detalló que el avión, perteneciente a la aerolínea de United Airlines, tuvo que regresar a su aeropuerto de despegue, el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, porque se alertó la posibilidad de un dispositivo explosivo.

Según el reporte del audio del control de tráfico aéreo, algún posible pasajero nombró su dispositivo Bluetooth con la palabra: bomba. Dicha situación consiguió que el vuelo del Boeing 767, donde viajaban 190 pasajeros y 12 tripulantes, con destino a Palma de Mallorca, tuviese que ser revisado por las autoridades.

Los pasajeros fueron evacuados de la aeronave y elementos de la policía de la Autoridad Portuaria registraron el avión, al igual que interrogaron a los presentes. Personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB) dirigió los interrogatorios.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aeromexico-planea-rutas-directas-con-venezuela-tras-cambios-gubernamentales-CC20777612

No se compartió la resolución de la investigación o la identidad del presunto culpable del riesgo aéreo, pero se detalló que los pasajeros lograron subir a un vuelo con una tripulación distinta.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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