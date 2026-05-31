Alerta de posible bomba en avión de Estados Unidos con destino a España

El 31 de mayo se reportó que un avión en Nueva York, con destino a España, debió regresarse en pleno vuelo al registrarse un posible riesgo de amenaza a bordo.

Se detalló que el avión, perteneciente a la aerolínea de United Airlines, tuvo que regresar a su aeropuerto de despegue, el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, porque se alertó la posibilidad de un dispositivo explosivo.

Según el reporte del audio del control de tráfico aéreo, algún posible pasajero nombró su dispositivo Bluetooth con la palabra: bomba. Dicha situación consiguió que el vuelo del Boeing 767, donde viajaban 190 pasajeros y 12 tripulantes, con destino a Palma de Mallorca, tuviese que ser revisado por las autoridades.

Los pasajeros fueron evacuados de la aeronave y elementos de la policía de la Autoridad Portuaria registraron el avión, al igual que interrogaron a los presentes. Personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB) dirigió los interrogatorios.